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В Минсоцполитики предлагают сделать пенсионные накопительные взносы добровольными

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 09:00
В Минсоцполитики предлагают сделать пенсионные накопительные взносы добровольными - Фото
Фото: depositphotos.com

Минсоцполитики предлагает не обязывать работющих украинцев платить взносы на обязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет, но поощрять их это делать через 100% бонус от государства в рамках 1% от заработной платы на старте работы системы.

Такие предложения Минсоцполитики выработало в результате обсуждения системы взносов с Министерством финансов и миссией Всемирного банка.

С учетом положений зарегистрированного проекта закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№ 2683-3), которым предусматривается внедрение общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения, предлагается следующая модель накопительных взносов.

Обязательные взносы на индивидуальные счета людей в размере 1% платит работодатель (за счет снижения ЕСВ) в интересах всех лиц, в отношении которых он является страхователем в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Добровольные взносы на собственные индивидуальные счета в размере 1% платят все застрахованные лица с собственной заработной платы (дохода, денежного обеспечения) на условиях автозаписи с правом отказа.

На индивидуальные счета людей, которые не отказались от добровольной уплаты накопительных взносов из собственной зарплаты, государство перечисляет дополнительные стимулирующие взносы в размере 1%.

Таким образом, все застрахованные лица автоматически становятся участниками второго уровня пенсионной системы и получают от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, соответственно своему выбору.

Налоговое давление на работодателей не растет за счет снижения ЕСВ в размере накопительного взноса.

Человек имеет право в любое время отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса с собственной зарплаты. Дополнительные стимулирующие взносы от государства на индивидуальный счет такого плательщика в этом случае прекращаются. После отказа остается право возобновить уплату добровольных взносов в любое время по собственному желанию с одновременным восстановлением уплаты стимулирующего взноса от государства.

Кроме того, предлагается каждые два года проводить повторную автозапись участников, ранее отказавшихся от уплаты взносов за свой счет. Право отказа за ними сохраняется. 

Человек на каждый свой вклад за счет соофинансирования от государства фактически сразу получит 100-процентную доходность дополнительно к доходности от инвестирования.

Таким образом, не будет происходить принуждения граждан к уплате накопительных взносов за свой счет. Зато будут эффективные стимулы к добровольному участию людей в уплате взносов в систему и гибкие условия развития системы в дальнейшем.

Минсоцполитики убеждено, что право выбора будет способствовать формированию активной позиции людей касательно пенсионных накоплений, стимулировать сознательный выбор пенсионного провайдера, что положительно повлияет на развитие конкуренции в сфере накопительного пенсионного обеспечения. 

Напомним, закон об обязательных накопительных пенсиях могут принять уже этой осенью.

Анна Ишутина
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Минсоцполитики пенсия накопительная пенсия
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