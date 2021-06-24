Накопительные пенсии. Шмыгаль провел первое совещание после провала реформы в Раде. Детали

24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание о внедрении в Украине обязательных пенсионных накоплений. Об этом премьер сообщил в Telegram.

"Выстраиваем оптимальную модель, которая гарантирует украинцам достойное пенсионное обеспечение", – отметил премьер.

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Совещание стало первым предметным обсуждением пенсионной реформы на высоком уровне после того, как законопроект 2683-д, которым в Украине внедряются обязательные накопительные пенсии для всех граждан, был отклонен комитетом Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов.

По информации высокопоставленного собеседника LIGA.net среди участников встречи, на совещании, кроме премьера, присутствовали глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, глава соцкомитета Рады Галина Третьякова, министр финансов Сергей Марченко, глава Минсоцполитики Марина Лазебная, представители Офиса президента, НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Как уточнила LIGA.net Третьякова, на текущем совещании речь, в том числе, шла о балансировании госбюджета, который может столкнуться с потерями, в случае, если источником финансирования накопительных пенсий станет часть НДФЛ и ЕСВ (по отклоненной модели – по 2%).

Еще одна тема – информационная кампания относительно работы рынка НПФ – как среди населения, так и среди депутатов, добавила Третьякова. Как отметил в комментарии LIGA.net другой участник встречи – член НКЦБФР Юрий Бойко – также обсуждалась возможность создания централизованного накопительного пенсионного фонда, собственником которого будет государство через Кабмин.

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По словам Бойко, в ближайшие месяцы будет наработан концепт нового законопроекта. Третьякова из соцкомитета Рады не исключает, что фракция Слуга народа может принять решение о вынесении законопроекта 2683 на голосование в первом чтении, несмотря на негативное решение профильного комитета.

28 мая Комитет по социальной политике и правам ветеранов отклонил законопроект 2683-3 о внедрении в Украине обязательных накопительных пенсий. Предыдущие редакции законопроектов на тему обязательных пенсионных накоплений граждан находились в парламенте с конца 2019 года, но не были поддержаны депутатами. Подробнее об обновленной концепции, которую Минсоцполитики представило депутатам – здесь.

Одна из главных позиций реформы – пенсионные накопления будут формироваться за счет части ЕСВ и НДФЛ (ранее предполагалось отчисление по 2% от каждого налога).

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Сергей Шевчук

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