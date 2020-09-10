1 сентября на главной площади скромного Ладыжина, небольшого города в Винницкой области, состоялся нескромный праздник. Свой второй день рождения отмечала, основанная в городе группа B2B Jewelry, которую в СМИ называют не иначе как финансовой пирамидой.



Торжества обошлись без основателя и главного "ювелирщика" Николая Гонты. В тот же день Печерский райсуд Киева избирал меру пресечения ему и его жене Елене. Обоих поместили под домашний арест на два месяца: бизнесменов подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

Речь идет о $250 млн. Это, по версии следствия, – деньги 600 000 человек, которые доверились семье Гонта, вложившись в их финансовую пирамиду.

О том, что проект Гонты, возможно, достиг таких масштабов LIGA.net сообщала еще в феврале, когда впервые подробно описывала бизнес ладыжинских ювелиров. Уже тогда B2B Jewelry появилась почти во всех крупных и средних городах Украины, а также в России и Казахстане.

Бизнес компании – сотни ювелирных салонов, которые продают украшения и "сертификаты", якобы обеспеченные драгметаллом. Секрет успеха прост – доходность в сотни процентов годовых, массированная реклама и агрессивный сетевой маркетинг, с помощью которых Гонта привлек в свои магазины тысячи клиентов.

Если подозрения о суммах, количестве вкладчиков и характере бизнеса Гонты подтвердятся, речь будет идти о крупнейшей финансовой пирамиде в истории Украины.

Что происходит с бизнесом В2" после взрывного роста осени-зимы 2019-2020 и почему его не смогли пошатнуть ни карантин, ни разоблачающие публикации в СМИ, ни интерес со стороны правоохранительных органов?

$250 млн, полмиллиона человек, остров и СБУ. Большие "успехи" B2B Jewelry





Осенью 2019 года почти никто в Украине не слышал о Николае Гонте, владельце небольшого ювелирного завода Шарм из Винницкой области и продавце драгоценностей.

Спустя 12 месяцев о самом Гонте и его жене Елене пишут крупнейшие украинские СМИ: им вручили подозрение о мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации денег, полученных преступным путем.

По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, расследование началось еще зимой этого года. 24 марта в Нацполицию обратился Нацбанк с просьбой расследовать деятельность B2B на предмет мошенничества, сообщили LIGA.net в пресс-службе НБУ. В мае, после того, как сеть заморозила выплату процентов, ссылаясь на карантин, в деле появились первые потерпевшие. Тогда же Гонта впервые пришел на допрос в Нацполицию.

Большинство вкладчиков узнали о расследовании утром, 27 августа. В этот день СБУ вместе с Нацполицией, ГПУ и Госналоговой службой провела серию из 48 обысков, в том числе, во всех магазинах B2B Jewelry в Киеве (просп. Григоренко, просп. Победы, бульв. Леси Украинки).

Позже силовики заявили, что заблокировали предполагаемую финансовую пирамиду, но фактически B2B продолжила работу без каких-либо ограничений: обыски прошли рано утром и завершились еще до открытия салонов, рассказал LIGA.net один из сотрудников B2B Jewelry.

Параллельно с этим Генпрокуратура объявила о подозрении Николаю и Елене Гонте. После нескольких дней слушаний (начались 1 сентября) Печерский райсуд отправил чету под круглосуточный домашний арест на 60 дней.

Всего в деле фигурируют 20 человек. Их подозревают в организации финансовой пирамиды и отмывании денег. По данным следствия, группа Гонты успела вовлечь в пирамиду 600 000 человек, которые вложили в B2B Jewelry $250 млн. На эти деньги ладыженские бизнесмены купили недвижимость, десятки элитных автомобилей (стоимость каждого – от $100 000) и один из островов на Днепре, утверждают в прокуратуре.

Эти цифры совпадают с данными, которые LIGA.net в феврале узнала от инсайдеров B2B Jewelry. Уже тогда речь шла о $250 млн и 400 000 вкладчиках в Украине, Казахстане и России. В начале сентября в интервью каналу "Винничина" представитель B2B Jewelry Маричка Кошевая подтвердила, что база клиентов проекта превышает полмиллиона человек.

Сами подозреваемые избегают общения с прессой по поводу обстоятельств дела. "Я и мои подзащитные не будем ничего комментировать до завершения процесса", – заявил LIGA.net адвокат семьи Гонта Александр Дульский.

Золотые ФОПы. Как устроен бизнес B2B Jewelry





В начале сентября официальная группа B2B Jewelry в соцсетях распространила новость: сеть запускает совместный проект с благотворительным фондом Зимородок, учредителем которого выступает Елена Гонта. Теперь все клиенты B2B пенсионного возраста могут оставить в магазинах сеть заявку на финансовую помощь.

Правоохранители пока не раскрывают детали расследования, которое привело пару к домашнему аресту, но именно Зимородок – то самое центральное звено, которое связывает между собой весь бизнес B2B Jewelry, рассказывает собеседник LIGA.net, знакомый с материалами дела.

Как устроена бизнес-империя ладыженских ювелиров? Кроме Зимородка, в нее входит около 100 юрлиц (об этом говорилось в релизе СБУ) и десятки физлиц-предпринимателей. Последнее звено занимается операционной деятельностью ювелирных салонов проекта.

Яркий пример – следствие, которое велось относительно B2B в Тернополе, где работу одного из местных салонов организовывал обычный ФОП. Он принимал выручку от продаж, находясь на третьей группе упрощенной системы налогообложения (ограничение оборота 5 млн грн в месяц). Для вывода денег использовал три счета в Укрсиббанке.

Похожая система работает даже в крупнейших магазинах сети B2B Jewelry. Киевскими салонами на проспекте Победы и Бульваре Леси Украинки также оперируют ФОПы – эту информацию обе точки разместили в "уголках потребителя".

Что происходит с выручкой из салонов? Согласно расследованию 2019 года об уклонении B2B Jewelry от налогов (собеседник, знакомый с деталями следствия, подтвердил LIGA.net, что эта система описана и в текущем расследовании против B2B Jewelry), львиная доля выручки ФОПов уходит на счета БФ Зимородок.

Дальше фонд перечисляет часть обратно ФОПам в виде "безоплатной помощи на развитие бизнеса" либо переводит их юрлицам, подконтрольным Гонтам (как вариант – на их частные счета), допускали в прокуратуре. Именно за эти деньги приобретена недвижимость, автомобили и остров, о которых заявляли Генпрокуратура и СБУ.

Денег нет, или Чем живет пирамида с началом карантина





21 февраля 2020 года корреспондент LIGA.net присоединился к сотням тысяч вкладчиков B2B Jewelry. Для этого пришлось заплатить 1000 грн: взамен проект Николая Гонты выдал лист А4 с печатями несуществующих компаний и картонный сертификат "на серебро". Устно B2B Jewelry обещала сказочную доходность – 8% в неделю или 416% годовых.

Ювелирная пирамида. Как работает и что обещает B2B Jewelry В сети ювелирных салонов B2B Jewelry продается два вида товаров: непосредственно изделия из драгметаллов, а также "подарочные сертификаты" на золото или серебро. Особенность этого бизнеса – кэшбек. B2B обещает всем покупателям в течение нескольких месяцев вернуть все деньги за покупку, дальше проект выплачивает клиентам чистую прибыль. Кэшбек за покупку ювелирных изделий - 4% в неделю, за сертификаты – 6%. Еще один способ заработать в B2B – сетевой маркетинг. Каждый "инвестор" финансово мотивирован привлечь к покупке сертификатов родственников и знакомых. Все, кто придет по такой рекомендации, считаются участниками его "сети", их покупки зачисляются в его "оборот". Чем выше этот показатель – тем больше реферальных бонусов. В системе 23 ранга от "новичка" до "диаманта". Оборот от $0 до $100 000 000, бонусы – от 8 до 19% за каждый взнос "своего" человека. Выплаты проходят каждую пятницу. Всем покупателям B2B Jewelry создает личный кабинет, деньги начисляются на баланс внутри кабинета. Выплаты можно получить на карту банка либо наличными.

В теории, вложенная тысяча должна была окупиться уже в июне, дальше – чистая прибыль. Но фактически B2B не заплатила ничего. По состоянию на 8 сентября, на виртуальном балансе корреспондента LIGA.net числилось 487 грн. Вывести их на банковскую карту или использовать по-другому невозможно, поскольку речь идет о сертификате, купленном до карантина, сообщил в двух киевских салонах B2B Jewelry.

Если верить информации инсайдеров LIGA.net о количестве участников B2B по состоянию на февраль 2020 года, проект Гонты заморозил выплаты сотням тысяч человек (в феврале речь шла о 400 000 вкладчиков). В марте и апреле B2B не выплачивала проценты вообще никому. Гонта объяснял это вынужденным закрытием магазинов из-за карантина.

Теперь единственный шанс старых клиентов вернуть статус "активного инвестора", чтобы получать какие-то выплаты, – купить новый подарочный сертификат или ювелирное изделие, уверяют консультанты салонов.

Для этого проект даже запустил специальную программу – "один к одному", которая позволяет обменять старый сертификат на товар. За это B2B обещает не такие высокие, как раньше, но по-прежнему баснословные проценты – 312% годовых или 6% в неделю. При покупке ювелирных изделий по-прежнему действует кэшбек: 4% в неделю (208% годовых, стоимость украшения окупается через четыре полгода).

Еще одно новшество, на которое Гонта пошел после карантина – ему пришлось отменить бонусы, которые получали инвесторы, работающие по принципу сетевого маркетинга (в феврале инсайдеры рассказывали LIGA.net о "сетевиках" с оборотами под $70 млн). В сентябре бонусы вернули, но теперь, чтобы получить дополнительный процент от покупок участников "своей команды" нужно приводить в проект минимум одного человека в неделю.

Пользуется ли B2B Jewelry тем же ажиотажем, что и до карантина?

За четыре визита в киевские салоны на бульваре Леси Украинки и проспекте Победы (все происходили в будние дни) корреспондент LIGA.net видел только одного потенциального покупателя. В момент покупки сертификата (середина дня пятницы, 21 февраля) в салоне на проспекте Петра Григоренко постоянно находились десятки людей.

B2B Jewelry будет жить. Пока





Чтобы поддерживать продажи на фоне карантина в середине августа B2B Jewelry запустила youtube-телемагазин – теперь ювелирные изделия можно покупать не только в салонах. Одна из последних новостей, которую опубликовали соцсети проекта – с 8 сентября все золото продается со скидкой в 70%.

Столь щедрая акция может быть сигналом: B2B все сложнее аккумулировать деньги для выплат новым участникам, предполагает собеседник LIGA.net, знакомый с ходом расследования. "С этой точки зрения даже хорошо, что пирамиду полностью не заблокировали: ей постоянно нужен ресурс, рано или поздно у них начнутся проблемы", – говорит он.

Могут ли правоохранительные органы в принципе заблокировать B2B Jewelry, учитывая домашний арест семьи основателей? Ответ – скорее нет. Основных причин две.

Во-первых, в уголовном процессуальном законодательстве Украины нет такого средства обеспечения уголовного производства, как "временная блокировка субъекта хозяйственной деятельности", говорит управляющий партнер адвокатского объединения Тарасюк и партнеры Сергей Тарасюк.

Во-вторых, юридических субъектов, которые олицетворяют собой бренд B2B Jewelry слишком много. "Арестовать помещения в которых осуществляется деятельность конечно можно, но пострадают собственники помещений, а не "пункты приема наличных средств", – говорит Тарасюк. – Кроме того, такую же розничную точку можно открыть в другом месте".

Сеть ФОПов B2B Jewelry – важная, но не главная деталь расследования в отношении Гонты, считает партнер юрфирмы Ario Евгений Грушовец.

"Речь идет о мошенничестве и легализации, каждый из ФОПов должен понимать, что в таком случае он – соучастник схемы, – отмечает Грушовец. – Пока правоохранители не двигали эту часть истории, но как только пойдут первые допросы, система начнет шататься".

Как долго способна продержаться B2B Jewelry? Потенциал пирамиды еще не исчерпан, раз она не обвалилась после уголовного дела против основателей, считает Тарасюк.

"Главная проблема – в разветвленности сети и желании населения расстаться с наличными, – говорит он.



Всего месяц назад Николай Гонта, возможно, не предполагал, что они с женой так быстро окажутся подозреваемыми в мошенничестве. В конце июля ладыжинский "ювелир" рассказывал, что его люди начали активно работать в Варшаве: Польша должна была стать первой страной Евросоюза для B2B Jewelry.

"В Европе мы только начинаем, а здесь – будем продолжать", – говорил Гонта.

Возможно он не лукавил. Его салоны работают, а значит история B2B Jewelry, возможно, крупнейшей финансовой пирамиды независимой Украины, все еще не закончилась.

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