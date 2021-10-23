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Закон о накопительной пенсии должен быть принят уже в этом году – Гетманцев

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 14:31
Закон о накопительной пенсии должен быть принят уже в этом году – Гетманцев - Фото
Даниил Гетманцев (скриншот из видео 1+1)

Комитет социальной политики Верховной Рады и правительство сейчас работают над вторым этапом пенсионной реформы – введением накопительной пенсионной системы. Об этом сказал в эфире телеканала 1+1 глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев.

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"Закон о накопительной пенсионной системе должен быть принят в первом чтении до конца этого года", – заявил он. 

Депутат подчеркнул, что этот закон надо было принять еще 15 лет назад. По его словам, сейчас молодым людям не приходится рассчитывать на достойную пенсию без накопительной системы.

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Анна Ишутина
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пенсия Гетманцев Даниил
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