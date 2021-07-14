Пенсионеры силовых структур провели митинг под Радой: прорвали кордон полиции – фото

Пенсионеры силовых ведомств Украины провели митинг под Верховной Радой. Они требовали перерасчета пенсий военным и пенсионерами МВД, сообщает Укринформ.
В митинге приняло участие около 500 пенсионеров. Между протестующими и полицией происходили столкновения. Часть из них прорвала ограждение и кордон полиции и прорвалась к парламенту. Пять из них пустили в Раду для общения с депутатами, сообщает 24 канал.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Часть митингующих отправилась проводить акцию на ул. Грушевского в направлении отеля "Киев", где останавливаются депутаты и заблокировала улицу. Часть осталась под Радой.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное