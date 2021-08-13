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Падение доходов и плохая демография. Минсоц рассказал, зачем Украине накопительные пенсии

13.08.2021, 13:32
Падение доходов и плохая демография. Минсоц рассказал, зачем Украине накопительные пенсии - Фото
Коллаж: LIGA.net

После выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель вырастет до 80% из-за демографических изменений, что существенно выше международных норм, говорится в информационном материале "Вопросы и ответы о накопительных пенсиях" Министерства социальной политики Украины.

"Сейчас в Украине для большинства из 11,2 млн пенсионеров фактически работает только первый, солидарный уровень пенсионной системы. Однако, он уже никогда не сможет обеспечить достойную жизнь украинских пенсионеров", – отмечают в министерстве.

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Минисоцполитики настаивает на необходимости внедрения обязательных накопительных пенсий. Ведомство выделяет три больших проблемы действующей в Украине пенсионной системы.

Первое, плохие прогнозы по демографии. На данный момент пенсии 11,2 млн пенсионеров оплачивают взносы 13 млн работающих украинцев. Согласно прогнозу Института демографии им. Птухи, к 2050 это соотношение составит 11,7 млн пенсионеров против 9,7 млн плательщиков взносов.

Второе, низкие пенсии. 60% украинских пенсионеров получают пенсию в 3000 грн в месяц или ниже. Это соответствует показателю коэффициента замещения (соотношение доходов человека на пенсии и во время трудовой деятельности) в 29%, тогда как согласно конвенции Международной организации труда, он не должен быть ниже 40%. В Минсоцполитики ожидают, что из-за неблагоприятных демографических тенденций в будущем коэффициент замещения снизится до 18-20% в силу несоответствия темпов роста зарплат в экономике и пенсий.

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Третье, пенсии нечем финансировать. Реформа Единого социального взноса в 2016 году в рамках которой ЕСВ был снижен почти вдвое до 22%, не принесла результатов.

"Часть снижения планировалось направить на взносы в накопительную систему, но она не была создана, – отмечают в Минсоцполитики. – В результате, снизив нагрузку на бизнес, государство получило недофинансированную пенсионную систему (дотация Пенсионного фонда в 2020-21 годах составляет около 200 млн грн, - Ред.), не предложив гражданам пенсионные накопления как компенсатор".

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  • Как заявляла ранее Марина Лазебная, средняя пенсия в Украине в 2021 году была бы на 20-25% выше за счет пенсионных накоплений людей, которые могли бы начать накапливать 14 лет назад, как предполагалось реформой 2003 года. Общие пенсионные накопления за 14-летний период составили бы 1 трлн грн или 25% ВВП 2020 года.
  • В июле Лазебная заявляла, что полноценный запуск накопительных пенсий займет полтора года с принятия Верховной Радой необходимого законодательства. Последнее может произойти осенью, а первые взносы в накопительную систему пойдут не раньше 2023 года. 
  • По подсчетам Минсоцполитики, внедрение обязательных для всех работающих граждан пенсионных накоплений создаст 2,5 млн дополнительных рабочих мест в течение 15 лет за счет дополнительных инвестиций в экономику. О том, как выглядит концепция накопительной системы, которую обсуждают депутаты и правительство – читайте здесь.

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Сергей Шевчук
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Минсоцполитики накопительные пенсии
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