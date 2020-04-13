Банки повысили ставки по депозитам. Но пока не все. Обзор

Первый квартал для финансового рынка оказался богатым на события. В январе, феврале и в начале марта ставки стремительно снижались. C началом карантина проценты по депозитам возобновили рост.

На снижение ставок, как и в прошлые месяцы повлияла политика Нацбанка. "Одним из ключевых факторов, влияющих на размер ставок по депозитам, остается учетная ставка НБУ. В течение первого квартала 2020 года регулятор несколько раз пересматривал уровень учетной ставки, а банки подчинялись заданному курсу", — говорит директор департамента продаж розничных продуктов Тасокмбанка Борис Рафалович.

На их прибыльность для населения валютных депозитов больше влияла потребность банков в валюте, добавляет Рафалович. Валютное кредитование бизнеса сократилось, поэтому банки не заинтересованы привлекать вклады под высокие проценты.

Нынешний рост ставок пока нельзя назвать глобальным. Из 26 исследуемых банков повысили ставки пока только шесть - Укргаз, Аваль, Альфа Банк, Пивденный, Мегабанк, МТБ. А вот снижали доходность вкладов до карантина — 25 финучреждений.

"Незначительное повышение ставок на краткосрочные депозиты — адекватная реакция банков на нынешнюю ситуацию, когда с одной стороны нужно сохранить депозитный портфель, с другой, успокоить клиентов", — говорит директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук.

Средние ставки для коротких вкладов за время карантина существенно выросли. Доходность для периодов до месяца увеличилась: для гривни — на 1,29 п.п. до 9,04% годовых; для доллара — на 1,16 п.п. до 2,05% годовых; для евро на 1,79 п.п. до 2,16% годовых.

Теперь максимальный доход для валютных вкладов предлагают на депозит сроком 1 месяц, а не год и больше как ранее.

В гривне самые высокие ставки по-прежнему приходятся на вклады сроком 6 месяцев — в среднем 11,38% годовых.

Средние депозитные ставки по 26 банкам на 13 апреля



Стремительных перемен на рынке депозитов банкиры не ожидают.

Вероятнее всего, в апреле будет зафиксирован незначительный отток депозитов из банковской системы, который в последующем будет компенсирован приростом во второй половине мая и июне, прогнозирует Полищук из ПУМБа. Такая же динамика, по его словам, наблюдалась и ранее, в прежние кризисные периоды.

"В начале любого кризиса население ведет себя примерно одинаково — часть гривневых накоплений переводит в валюту, - отмечает Полищук. — Тем не менее, за последнюю неделю гривна укрепилась, ситуация немного стабилизируется да и психологический фактор постепенно нивелируется".

Даже при условии стабилизации ситуации снижение ставок маловероятно, говорит зампред Мегабанка Андрей Третяк.

"Все будет зависеть от сроков действия карантина в мире и в Украине, — говорит Третьяк. — Если карантин закончится 24 апреля ставки могут вырасти на 0,5 – 1 п.п.".