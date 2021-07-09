Финансирование обязательных накопительных пенсий могут сократить – Лазебная

Министерство социальной политики проводит консультации со Всемирным Банком относительно изменения параметров обязательных пенсионных накоплений. Вместо отчислений на накопительные счета 2% ЕСВ и 2% НДФЛ для каждого работающего украинца предлагается ввести формулу 1% отчислений от ЕСВ и 1% – напрямую из государственного бюджета.

Об этом в интервью Українським новинам сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

"Мы строим систему таким образом, чтобы не было отягощений на бизнес и людей", – отметила Лазебная.

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Она также отметила, что попытки провести реформу накопительных пенсий в Украине продолжаются 16 лет. "Политики в нашей стране соревнуются, кто громче крикнет, что не даст мошенникам украсть деньги людей. Под этими лозунгами останавливают все попытки построить качественную систему пенсионных накоплений", – сказала министр.

Лазебная считает, что Украине упустила возможность ввести обязательные накопительные пенсии в периоды экономического роста – 2007, 2012 годы.

"Теперь мы имеем последствия пандемии и карантина, вооруженную агрессию на Востоке. Не самые лучшие условия. Но лучших у нас нет. А проблема есть. И ее необходимо решать, а не ждать бесконечно к лучшему "завтра", – заявила она.

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24 июня ремьер-министр Денис Шмыгаль провел первое совещание относительно накопительной пенсионной реформы после того, как законопроект 2683-д, которым в Украине внедряются обязательные накопительные пенсии для всех граждан, был отклонен комитетом Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов.

Одна из главных позиций реформы – пенсионные накопления будут формироваться за счет части ЕСВ и НДФЛ (ранее предполагалось отчисление по 2% от каждого налога). О том, какие новые концептуальные идеи обсуждают депутаты и правительство читайте здесь.

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Сергей Шевчук

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