Закон об обязательных накопительных пенсиях могут принять уже этой осенью
Министерство социальной политики рассчитывает на принятие Верховной Радой одного из двух законопроектов об обязательных пенсионных накоплениях в первом чтении уже этой осенью. Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная на пресс-конференции "Накопительная пенсия – украинская мечта или реальность?" во вторник, 28 сентября.
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"Мы находимся в активной фазе дискуссий с народными депутатами [...] Есть два документа, каждый из которых может стать основой для законопроекта, который будет принят парламентом", – отметила Лазебная.
По ее словам, речь идет о доработанном Минсоцполитики законопроекте №2683-3.
"Этот законопроект зарегистрирован в Верховной Раде и ждет своего рассмотрения на этой сессии. Минсоцполитики рассчитывает, что он будет принят в первом чтении этой осенью", – подчеркнула Лазебная.
Второй законопроект №2683-д разработан на базе законопроекта №2683-3 группой экспертов "Офиса простых решений и результатов". По мнению Лазебной, этот законопроект также может стать основой пенсионной реформы.
Министр добавила, что после принятия закона понадобится полтора года, чтобы накопительная пенсионная система заработала.
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