Накопительная пенсия. Комитет рекомендовал включить проекты в повестку дня сессии Рады
11.10.2021, 18:36
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и ветеранов рекомендовал парламенту включить в повестку дня законопроекты относительно накопительной профессиональной пенсионной системы. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
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Народные депутаты – члены Комитета рекомендовали Верховной Раде включить законопроекты №4408 и альтернативный №4408-1 в повестку дня сессии парламента и вернуть их авторам на доработку.
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- В Минсоцполитики рассчитывают, что закон об обязательной накопительной пенсии Верховная Рада примет уже этой осенью. В частности, обсуждаются пенсионные взносы от работодателя без налоговой нагрузки.
- 24 сентября Всемирный банк поддержал введение обязательных пенсионных накоплений в Украине с 2023 года.
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