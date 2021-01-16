Обязательные накопительные пенсии: ЕСВ и НДФЛ повысят – Третьякова

Финансирование накопительных пенсий будет происходить за счет повышения Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц. Оба налога вырастут на 2 процентных пункта – до 24 и 20% соответственно. Об этом LIGA.net сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова.

Нардеп отметила, что это было одно из компромиссных решений, достигнутых вместе с Министерством социальной политики. Также, по ее словам, Комитет Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов уже получил от Минсоцполитики обновленный текст соответствующего законопроекта (2683д).

Перед формированием окончательного текста законопроекта, профильный комитет ожидает заключение Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национального банка.

Третьякова добавила, что пока известно, что система будет работать через центральный администратор – специально созданный государственный орган, который будет администрировать накопительные счета украинцев. Нардеп сообщила, что до 15 января ожидает от главы НКЦБФР Тимура Хромаева измененный текст, регулирующий деятельность центрального администратора.

"У нас есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании", – рассказала Третьякова.

Она предполагает, что к концу февраля законопроект, регулирующий накопительные пенсии, будет доработан и внесен в повестку дня Верховной Рады к голосованию в первом чтении.

"До окончания пятой сессии законопроект примут в целом. Шансы есть", – сказала Третьякова.

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Законопроекты №2683 и №4408 о введении обязательных накопительных пенсий и профессиональной накопительной системы не были рассмотрены депутатами Верховной Рады в прошлом году, из-за слабой коммуникации Кабмина и парламента по согласованию концепций законопроектов.

В Верховной Раде зарегистрирован второй законопроект №4408-1 о создании профессиональной накопительной пенсионной системы, в которой на обязательной основе будут участвовать граждане, работающие на вредных производствах или в тяжелых условиях труда, что дает право на льготную пенсию.

Юлия Кузнецова

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