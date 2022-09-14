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В освобожденных городах Харьковской области начали выплачивать пенсию сразу за 5 месяцев

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 08:50
В освобожденных городах Харьковской области начали выплачивать пенсию сразу за 5 месяцев - Фото
Фото: depositphotos.com

В Балаклее и Граковом Харьковской области начали выплачивать пенсии сразу за пять месяцев, когда населенные пункты находились в оккупации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

"Очень важно, что с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Например, в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев. За то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации", – отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты.

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Наталія Софієнко
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Балаклея пенсии украинские пенсионеры
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