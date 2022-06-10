Инфляция уже около 20%. Почему рост цен выглядит хуже, чем заявляют

Гречка подорожала вдвое, топливо – в полтора раза, но по официальной статистике инфляция не превышает 20%. Насколько мы стали беднее на самом деле

Годовая потребительская инфляция приближается к показателю 20%. Это значит, что сегодня за те же деньги можно купить существенно меньше, чем в прошлом году. Экономисты и регуляторы ожидают, что до конца года будет больше.

В то же время вы можете поспорить с ними: цены на приобретаемые товары выросли гораздо сильнее. Такое мнение не есть паникерством. Расходы отдельных домохозяйств могут расти быстрее официальной инфляции.

Насколько беднее стал украинец и как определение личной инфляции поможет во время кризиса — в материале LIGA.net.

Как выросли цены?

В мае показатель инфляции в годовом исчислении ускорился до 18%. По сравнению с апрелем цены выросли на 2,7%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Больше всего за год подорожал транспорт (обслуживание собственного и общественного) — более чем на 29%, а также выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки — на 24%. Эти категории показали больше среднего роста.

Цены на алкогольные напитки и табак за год увеличились на 18%, на образование — на 16%. Рестораны и гостиницы — на 16%, здравоохранение — на 13%. Благосостояние — обеспечение дома и себя всем необходимым — за год подорожало на 12%.

Остальные категории товаров показали менее двусмысленную инфляцию. Только один тип товаров подешевел: цены на одежду и обувь за год сократились почти на 6%.

Продукты преимущественно дорожали.

Больше всего подорожали овощи — на 77%. Цены на хлеб и хлебопродукты, рыбу, а также макароны выросли на 26–30%. Масло, хлеб и фрукты подорожали на 20–23%. Сыры, творог и молоко — на 18–20%. Стоимость сахара и мяса выросла на 14%, масла — на 8%. Среди продуктов за год подешевели только яйца — цена упала почти на 29%.

Как будут расти цены в дальнейшем?

По официальному прогнозу Национального банка Украины, инфляция к концу 2022 года может достигнуть 20%. Там ожидают, что тренд на ускорение инфляции будет сохраняться, несмотря на постепенное возобновление производства.

Их ожидания подтверждают во Всемирном банке. Учреждение недавно ухудшило прогноз инфляции в Украине на конец 2022 года до 20%. Еще два месяца назад там прогнозировали 15%. Международный валютный фонд в апреле прогнозировал инфляцию в 21,3%.

Цены толкают вверх нарушение производственных и логистических путей, разрушение мощностей, инфраструктуру и оккупацию территорий. Инфляция, по мнению Нацбанка, будет порождать дефицит, увеличение издержек бизнеса и шоковый рост цен.

Рост цен на 20% будет означать, что гражданин со стабильным доходом в конце года сможет купить только 80% того, что мог разрешить себе в начале года.

Почему мне кажется, что инфляция больше?

Против этого в прошлые годы работал рост реальных зарплат граждан. Официальную статистику относительно доходов населения ныне не публикует Госстат. Впрочем, падение экономики, вероятно, повлечет за собой и доходы украинцев.

Особенно сильно инфляция влияет на кошельки людей с фиксированными доходами. Поэтому инфляцию и называют налогом на бедных. Граждане с низким достатком тратят основной доход на товары первой необходимости, которые ежемесячно дорожают.

К тому же для отдельных семейных бюджетов рост цен может казаться более серьезным, чем официальная статистика.

Этому много причин. Они кроются в методологии подсчета официальной потребительской инфляции, региональной разнице цен и личном восприятии.

Во-первых, проблема в потребительском наборе, согласно которому Госстат рассчитывает инфляцию. Для каждого человека он разный. Скорее всего, ваш личный потребительский набор существенно отличается от официального.

"Отдельные домохозяйства вообще не покупают ряд товаров или не пользуются некоторыми услугами, а кто-то, наоборот, потребляет отдельные их виды в значительно большей степени, чем другие", — говорится в объяснении Госстата.

Во-вторых, инфляция различна в разных регионах страны. Например, в регионах у моря цены на рыбу будут ниже, а в крупных городах стоимость жилья – выше.

Но самую большую роль в мысли "мои расходы растут быстрее" играет личное восприятие.

"Подорожание продукта избранного бренда первая категория потребителей будет ассоциировать с общим повышением цен на потребительском рынке, — подчеркивают в Госстате. — Вторая категория потребителей выберет аналогичный продукт другого производителя (цена которого не изменилась) и не ощутит рост цен".

Что такое личная инфляция?

Официальная инфляция работает не так хорошо при подсчете личных финансов или семейного бюджета. Также этот показатель тоже плохо работает для четких экономических подсчетов.

Например, для серьезных экономических подсчетов используется не потребительская инфляция, а реальная инфляция. Она показывает рост стоимости всех товаров в экономике, а не только потребительские товары (еду, одежду, технику).

Но показатель настоящей инфляции не подходит для подсчетов домашнего бюджета. Для этого лучше подойдет индивидуальная или личная инфляция.

По методологии подсчета она очень похожа на потребительскую инфляцию Госстата. Разница в том, что нужно сформировать свой личный потребительский набор. Его изменения могут показать, что расходы потребителя существенно выросли или, наоборот, упали.

Насколько отличается личная инфляция от официальной?

То, что покупает человек, будет создавать его потребительский набор. Это обязательные расходы, самые популярные покупки, хобби, предпочтения и вкусы.

Взрослый человек (не тратит на образование) арендует жилье (не тратит на благоустройство). Он часто посещает рестораны, любит спорт (выше расходы на одежду) и, как следствие, почти не нуждается в услугах по здравоохранению. Как будет отличаться инфляция для такого портрета потребления?

Годовой показатель потребительской инфляции в мае для такого портрета потребления составил около 15%. Удорожание продуктов различается в положительную сторону от 18% средних. Однако может быть и наоборот.

Портрет потребления с личным авто (расходы на горючее/обслуживание), более существенными затратами на алкоголь и табак, образование. Инфляция для такой корзины товаров может достигать более 24% против 18% средних.

Инфляция отдельных портретов отличается от средней, постоянно возникает разница в несколько процентов. Однако разница эта не существенная, если ваш потребительский набор в корне не отличается от официального среднего, по которому рассчитывают инфляцию.

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Зачем тогда нужна официальная инфляция?

Статистика затрудняется подсчитывать личную инфляцию отдельных домохозяйств. В Украине можно будет насчитать десятки миллионов разных потребительских пакетов. Поэтому статистики усредняют украинского потребителя и рассчитывают по его портрету потребления.

Однако взаимосвязь между официальной и личной инфляцией есть однозначно. Когда официальная инфляция растет, увеличиваются и цены на вашу личную корзину. И наоборот.

Поэтому официальные данные по инфляции помогают сориентироваться в динамике цен и выстроить адекватную стратегию потребления. Экономия или более существенные затраты на 2–3 категории могут существенно изменить общую картину роста цен.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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