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Накопительная пенсия. Комитет рекомендовал включить проекты в повестку дня сессии Рады

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 18:36
Накопительная пенсия. Комитет рекомендовал включить проекты в повестку дня сессии Рады - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и ветеранов рекомендовал парламенту включить в повестку дня законопроекты относительно накопительной профессиональной пенсионной системы. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

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Народные депутаты – члены Комитета рекомендовали Верховной Раде включить законопроекты №4408 и альтернативный №4408-1 в повестку дня сессии парламента и вернуть их авторам на доработку.

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Юрий Тарасовский
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