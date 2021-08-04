В Кабмине анонсировали запуск накопительных пенсий для бюджетников

В Кабмине разработают возможности внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы. Они должны заработать с с 2023 года, сообщает пресс-служба Кабмина.

Соответствующее поручение Министерствам финансов, социальной политики и экономики дал премьер-министр Денис Шмыгаль. Также профильным ведомствам поручили обработать возможность запуска региональных накопительных пенсионных программ.

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Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что если бы Украина внедрила накопительные пенсии в 2007 году, сейчас бы средняя пенсия была на 20-25% больше только за счет этих накоплений.

"Ежегодно в среднем около 600 000 людей по возрасту теряют возможность иметь пенсионные накопления в дополнение к солидарной пенсии. Средняя пенсия сейчас была бы на 20-25% выше за счет пенсионных накоплений у людей, которые с 2007 года были участниками системы. Это всего 14 лет накоплений и эта цифра посчитана с учетом двух кризисов 2008 и 2014 годов", – заявила Лазебная.

В июле министр Лазебная заявляла, что полноценный запуск накопительных пенсий займет полтора года с принятия Верховной Радой необходимого законодательства. Последнее может произойти осенью, а первые взносы в накопительную систему пойдут не раньше 2023 года. По подсчетам Минсоцполитики, внедрение обязательных для всех работающих граждан пенсионных накоплений создаст 2,5 млн дополнительных рабочих мест в течение 15 лет за счет дополнительных инвестиций в экономику. О том, как выглядит концепция накопительной системы, которую обсуждают депутаты и правительство – читайте здесь.

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Александр Мясищев

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