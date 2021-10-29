Накопительная пенсия. Государство должно стимулировать накапливать деньги – Лазебная

Государство должно создать условия, чтобы люди поверили в накопительную пенсионную систему. Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью The Page.

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Глава Минсоцполитики рассчитывает, что Верховная Рада до конца этого года примет в первом чтении законопроект о накопительной пенсионной системе, а сама система сможет заработать с 2023 или 2024 года.

"С учетом демографической ситуации в стране и состояния рынка труда существующая солидарная пенсионная система не может существовать без дополнительного финансирования Пенсионного фонда из госбюджета", – заявляет министр.

Лазебная считает, что исправить ситуацию может только дополнение солидарной пенсионной системы вторым уровнем – накопительными пенсиями.

"Тогда люди получат две пенсии: из солидарной системы и накопленную. Но государство должно создать условия, чтобы люди поверили накопительной системе, предложить им стимулы и элементы защиты" – считает министр.

Минсоцполитики сейчас предлагает, чтобы в накопительную систему работодатель на старте обязательно отчислял 1% за счет уменьшения ЕСВ. А работник, при желании, может отчислять еще 1% своей зарплаты. Если он это сделает, то государство добавит такую сумму от себя.

По словам Лазебной, такая схема позволит людям привыкнуть к новой системе, которая не принуждает, а стимулирует добровольно отчислять средства на будущую пенсию.

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В Минсоцполитики рассчитывают, что закон об обязательной накопительной пенсии Верховная Рада примет уже этой осенью. В частности, обсуждаются пенсионные взносы от работодателя без налоговой нагрузки.

24 сентября Всемирный банк поддержал введение обязательных пенсионных накоплений в Украине с 2023 года.

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Анна Ишутина

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