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Накопительные пенсии. В Кабмине обсуждают взносы от работодателя без налоговой нагрузки

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 15:35
Накопительные пенсии. В Кабмине обсуждают взносы от работодателя без налоговой нагрузки - Фото
Фото:пресс-служба форума Украина 30

Министерство социальной политики и Министерство финансов рассматривают модель, которая обеспечивает обязательные пенсионные взносы от работодателя без роста налоговой нагрузки. Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная на пресс-конференции "Накопительная пенсия – украинская мечта или реальность?" во вторник, 28 сентября.

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"Мы сегодня много дискутируем о том, какие взносы сделать в пенсионную накопительную систему. После консультаций со Всемирным банком, мы вместе с Минфином обсуждаем модель, которая обеспечивает обязательные взносы от работодателя без роста налоговой нагрузки", – рассказала Лазебная.

По ее словам, также рассматривается такой режим пенсионного накопления, как добровольные взносы от человека по принципу автозаписи со стимулирующим софинансированием со стороны государства.

Лазебная подчеркнула, что эти режимы взносов в пенсионную накопительную систему является предложениями ведомства, требующих согласования с чиновниками.

  • В Минсоцполитики рассчитывают, что закон об обязательной накопительной пенсии Верховная Рада примет уже этой осенью.
  • 24 сентября Всемирный банк поддержал введение обязательных пенсионных накоплений в Украине с 2023 года и одновременного поэтапного внедрения универсальной системы поддержки доходов нетрудоспособных лиц. 

Читайте также: За кулисами пенсионной реформы: какую модель обязательных накоплений предложат украинцам

Наталия Фреик
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пенсионная реформа Минсоцполитики Марина Лазебная накопительная пенсионная система накопительная пенсия
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