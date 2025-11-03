Президент Бундесбанка предложил оживить немецкую экономику повышением пенсионного возраста
Глава центрального банка Германии, где находится более 1,2 млн украинцев, призвал повысить пенсионный возраст для поддержки экономики. "Даже если это неприятно, мы должны быть честными с собой: мы – стареющее общество", – сказал президент Бундесбанка Йоахим Нагель в подкасте издания Table Media.
Сейчас пенсионный возраст в Германии составляет 65 лет, но его постепенно повышают с выходом на 67 лет в 2031 году.
"Чтобы сохранить благосостояние, которое поколения создавали с конца Второй мировой войны, нам придется работать дольше. Мы должны доверять немцам настолько, чтобы они понимали, в чем заключаются вызовы", – цитирует Нагеля агентство dpa.
По словам Нагеля, повышение пенсионного возраста необходимо для сохранения конкурентоспособности Германии и всей Европы.
Экономика Германии – крупнейшая в Европе – переживает самый глубокий кризис за последние десятилетия, столкнувшись с несколькими годами стагнации подряд.
В 2025 году ожидается лишь незначительный рост внутреннего валового продукта, но выразил осторожный оптимизм. По его мнению, немецкая экономика может вернуться к умеренному росту, если государственные расходы будут разумно направлены на будущее.
- В Украине согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" можно выйти на пенсию по достижении возраста 60 лет при условии наличия страхового стажа не менее 32 лет. Для выхода на пенсию в 63 года требуется не менее 22 лет страхового стажа, в 65 лет –15 лет.
