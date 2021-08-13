Пенсионеров больше. В Минсоцполитики смоделировали возрастную пирамиду на 2050 год

Министерство социальной политики смоделировало возрастную структуру населения Украины по состоянию на 2050 год. Согласно модели, наиболее массовыми будут возрастные категории 60-65 лет и 65-70 лет. Для сравнения, сейчас самые многочисленные категории – 30-35 и 35-40 лет. Об этом говорится в в информационном материале "Вопросы и ответы о накопительных пенсиях" Минсоцполитики.

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На данный момент пенсии 11,2 млн пенсионеров оплачивают взносы 13 млн работающих украинцев. Согласно прогнозу Института демографии им. Птухи, к 2050 это соотношение составит 11,7 млн пенсионеров против 9,7 млн плательщиков взносов, уточняют в министерстве.

"2050 – это год, когда на пенсию выйдут те, кому сейчас 30. Голубым цветом обозначены люди старше 60, которых нужно обеспечить пенсиями. Зеленым – люди, которые могут работать и уплачивать взносы", – поясняют в Минсоцполитики, уточняя, что эта модель – "только допущение, одна из версий будущего".

В министерстве подчеркивают, что детенизация занятости и создание новых рабочих мест, хоть и необходимы, но сами по себе не решат проблемы.

"Из-за демографии для обеспечения достойных пенсий только солидарной системы недостаточно, – говорится в отчете. – Вместе с экономическим ростом и детенизацией нужны пенсионные накопления, которые будут частной собственностью человека и позволят в дополнение к солидарной получать вторую – накопительную – пенсию".

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Согласно данным Минсоцполитики, после выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель вырастет до 80% из-за демографических изменений.

Как заявляла ранее Марина Лазебная, средняя пенсия в Украине в 2021 году была бы на 20-25% выше за счет пенсионных накоплений людей, которые могли бы начать накапливать 14 лет назад, как предполагалось реформой 2003 года. Общие пенсионные накопления за 14-летний период составили бы 1 трлн грн или 25% ВВП 2020 года.

В июле Лазебная заявляла, что полноценный запуск накопительных пенсий займет полтора года с принятия Верховной Радой необходимого законодательства. Последнее может произойти осенью, а первые взносы в накопительную систему пойдут не раньше 2023 года.

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