Президент Бундесбанка предложил оживить немецкую экономику повышением пенсионного возраста

Немцам посоветовали быть честными с собой и осознать, что придется работать дольше

Фото: EPA / SASCHA STEINBACH

Глава центрального банка Германии, где находится более 1,2 млн украинцев, призвал повысить пенсионный возраст для поддержки экономики. "Даже если это неприятно, мы должны быть честными с собой: мы – стареющее общество", – сказал президент Бундесбанка Йоахим Нагель в подкасте издания Table Media.

Сейчас пенсионный возраст в Германии составляет 65 лет, но его постепенно повышают с выходом на 67 лет в 2031 году.

"Чтобы сохранить благосостояние, которое поколения создавали с конца Второй мировой войны, нам придется работать дольше. Мы должны доверять немцам настолько, чтобы они понимали, в чем заключаются вызовы", – цитирует Нагеля агентство dpa.

По словам Нагеля, повышение пенсионного возраста необходимо для сохранения конкурентоспособности Германии и всей Европы.

Экономика Германии – крупнейшая в Европе – переживает самый глубокий кризис за последние десятилетия, столкнувшись с несколькими годами стагнации подряд.

В 2025 году ожидается лишь незначительный рост внутреннего валового продукта, но выразил осторожный оптимизм. По его мнению, немецкая экономика может вернуться к умеренному росту, если государственные расходы будут разумно направлены на будущее.