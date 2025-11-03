Президент Бундесбанка предложил оживить немецкую экономику повышением пенсионного возраста
Фото: EPA / SASCHA STEINBACH

Глава центрального банка Германии, где находится более 1,2 млн украинцев, призвал повысить пенсионный возраст для поддержки экономики. "Даже если это неприятно, мы должны быть честными с собой: мы – стареющее общество", – сказал президент Бундесбанка Йоахим Нагель в подкасте издания Table Media.

Сейчас пенсионный возраст в Германии составляет 65 лет, но его постепенно повышают с выходом на 67 лет в 2031 году.

"Чтобы сохранить благосостояние, которое поколения создавали с конца Второй мировой войны, нам придется работать дольше. Мы должны доверять немцам настолько, чтобы они понимали, в чем заключаются вызовы", – цитирует Нагеля агентство dpa.

По словам Нагеля, повышение пенсионного возраста необходимо для сохранения конкурентоспособности Германии и всей Европы.

Экономика Германии – крупнейшая в Европе – переживает самый глубокий кризис за последние десятилетия, столкнувшись с несколькими годами стагнации подряд.

В 2025 году ожидается лишь незначительный рост внутреннего валового продукта, но выразил осторожный оптимизм. По его мнению, немецкая экономика может вернуться к умеренному росту, если государственные расходы будут разумно направлены на будущее.

  • В Украине согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" можно выйти на пенсию по достижении возраста 60 лет при условии наличия страхового стажа не менее 32 лет. Для выхода на пенсию в 63 года требуется не менее 22 лет страхового стажа, в 65 лет –15 лет.
пенсионный возрастГерманияБундесбанкЙоахим Нагель