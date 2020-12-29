Пятая часть ВВП. Снижение теневой экономики сделает Пенсионный фонд бездефицитным

Снижение уровня теневой экономики в Украине с 31,1% до 20% ВВП позволит Пенсионному фонду стать бездефицитным. Об этом во время дискусиии "Эффективное государственное регулирование пенсионных накоплений: риски и перспективы" заявил аналитики НГО "Сеть защиты национальных интересов "АНТС" Ярослав Сидорович.

По его словам, сейчас день дефицит ПФУ составляет 11,4%. Как отмечает аналитик, самый высокий показатель дефицита ПФУ был в 2016 году – 31,5%, когда уровень ЕСВ был снижен с 38 до 22%.

Согласно анализу Сидоровича, дефицит ПФУ, в сравнении с объемами ВВП страны, не является большим. В этом году в процентном соотношении к ВВП он составляет 0,9%. Наибольший показатель был в 2010 году – 2,5%.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021 год, доходы сформированные в рамках солидарной системы составят 324 млрд грн. При этом запланированные обязательства ПФУ составляют 350 млрд грн.

Юлия Кузнецова

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