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Проблема на 6 млрд грн. Марченко прокомментировал индексацию пенсий

31.03.2021, 15:48
Проблема на 6 млрд грн. Марченко прокомментировал индексацию пенсий - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Индексация пенсий, которую правительство провело с 1 марта, приведет к дополнительным расходам госбюджета в 6 млрд грн. Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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"В целом это проблема, средства были предусмотрены на несколько иные сроки индексации. Это создает определенный дефицит Пенсионного фонда, а значит, нам придется искать для этого решения, – сказал Марченко. – Цена вопроса – до 6 млрд гривен. Конечно, с точки зрения социальной справедливости, все правильно. Но для министра финансов это сложный вопрос".

На вопрос, как на индексацию отреагировал МВФ, министр отметил, что "Минфину удалось убедить Фонд, что такое политическое решение будет хоть и болезненным, но некритичным".

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"Они не против индексации, но нам нужно показать компенсаторы. Сейчас мы считает, что частично мы сможем компенсировать его за счет перевыполнения плана по налоговым поступлениям за первый квартал", – пояснил Марченко.

  • 1 марта Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров. В среднем, после индексации, пенсии вырастут на 308 грн, минимально пенсии поднимут на 100 грн.
  • Фактически доплаты получили 7,9 млн граждан. Как уточнили в Минсоцполитики, остальные 1,8 человек – это граждане, которым пенсия была назначена в 2019-20 годах, они получат индексацию в июле.
Сергей Шевчук
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сергей марченко индексация пенсий
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