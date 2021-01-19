Шмыгаль: Хотим ввести обязательные накопительные пенсии уже в 2021 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что Верховная Рада в кратчайшие сроки примет законодательство для запуска второго уровня пенсионной системы – обязательных накопительных пенсий – уже в 2021 году. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Украина нуждается в накопительной пенсионной системе, я считаю это одним из преступлений против общества, против государства, за тридцать лет независимости не создать накопительную систему", – заявил премьер.

Он сообщил, что Министерством соцполитики была разработана стратегия внедрения накопительной пенсионной системы – все нюансы уже согласованы и поддержаны профильным Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

По словам премьера, развитию накопительной пенсионной системы мешает отсутствие работающего фондового рынка. Шмыгаль уточнил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, USAID, ЕБРР и Американская торговая палата готовы подписать совместный меморандум, направленный на решение этой проблемы.

"Мы хотим, чтобы нормальный фондовый рынок заработал через год. Но там множество законодательной работы. С учетом всех бюрократических нюансов весь процесс может занять три года", – отметил премьер-министр.

Ранее глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявляла, что накопительных пенсий не будет как минимум до 2022 года.

Глава комитета Рады по соцполитике Галина Третьякова (Слуга народа) предлагает накапливать будущие пенсионные выплаты не только на счетах негосударственных пенсионных фондах, но и размещать средства в пенсионных депозитах и на счетах страховых компаний.

Финансирование накопительных пенсий будет происходить за счет Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц. От каждого из налогов (22 и 18% соответственно) в накопительную систему будет перечисляться по 2%. Нардеп Галина Третькова отметила, что это было одно из компромиссных решений, достигнутых вместе с Министерством социальной политики с целью избежать повышения нагрузки на бизнес.

Сергей Шевчук

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