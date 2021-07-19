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"Будем компенсировать". Глава Минфина рассказал о влиянии накопительных пенсий на бюджет

19.07.2021, 16:01
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Минфина)

Министерство финансов учло при подготовке бюджетной декларации на 2022-2024 годы проведение пенсионной реформы, которая предусматривает обязательные пенсионные накопления всех работающих граждан. Это приведет к дополнительным расходам госбюджета, сообщил в эфире 24 канала министр финансов Сергей Марченко.

"К сожалению, пенсионная реформа в нынешнем виде не предусматривает дополнительных поступлений, напротив, скорее всего нам нужно будем компенсировать эти инициативы из госбюджета, – отметил он. – Нужно искать возможности чтобы внедрить накопительные пенсии, но так, чтобы и солидарный уровень был профинансирован".

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По его словам, в бюджете 2022 года может быть предусмотрено повышение социальных выплат, прежде всего минимальной зарплаты – до 7665 грн.

"Мы предусмотрели определенное фискальное пространство. Кроме налоговых инициатив (речь идет о "ресурсном" законопроекте №6500, - Ред.) у нас есть нераспределенные расходы [прошлых периодов], которые можно направить на повышение социальных выплат, в том числе минимальной зарплаты и пенсий – примерно 50-100 млрд грн", – сказал министр.

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  • Ранее в Минфине анонсировали, что Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которая 15 июля была поддержана Верховной Радой, предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы: с 1 декабря 2021 – с 6000 до 6500 грн, с 1 октября 2022 – до 6700 грн, с 1 января 2023 – до 7176 грн, с 1 января 2024 – до 7665 грн.
  • Одна из главных позиций текущей версии пенсионной реформы – пенсионные накопления будут формироваться за счет части ЕСВ и НДФЛ (ранее предполагалось отчисление по 2% от каждого налога), однако такой формат не был поддержан депутатами Верховной Рады.. О том, какие новые концептуальные идеи обсуждают депутаты и правительство читайте здесь.
  • Как сообщили ранее в Министерстве социальной политики, Кабмин проводит консультации со Всемирным Банком относительно изменения параметров обязательных пенсионных накоплений. Вместо отчислений на накопительные счета 2% ЕСВ и 2% НДФЛ для каждого работающего украинца предлагается ввести формулу 1% отчислений от ЕСВ и 1% – напрямую из государственного бюджета.

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Сергей Шевчук
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бюджетная декларация сергей марченко накопительные пенсии
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