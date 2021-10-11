Накопительная пенсия. Комитет рекомендовал включить проекты в повестку дня сессии Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и ветеранов рекомендовал парламенту включить в повестку дня законопроекты относительно накопительной профессиональной пенсионной системы. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

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Народные депутаты – члены Комитета рекомендовали Верховной Раде включить законопроекты №4408 и альтернативный №4408-1 в повестку дня сессии парламента и вернуть их авторам на доработку.

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В Минсоцполитики рассчитывают, что закон об обязательной накопительной пенсии Верховная Рада примет уже этой осенью. В частности, обсуждаются пенсионные взносы от работодателя без налоговой нагрузки.

24 сентября Всемирный банк поддержал введение обязательных пенсионных накоплений в Украине с 2023 года.

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Юрий Тарасовский

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