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Обязательные накопительные пенсии помогут создать 2,5 млн рабочих мест – Лазебная

21.07.2021, 17:05
Обязательные накопительные пенсии помогут создать 2,5 млн рабочих мест – Лазебная - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба Кабмина)

Внедрение обязательных для всех работающих граждан пенсионных накоплений создаст 2,5 млн дополнительных рабочих мест в течение 15 лет. Об этом во время выступления на Всеукраинском форуме Украина 30 заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, проведение пенсионной реформы с акцентом на накопительные пенсии предусматривает недавно принятая трехлетняя бюджетная декларация.

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"Реформа вошла в среднесрочный финансовый план государства. Это значит, что вне зависимости от политических персоналий накопительные пенсии станут правилом, а не частным исключением", – отметила глава Минсоцполитики.

По ее словам, накопительные пенсии повысят уровень жизни украинцев пожилого возраста и создадут "мощный ресурс для дополнительных инвестиций в экономику".

"По оценкам наших экспертов речь идет о 2,5 млн дополнительных рабочих мест в течение 15 лет существования системы обязательных пенсионных накоплений", – заключила министр.

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  • Одна из главных позиций текущей версии пенсионной реформы – пенсионные накопления будут формироваться за счет части ЕСВ и НДФЛ (ранее предполагалось отчисление по 2% от каждого налога), однако такой формат не был поддержан депутатами Верховной Рады.. О том, какие новые концептуальные идеи обсуждают депутаты и правительство читайте здесь.
  • Как сообщили ранее в Министерстве социальной политики, Кабмин проводит консультации со Всемирным Банком относительно изменения параметров обязательных пенсионных накоплений. Вместо отчислений на накопительные счета 2% ЕСВ и 2% НДФЛ для каждого работающего украинца предлагается ввести формулу 1% отчислений от ЕСВ и 1% – напрямую из государственного бюджета.
  • По словам министра финансов Сергея Марченко в министерстве ожидают, что внедрение обязательных накопительных пенсий потребует компенсации потерь госбюджета. Собеседники LIGA.net среди авторов реформы говорили, что речь идет о 50-80 млрд грн в год.

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Сергей Шевчук
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