Военным пенсионерам повысят выплаты: когда и на сколько

Правительство хочет с 1 июля (задним числом – ред.) повысить минимальные выплаты военным на пенсии и бойцам, которые потеряли работоспособность. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в 2017 году при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения не был урегулирован вопрос индексации пенсий для военных.

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Поэтому сейчас вновь назначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. Собственно, правительство планирует исправить эту ситуацию.

"По инициативе президента Владимира Зеленского на следующем заседании (оно запланировано на 14 июля) правительство планирует принять разработанное Министерством социальной политики решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии", -отметил Шмыгаль.

Чиновники хотят с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2000 грн для почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров и установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3 854 грн. Сейчас эта сумма составляет 1 769 грн.

Также представители Кабмина хотят повысить выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 000 человек должны получить повышение почти в 700 грн.

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1 июля Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для нескольких категорий украинцев в рамках одного из пяти этапов повышения пенсионных выплат, запланированных Министерством соцполитики на 2021 год.

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Наталия Софиенко

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