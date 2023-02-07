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КСУ признал незаконным перевод учителей-пенсионеров на срочные трудовые договоры

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 13:44
КСУ признал незаконным перевод учителей-пенсионеров на срочные трудовые договоры - Фото
Фото: depositphotos.com

Конституционный Суд признал неконституционным перевод учителей-пенсионеров на срочные трудовые договоры. Такое решение он принял 7 февраля, рассмотрев представление 56 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений закона "О полном общем среднем образовании".

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Этот закон был принят в начале 2020 года.

Одно из многих изменений, предусмотренных им, касалось продолжения работы в учреждениях среднего образования учителей пенсионного возраста.

До 1 июля 2020 года руководители школ должны были прекратить бессрочные трудовые договоры с педагогическими работниками, которым выплачивается пенсия по возрасту, и заключить с ними срочные контракты.

В марте того же года депутаты от ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ обжаловали абзац третий части второй статьи 22 закона "О полном общем среднем образовании", содержавший норму о том, что учителя-пенсионеры в дальнейшем должны работать на основе трудовых договоров, заключаемых сроком от одного до трех лет.

"Это предписание привело к разделению педагогических работников на две категории и создало условия для дискриминационного подхода к одной из них, а именно поставило в неравное положение тех педагогов, которые достигли пенсионного возраста и получают пенсию. Суд признал оспариваемое предписание закона Украины "О полной общей средней образование" не отвечающим Конституции Украины", – решил суд.

Текст решения будет опубликован 8 февраля на сайте КСУ.

  • В 2022 году Верховная Рада внесла временные изменения в закон об общем среднем образовании. На время военного положения нардепы отменили ограничение на количество учащихся в классах и продолжительность учебного года. Также во время войны трудовой договор с директором школы может быть продлен без проведения конкурса.
Андрій Водяний
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школа ксу пенсия учителя
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