Пенсионеры силовых структур провели митинг под Радой: прорвали кордон полиции – фото

Пенсионеры силовых ведомств Украины провели митинг под Верховной Радой. Они требовали перерасчета пенсий военным и пенсионерами МВД, сообщает Укринформ.

В митинге приняло участие около 500 пенсионеров. Между протестующими и полицией происходили столкновения. Часть из них прорвала ограждение и кордон полиции и прорвалась к парламенту. Пять из них пустили в Раду для общения с депутатами, сообщает 24 канал.

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Часть митингующих отправилась проводить акцию на ул. Грушевского в направлении отеля "Киев", где останавливаются депутаты и заблокировала улицу. Часть осталась под Радой.

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В Министерстве социальной политики заявили, чтоиз-за изменений в закон об индексации в 2017 году вопрос об индексации для военных не был урегулирован. В результате, разница между новоназначенными пенсиями и пенсиями, установленными до 2018 года, составляет почти два раза. 10 июля президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "восстановить справедливость" в выплате пенсий военным. 12 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство хочет с 1 июля (задним числом) повысить минимальные выплаты военным на пенсии и ветеранам, которые потеряли работоспособность. Соответствующее постановление Минсоцполитики предполагает установить пенсию для военных не ниже 3854 грн (против 1769 грн сейчас).

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