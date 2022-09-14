В освобожденных городах Харьковской области начали выплачивать пенсию сразу за 5 месяцев

В Балаклее и Граковом Харьковской области начали выплачивать пенсии сразу за пять месяцев, когда населенные пункты находились в оккупации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

"Очень важно, что с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Например, в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев. За то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации", – отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты.

С начала сентября украинские войска освободили 6000 кв. км ранее оккупированной территории, в том числе почти всю Харьковскую область с городами Балаклея, Купянск, Волчанск.

Бригады Укравтодора и Укрзализныци приступили к расчистке автодорог и ремонту железнодорожных путей в освобожденных от российских оккупантов Изюме, Балаклее и еще десятке населенных пунктов Харьковской области.

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Наталія Софієнко

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