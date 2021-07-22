Взносы не раньше 2023 года. Лазебная рассказала о сроках запуска накопительных пенсий

Подготовка к полноценному запуску обязательных для всех граждан пенсионных накоплений займет полтора года с момента принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта. Об этом в эфире 4 канала заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, в Минсоцполитики надеются, что во время осенней сессии в парламенте будет достигнут консенсус с депутатами и базовый законопроект о накопительных пенсиях будет принят.

"Но нужно понимать, что, как показывает опыт других стран, которые внедряли у себя обязательные накопительные пенсии, нужно закладывать дополнительно полтора года на подготовку, – сказала Лазебная, – Речь о создании инфраструктуры, повышении финансовой грамотности граждан и построении доверия к новой системе".

Как уточнила министр, если закон все же примут осенью, с учетом подготовительного периода, первые взносы в обязательной накопительной системе появятся не раньше 2023 года.

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По подсчетам Минсоцполитики, внедрение обязательных для всех работающих граждан пенсионных накоплений создаст 2,5 млн дополнительных рабочих мест в течение 15 лет за счет дополнительных инвестиций в экономику.

Одна из главных позиций текущей версии пенсионной реформы – пенсионные накопления будут формироваться за счет части ЕСВ и НДФЛ (ранее предполагалось отчисление по 2% от каждого налога), однако такой формат не был поддержан депутатами Верховной Рады.. О том, какие новые концептуальные идеи обсуждают депутаты и правительство читайте здесь.

Как сообщили ранее в Министерстве социальной политики, Кабмин проводит консультации со Всемирным Банком относительно изменения параметров обязательных пенсионных накоплений. Вместо отчислений на накопительные счета 2% ЕСВ и 2% НДФЛ для каждого работающего украинца предлагается ввести формулу 1% отчислений от ЕСВ и 1% – напрямую из государственного бюджета.

По словам министра финансов Сергея Марченко в министерстве ожидают, что внедрение обязательных накопительных пенсий потребует компенсации потерь госбюджета. Собеседники LIGA.net среди авторов реформы говорили, что речь идет о 50-80 млрд грн в год.

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Сергей Шевчук

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