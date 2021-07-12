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Военным пенсионерам повысят выплаты: когда и на сколько

12.07.2021, 13:16
Военным пенсионерам повысят выплаты: когда и на сколько - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Правительство хочет с 1 июля (задним числом – ред.) повысить минимальные выплаты военным на пенсии и бойцам, которые потеряли работоспособность. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в 2017 году при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения не был урегулирован вопрос индексации пенсий для военных.

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Поэтому сейчас вновь назначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. Собственно, правительство планирует исправить эту ситуацию.

"По инициативе президента Владимира Зеленского на следующем заседании (оно запланировано на 14 июля) правительство планирует принять разработанное Министерством социальной политики решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии", -отметил Шмыгаль.

Чиновники хотят с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2000 грн для почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров и установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3 854 грн. Сейчас эта сумма составляет 1 769 грн.

Также представители Кабмина хотят повысить выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 000 человек должны получить повышение почти в 700 грн.

Читайте также: Пенсии повысили для 8 млн украинцев, хотя денег нет. Пенсионный фонд выдержит? Разбор

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Наталия Софиенко
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