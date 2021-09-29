Закон об обязательных накопительных пенсиях могут принять уже этой осенью

Министерство социальной политики рассчитывает на принятие Верховной Радой одного из двух законопроектов об обязательных пенсионных накоплениях в первом чтении уже этой осенью. Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная на пресс-конференции "Накопительная пенсия – украинская мечта или реальность?" во вторник, 28 сентября.

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"Мы находимся в активной фазе дискуссий с народными депутатами [...] Есть два документа, каждый из которых может стать основой для законопроекта, который будет принят парламентом", – отметила Лазебная.

По ее словам, речь идет о доработанном Минсоцполитики законопроекте №2683-3.

"Этот законопроект зарегистрирован в Верховной Раде и ждет своего рассмотрения на этой сессии. Минсоцполитики рассчитывает, что он будет принят в первом чтении этой осенью", – подчеркнула Лазебная.

Второй законопроект №2683-д разработан на базе законопроекта №2683-3 группой экспертов "Офиса простых решений и результатов". По мнению Лазебной, этот законопроект также может стать основой пенсионной реформы.

Министр добавила, что после принятия закона понадобится полтора года, чтобы накопительная пенсионная система заработала.

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24 сентября Всемирный банк поддержал введение обязательных пенсионных накоплений в Украине с 2023 и одновременного поэтапного внедрения универсальной системы поддержки доходов нетрудоспособных лиц. Больше о модели обязательных накоплений, которую предложат украинцам – читайте здесь.

На данный момент пенсии 11,2 млн пенсионеров оплачивают взносы 13 млн работающих украинский. Согласно прогнозу Института демографии им. Птухи, к 2050 году это соотношение составит 11,7 млн пенсионеров против 9,7 млн плательщиков взносов.

По данным Минсоцполитики, после выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель возрастет до 80% из-за демографических изменений.

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Наталия Фреик

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