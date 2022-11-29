Когда свет и связь ограничены или вообще отсутствуют, важно под рукой иметь информацию о бесперебойно работающих сервисах: в частности, банках, АЗС, торговых сетях, почтовых сервисах. Внутренние системы финансового сектора и бизнеса продолжают работать даже при полном блекауте, есть и бесперебойно работающие на генераторах магазины, отделения и банкоматы.

LIGA.net подготовила шпаргалку для клиентов банков с контактами, официальными страницами и адресами дежурных отделений системно важных банков, магазинов, АЗС и почт.

Офлайн-доступ к информации и офлайн-карта

В полный блекаут в Украине продолжают работать более 700 отделений банков. Общий список опубликовал и обновляет Национальный банк Украины: это таблица, PDF-файл со списком и онлайн карта отделений.

Также информацию о своих работающих отделениях публикуют банки на своих сайтах, в социальных сетях и подсказывают в поддержке. Необходимые ссылки, контакты, а также список бесперебойных отделений каждого из 14 системно важных банков находятся ниже в материале.

На случай абсолютного блекаута и, соответственно, полного отсутствия связи следует заранее подготовиться. Самое простое: сохранить информацию от НБУ или своего банка, страницу этого материала — как текст, сделать скриншот или полностью страницу.

Следует отметить, что сеть работающих банкоматов без света сокращается существеннее. Гарантируется бесперебойная работа только банкоматов в дежурных отделениях, а остальное зависит от наличия света, связи и наличности внутри.

Справка Google объясняет, как просматривать страницы позже без подключения к интернету. Один из способов, подходящий для большинства платформ и браузеров, — сохранение страницы как файла HTML. Открывая его даже при полном отсутствии связи, будет видна вся информация, доступная онлайн.

Также сервис советует, как при полном блекауте не потеряться. Найти нужное отделение можно будет с помощью офлайн-карт от Google Maps. Приложение позволяет сохранить определенный регион, данные которого хранятся в телефоне. Поиск необходимого адреса будет происходить даже при полном отсутствии интернета.

Сколько можно снять в банках

Различные банки устанавливают различные ограничения по снятию со своих карт или снятию с использованием их банкомата. Общие лимиты и ограничения публикуются, однако они могут зависеть как от ограничений банка, эмитировавшего карту, так и ограничений банкоматной сети.

Государственный Ощадбанк, имеющий крупнейшую сеть банкоматов в Украине, недавно отменил отдельные лимиты для карт других банков. В банкоматах можно снять 50 000 гривен с одной карты в сутки.

Со своей стороны, государственный ПриватБанк недавно увеличил сумму, которую можно снять за раз с собственных карт — до 20 000 грн. Ограничение в сутки – 100 000 грн (по 20 000 грн раз в 3 часа). Для карт других банков действуют привычные лимиты.

Лимиты Райффайзен Банка отличаются для разных видов карт — в общем, начинаются от 5000 грн. В то же время есть возможность снять сумму побольше, но с дополнительной комиссией.

Клиентам государственного Укргазбанка, подобно Привату, доступен лимит в 100 000 грн в сутки. Аналогичный лимит на снятие наличных, с использованием карты УкрСиббанка, действует в сети последнего из топ-5 по сети отделений.

Не только банки. Где еще можно снять наличные

Кроме банков возможность снять наличные есть еще и в кассах супермаркетов, на заправках или на почте. Однако в случае отключения света далеко не каждая компания сможет выдать вам наличные деньги.



LIGA.net обратилась в крупнейшие сети, чтобы узнать, как они работают в случае отключения света.



Заправки ОККО работают и без света, ведь имеют генераторы, говорит руководитель департамента корпоративных коммуникаций сети Ярослава Полякова. Однако для снятия наличных денег нужна еще и связь.



"Сейчас это зависит от оператора ("старлинки" мы установили, дополнительно заказали еще 200, но они только на стадии заказа). Также нужно, чтобы не было никаких перебоев с банком", — перечисляет Полякова условия, при которых наличные можно снять в кассе АЗС.



По ссылке – карта АЗС ОККО, где есть генераторы.



Сеть WOG также позволяет клиентам снимать деньги.

"Наличные на АЗК клиент может снять до 6000 грн одним чеком в случае одновременного наличия электроэнергии, связи и физического наличия денег в кассе", – отметил в разговоре с LIGA.net Геннадий Карлинский, директор по маркетингу WOG.

Он добавил, что в настоящее время до 300 АЗК обеспечены резервным питанием от генераторов, что составляет почти 90% сети, и в ближайшие недели этот показатель будет доведен до 100%. Здесь можно посмотреть, где именно есть генераторы.



Зато у Socar есть генераторы на каждой АЗК, говорит в комментарии LIGA.net Елена Осипчук, директор по коммуникациям компании. Карта с АЗК Socar.



"Если на АЗК есть наличные деньги, можно снять до 6000 грн одним чеком. Соответственно, если два чека можно снять дважды по 6000 грн. Но это при условии, что есть связь и наличные деньги", — уточнила она.



Супермаркеты Fozzy Group (это, прежде всего, сети Fozzy, Сильпо и Фора) также дают возможность снимать в кассах до 6000 грн в одном чеке. Условия стандартные: должна быть связь и гривни в кассах.



Адреса гипермаркетов Fozzy есть здесь. Адреса Форы по ссылке. А здесь адреса Сильпо.

Совладелец Rozetka Владислав Чечеткин рассказал LIGA.net, что в магазинах компании нет возможности снимать наличные.



На момент выхода материала мы ждем ответа от Укрпошты, Новой почты, Meest, Метро, ​​NOVUS, Comfy, Фокстрота, АТБ, Эпицентра. Полученные ответы добавим в материал.

Бесперебойная работа банков

Далее следует перечень с контактами, официальными страницами и адресами дежурных отделений 14 системно важных банков. Список НБУ обновляется раз в сутки. Свежую информацию о работе бесперебойных отделений и банкоматов следует смотреть на сайтах банков или общаться с поддержкой.

А-Банк

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Вінниця вулиця Замостянська, 8 Дніпро вулиця Шевченка, буд.59 Дніпро вулиця Батумська, 11 Житомир вулиця Старий Бульвар 2/26 Запоріжжя проспект Соборний, буд.182, прим.56 Івано-Франківськ вулиця Незалежностi, буд.11 Кам'янське бульвар Будiвельникiв 37-А Київ вулиця Ахматової Анни, буд.5 Київ провулок Музейний, будинок 2Б Кременчук проспект Лесi Українки, буд. 32/10 Кривий Ріг вулиця Соборностi, буд.27 прим.41 Кропивницький вулиця Набережна, 13 Луцьк м.Луцьк, проспект Волi, 14 Львів вулиця Наукова, 47 Миколаїв пр. Богоявленський, 39 Одеса вулиця Мала Арнаутська, 57 Полтава вулиця Соборностi, 70 А Рівне вулиця Соборна, 65 Суми вулиця Харкiвська, 32 Тернопіль вулиця Руська, 17Б, прим.1 Ужгород вулиця Швабська,64 Харків вулиця Сумська, будинок 43 Херсон проспект Ушакова, 32 Хмельницький вулиця Бандери Степана, буд. № 2/1А Черкаси м.Черкаси, бульвар Шевченка, 243 Чернівці вулиця Головна, 18 Чернігів проспект Миру, буд.35

Альфа-Банк

Контакты поддержки: 0 800 502 050, 3344, 0 800 507 044, Viber, Telegram

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Дежурные отделения:

7й Кілометр 7-й кілометр Овідіопольської дороги, 1 Біла Церква вулиця Соборна, 1/1 Бориспіль вулиця Київський шлях, 47 Бровари бульвар Незалежності, 7 Буча вулиця Енергетиків, 8 Вишневе вулиця Святошинська, 26 Вінниця вулиця Хмельницьке шосе, 25а Вінниця с.Зарванці, Хмельницьке шосе, 1а Дніпро проспект Слобожанський, 40а Дніпро вулиця Харківська, 2 Дніпро Запорізьке шосе, 62К Дрогобич площа Ринок, 27 Житомир вулиця Перемоги, 7а Запоріжжя проспект Соборний, буд.44 Запоріжжя вулиця Запорізька, 1в Івано-Франківськ площа Міцкевича, 8 Івано-Франківськ вулиця Івасюка, 17 Калуш вулиця Хіміків, 17 Кам'Янець-Подільський вулиця Соборна, 12/1 Кам'Янець-Подільський вулиця Хмельницьке шосе, 11 Кам'Янське проспект Свободи, 46 Київ вулиця Хрещатик, 14 Київ вулиця Б. Хмельницького, 17/52А Київ вулиця Велика Васильківська, буд.114, прим.335,336 Київ вулиця Петра Сагайдачного, 22/1 Київ проспект Голосіївський, 23 Київ вулиця Велика Васильківська, 100 Київ вулиця Полтавська, буд.10 Київ вулиця Бориспільська, 4 Київ вулиця Кільцева дорога, 1б Київ вулиця Братиславська, 11 Київ вулиця Берковецька, 6В Кременчук проспект Свободи, 32 Кривий Ріг проспект Металургів, 21А Кривий Ріг вулиця Бикова,33 Кропивницький вулиця Дворцова, буд. 46-А Кропивницький вулиця Космонавта Попова, 8 Лиманка проспект Маршала Жукова, 99 Луцьк вулиця Шопена, 22а Луцьк вулиця Окружна, 37 Львів площа Ринок, 26 Львів вулиця Чайковського, 33 Миколаїв вулиця Шевченка, 59- А Мукачево вулиця Соборна, 16 Мукачево вулиця Лавківська, 1Д Нікополь проспект Трубників, 11а Одеса вулиця Катерининська, буд. 11 Одеса проспект Академіка Глушко 7/9 Одеса вулиця Рішельєвська, буд.№11 Олександрія проспект Соборний, 88 Павлоград вулиця Горького, 163 Полтава вулиця Соборності, 43 Рівне вулиця Княгині Ольги, 1 Рівне вулиця Макарова,17 Слобожанське вулиця Бабенка, 25 Суми вулиця Харківська, 2/1 Тернопіль вулиця Кардинала Сліпого, 7 Тернопіль вулиця Поліська, 7 Ужгород вулиця Швабська, 36 Ужгород вулиця Баб’яка, 7/1 Харків вулиця Гіршмана, 3 Харків майдан Захисників України, 7/8 Харків вулиця Отакара Яроша, 26 Харків проспект Гагаріна, 352 Хмельницький вулиця Проскурівська, 1 Хмельницький вулиця Зарічанська, 11/4 Хмільник вулиця Кутузова, 5 Хуст вулиця Добрянського, 1/53 Черкаси вулиця О.Дашковича, 20 Черкаси вулиця 30 років Перемоги, 29 Чернівці вулиця Міцкевича, 2 Чернігів вулиця Рокосовського, 70 Чугуїв вулиця Харківська, 127

Кредобанк

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Дежурные отделения:

Вінниця вулиця Пирогова, 78а Дніпро проспект Д.Яворницького, 34Б Житомир вулиця Київська, 116 Запоріжжя проспект Соборний, 208 Івано-Франківськ вулиця Незалежності, 67 Київ вулиця Антоновича, 91/14 Київ вулиця Велика Васильківська, 101 Київ проспект Перемоги, 96 Київ вулиця Є. Сверстюка, 11 Київ вулиця Б. Хмельницького, 19-21 Луцьк вулиця Л.Українки, 28а Львів вулиця Сахарова, 78 Львів вулиця Наукова, 47 Львів вулиця Сихівська, 13 Львів проспект Чорновола, 57а Одеса вулиця Рішельєвська, 11а Рівне вулиця Кавказька, 2 Тернопіль вулиця Замкова, 7 Харків вулиця Ярослава Мудрого, 29а Хмельницький вулиця Проскурівського підпілля, 81/1 Чернівці площа Центральна, 7

ОТП Банк

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Вінниця вулиця Київська, 38-А Дніпро вулиця Шевченка, 53 Запоріжжя пр. Соборний, 66 Київ вулиця Жилянська, 43 Київ вулиця Раїси Окіпної, 4 Львів прооспект В. Чорновола, 41 Львів вулиця І. Франка, 20 Миколаїв вулиця Садова, 10 Одеса вулиця Буніна, 10 Одеса прооспект Шевченка, 4-А Ужгород вулиця Минайська, 24

Ощадбанк

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Балаклія вулиця Соборна, 90 Бердичів вулиця В.Чорновола, 17 Берегове вулиця Мукачівська, 4/1 Березівка вулиця Свято-Миколаївська, 29 Біла Церква б-р М. Грушевського, 40 Білгород-Дністровський вулиця Єврейська, буд. 28 Білопілля вулиця Супруна, буд.4, приміщення,1 Біляївка вулиця Отамана Головатого, 146 Болград вулиця Терещенко, 61 Бориспіль вулиця Нижній Вал, 2 Бородянка вулиця Семашко, 2-А Борщів вулиця Леніна, буд. 4-а Боярка вулиця Сєдова, 9 Бровари б-р Незалежності, 9-а Броди вулиця Шевченка Т., буд. 15 Вараш мікрорайон Будівельників, буд. 45 Васильків вулиця Декабристів, 41-б Верховина вулиця Івана Франка, 30 Виноградів площа Миру, 3 Вишгород вулиця Набережна, 8-а Вінниця прооспект Коцюбинського, 70 Вінниця вулиця Соборна, буд.69 Вінниця вулиця Коцюбинського, 78 Володимир-Волинський вулиця Небесної Сотні, буд. 5 Гайсин вулиця Соборна, буд. 69 Глибока вулиця вулиця Червоноармійська), буд. 7-А, прим. 1 Глобине вулиця Центральна, буд. 210 Горішні Плавні проспект Героїв Дніпра, буд. 54 Городище вулиця Леніна, буд. 86 Гоща вулиця Червоноармійська, буд. 47 Дніпро проспект Гагаріна, буд. 115 Дніпро проспект Слобожанський, буд. 31Д (приміщення №111а) Дніпро вулиця Робоча, 69 Дніпро прооспект Героїв, 21, приміщення 1а Добровеличківка вулиця Центральна, 100 Доброслав вулиця Центральна, 42 Долинська провулок Братів Клепачів, буд. 3-б Дрогобич площа Замкова Гора, буд. 3 Дубно вулиця Лисенка, 1 Житомир вулиця Перемоги, 15 Житомир вулиця Івана Франка, 3 Житомир вулиця Лятошинського, 5 Жмеринка вулиця Радянська, буд.19/2 Жовква вулиця Воїнів УПА, буд. 2 Жовті Води вулиця Гагаріна, буд. 20 Запоріжжя вулиця Чумаченка, 34 Запоріжжя проспект Соборний, будинок 46. Запоріжжя прооспект Соборний, 48 Заставна вулиця В. Чорновола, 4 Знам'Янка вулиця Партизанська, 11-а Золотоноша вулиця Шевченка, 115 Іванівка вулиця Дерев'янка Бориса, буд.73 Івано-Франківськ вулиця Гетьмана Мазепи, буд. 14 Івано-Франківськ вулиця Маркса Карла, буд.19 Івано-Франківськ вулиця Грушевського,32 Ізмаїл вулиця Грушевського, 4 Іллінці вулиця вулиця Леніна), буд. 15А Ірпінь вулиця Т. Шевченка, 7 Іршава вулиця І.Франка, 2 Калуш вулиця Хмельницького Б., буд. 14 Кам'Янець-Подільський вулиця Данила Галицького, 13 Кам'Янка-Бузька вулиця Шевченка, буд. 19 Кам'Янське прооспект Тараса Шевченка, 33-а Канів вулиця Шевченка, буд. 6 Кельменці вулиця Леніна, буд.2 Київ вулиця Індустріальна, 26-А Київ вулиця Хорива, 27, літ. А Київ Харківське Шосе, 21/6 Київ вулиця Антоновича, буд. 105 Київ вулиця Січових Стрільців, буд. 32-38 Київ вулиця Олексіївська, 13, літ. Б Київ вулиця Червоноткацька, 35 Київ вулиця Тулузи, 3-А, літ. А Київ вулиця Тимошенка Маршала, 12 Київ прооспект Маяковського Володимира, 45, літ. А. Кілія вулиця Миру, 81 Кіцмань вулиця Незалежності, 32 Ковель вулиця Смирнова, 4 Коломия вулиця Драгоманова, буд. 5 Конотоп вулиця Братів Лузанів, 36 Корець вулиця Леніна, буд. 37 Коростень вулиця Грушевського, 50 Коростишів вулиця Гагаріна, 2-А Корсунь-Шевченківський вулиця Ярослава Мудрого, буд. 20 Краматорськ вулиця Сіверська, буд. 54 Кременчук вулиця Небесної Сотні, буд. 27 Кривий Ріг вулиця Тільги Степана, буд. 3, прим. 61 Кривий Ріг вулиця Чкалова, 44в Кривий Ріг вулиця Добролюбова, 11 Крижопіль вулиця Леніна, буд.13-А Кропивницький вулиця Шевченка, буд. 29/29 Кропивницький вулиця Володимира Панченка 9 Лозова вулиця Рози Люксембург, № 22-а Луцьк вулиця Б.Хмельницького, 3а Львів вулиця Січових Стрільців, буд. 9 Львів вулиця Валова, 9 Львів вулиця Т. Окуневського, 1 Львів вулиця Рубчака І., 18 Любашівка вулиця Софіївська, 132 Магдалинівка вулиця Центральна, 49 Малин площа Соборна, 12а Миколаїв вулиця Шептицького, буд. 4 Миколаїв вулиця Потьомкінська, 118 Миколаїв вулиця Космонавтів, 55 Миколаїв вулиця Херсонське Шосе, буд. 50 Миргород вулиця Гоголя, 88 Міжгір'Я вулиця Шевченка, 95 Монастирище вулиця Соборна, буд. 130 Мукачево вулиця Леніна, буд.11 Немирів вулиця Горького, 103 Ніжин вулиця Шевченка, 11 Нікополь вулиця Усова В., 7 Новий Буг площа Свободи, буд. 31 Нововолинськ проспект Перемоги, 1а Новоград-Волинський вулиця Шевченка, 6 Новомосковськ вулиця Гетьманська, буд. 34 Новоселиця вулиця Центральна, буд. 62/1 Новоукраїнка вулиця Покровська, 70 Обухів вулиця Київська, 111 Овруч вулиця Тараса Шевченка, 74-А Одеса вулиця Преображенська, 42, прим. 101 Одеса прооспект Добровольського, 77-а Одеса прооспект Добровольського, 159 Одеса вулиця Академіка Корольова, 76/1 Одеса вулиця Корольова академіка, буд. 27 Одеса вулиця Малиновського, 57 Одеса вулиця Базарна, 17 Окни вулиця Першотравнева, буд. 23 Олександрія вулиця Бульварна, 1 Охтирка вулиця Київська, 2 Павлоград вулиця Центральна, буд. 65ж Первомайськ вулиця Театральна,7 Переяслав-Хмельницький вулиця Шкільна, 49 Першотравенськ вулиця Горького, буд. 4 в Подільськ вулиця Шкільна, 1 Покровськ вулиця Маршала Москаленка, буд. 146 Полонне вулиця Леніна, буд.152 Полтава вулиця Соборності, буд. 63а Полтава вулиця Небесної Сотні, буд. 1/23 Прилуки вулиця Київська, 313 Радомишль вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів, 1 Рахів вулиця Миру, 23 Рені вулиця Дунайська, 88-а Рівне вулиця Червоноармійська, буд. 16 Рівне вулиця 16 Липня, буд.6 А Роздільна вулиця Муніципальна, 19 Рокитне вулиця Лісна, буд.12 Ромни вулиця Соборна,2 Сарата вулиця Крістіана Вернера, 83-А Сарни пр. Леніна), буд. 9 Світловодськ вулиця Героїв України, 86 Синельникове вулиця Виконкомівська, буд. 75 Слов'Янськ вулиця Поштова, буд. 44 Сміла вулиця В. Чорновола, буд. 4 Снятин вулиця Шевченка, 2 Старий Самбір вулиця Галицького Л., буд. 88 Сторожинець вулиця Федьковича, 11 Стрий вулиця 1-го листопада, 12 Суми вулиця вулиця Червоногвардійська) буд.49 Суми вулиця Горького, буд. 32 Тальне вулиця Гагаріна, 15 Тернопіль майдан Волі, буд. 2 Тернопіль вулиця Грушевського, 6 Тетіїв вулиця Комсомольська, 4 Тлумач вулиця Зелена, 1 Тростянець вулиця Соборна, буд. 73 Тульчин вулиця М. Леонтовича (колишня Леніна), 47 Тячів вулиця Голлоші, 23 Ужгород вулиця Суворова, 15 Умань вулиця Небесної Сотні, 17/1 Фастів вулиця Червоноармійська, 8 Харків проспект Науки, буд. 18/9 Харків вулиця Сумська, буд. 59 Харків вулиця Холодногірська (колишня Єлізарова), 7 Харків прооспект Московський, 38 Харків вулиця Біблика, 20/8, літ. "А-4" Харків проспект Московський, 89, літера "А-9" Харків вулиця Слов’янська, 4, літ. А-10 Харків Конституції майдан, буд. 22 Хмельницький вулиця Кам"янецька, 46 Хмільник проспект Свободи, буд. 11 Хотин вулиця Франка І., 7 Хуст вулиця Карпатської Січі, буд. 36 Червоноград вулиця Шептицького, буд. 4, прим. 66 Черкаси вулиця Смілянська, 2, приміщення 2 Черкаси бульв. Шевченка, 320 Черкаси вулиця Хрещатик,192 Чернівці вулиця Героїв Майдану, буд. 244 Чернівці вулиця Головна, 119 Чернігів вулиця Рокоссовського, 16-а Чернігів проспект Миру, 19 Чернігів вулиця Кирпоноса, 16 Чорнобай вулиця Центральна, буд. 132 Чугуїв вулиця Старонікольська, 33 Чуднів вулиця Героїв Майдану, 146-А Шепетівка вулиця Старокостянтинівське шосе, буд.6 Шостка вулиця Садовий бульвар, 16 Южноукраїнськ вулиця Дружби Народів, буд. 17 а Яготин вулиця Леніна, 108

Банк Пивденный

Контакты поддержки: 0 800 307 030, Telegram, Viber

Сообщения банка: сайт, Facebook, Telegram, Instagram

Дежурные отделения:

Білгород-Дністровський вулиця Першотравнева, буд. 63а Вінниця 21050, м. Вінниця, вулиця Соборна, буд. 81, приміщення 26 Дніпро 49000, м. Дніпро, вулиця Воскресенська, буд. 36 Запоріжжя 69006, м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 226 Ізмаїл 68601, Одеська обл., м. Ізмаїл, пр-т Незалежності, буд. 72 Київ 01032, м. Київ, вулиця Саксаганського, буд. 74 (літера А) Кропивницький 25006, м. Кропивницький, вулиця Шевченка, буд. 18а Луцьк 43025, м. Луцьк, пр-т Волі, буд. 21 Львів 79013, м. Львів, вулиця Генерала Чупринки, буд. 11 Миколаїв 54017, м. Миколаїв, вулиця Соборна, буд. 40 Одеса 65014, м. Одеса, Сабанський провулок, буд. 2 Одеса 65086, м. Одеса, вулиця Семена Палія, буд. 74 Одеса 65013, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 1/4 Одеса 65059, м. Одеса, вулиця Краснова, буд. 6/1 Полтава 36007, м. Полтава, вулиця Соборності, буд. 19 Полтава 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Перемоги, буд. 22 Тернопіль 46001, м. Тернопіль, вулиця Січинського, буд. 10 Ужгород 88018, м. Ужгород, вулиця Швабська, буд. 21, приміщення 3 Харків 61003, м. Харків, майдан Конституції, буд. 16 Хмельницький 29000, м. Хмельницький, вулиця Кам’янецька, буд. 20 Черкаси 18001, м. Черкаси, вулиця Дашковича Остафія, буд. 34 Чернівці 58029, м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, буд. 55 Чернігів 14017, м. Чернігів, вулиця Івана Мазепи, буд. 36 Чорноморськ 68002, Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця Олександрійська, буд. 6

ПриватБанк

Контакты поддержки: 3700

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Балаклія площа iм.Казмiрука, 11 Бердичів вулиця Чорновола, 9 Біла Церква бульвар Олександрiйський, 70 Вишгород проспект I.Мазепи, 8 Вишневе вулиця Святошинська, 27-Г Вінниця вулиця Замостянська, 25 Вінниця вулиця Келецька, 78-А Вінниця вулиця Пирогова, 29 Гайворон вулиця Великого Кобзаря, 14-Б Горішні Плавні проспект Героїв Днiпра, 75 Городище вулиця Миру, 50 Дніпро вулиця Європейська, буд.5 Дніпро вулиця Херсонська, 26 Дніпро прооспект Дмитра Яворницького, 72-Б Дніпро пр. Слобожанський, 91 Дніпро пр. Пушкiна, 55 Дніпро пр. Олександра Поля, 104 Дніпро ж/м Червоний Камiнь, 18-А Дубно вулиця Д.Галицького, 11 Жашків вулиця Соборна, 38-Ж Житомир вулиця Перемоги, 99 Житомир вулиця Iвана Кочерги, 6 Житомир проспект Мира, 21 Житомир вулиця Щорса, 125. Житомир майдан Соборний, 5/1 Жмеринка вулиця Центральна, 20 Запоріжжя площа Iнженерна, 1 Звенигородка прооспект Шевченка, 16 Здолбунів вулиця Б.Хмельницького,11 Золотоноша вулиця Шевченка, 169-А Івано-Франківськ вулиця Сiчових Стрiльцiв, 15/1 Ізмаїл вулиця Тульчианiвська, 53 Ізюм вулиця Пушкiнська, 2/104 Калуш вулиця Пушкiна, 8-А Кам'Янець-Подільський вулиця Соборна, 4 Кам'Янець-Подільський прооспект Грушевського, 34-А Кам'Янське проспект Свободи, 43 Канів вулиця Шевченка, 6 Київ вулиця Сосюри, 5 Київ вулиця Василькiвська, 1 Київ вулиця Ковпака, 29 Київ вулиця Євгена Сверстюка,19 Київ вулиця О.Мишуги, 9-А Київ вулиця Солом'янська, 33 Київ вулиця Борщагiвська, 128 Київ вулиця Академiка Заболотного, 20А Київ вулиця Бориспiльська, 9 Київ вулиця Мечнiкова, 10/2 Київ проспект Перемоги, 65 Київ пр. Перемоги, 27а Київ проспект Володимира Маяковського, 26 Київ проспект Лiсовий , 23 Київ вулиця Героїв Днiпра, 21 Ковель вулиця Шевченка, 2-Б Коломия вулиця Франка, 3 Коростень вулиця Шевченка, 4 Корсунь-Шевченківський вулиця Ленiна, 27 Кременчук прооспект Свободи, 19 Кривий Ріг вулиця Нiмецька, 5 Кривий Ріг вулиця Костенка, 21 Кропивницький вулиця Преображенська, 26/70 Кропивницький вулиця Преображенська, 2 Луцьк проспект Вiдродження, 1 Луцьк вулиця Володимирська, 20 Луцьк вулиця Степана Бандери, 16 Львів прооспект Червоної Калини, 66-А Львів вулиця Личакiвська, 8 Львів вулиця Пекарська, 30 Львів вулиця Вашингтона Дж., 5-5а Львів вулиця Русових, 11 Львів проспект Чорновола В.,95 Львів вулиця Чупринки Т. генерала, буд.36 Львів вулиця Широка, 63А Львів вулиця Гетьмана Мазепи, 25а Львів вулиця Шевченка, 358 Малин площа Соборна, 4 Маньківка вулиця Шевченка, 6 Миколаїв пр. Центральний, 73 Мукачево вулиця Ярослава Мудрого, буд.4-6, прим.8 Нововолинськ вулиця Дружби, 15 Новоград-Волинський вулиця Пушкiна, 45 Новомосковськ вулиця Сучкова, 36 Обухів вулиця Київська, буд.119 Одеса вулиця Успенська, 22а Одеса вулиця Святослава Рiхтера, 125/1 Одеса вулиця Садова, 7 Одеса вулиця Семена Палiя, 90/1 Одеса вулиця Семiнарська, 26/28 Одеса вулиця Старопортофранкiвська, 103-А Одеса вулиця Армiйська, 8 Одеса вулиця Краснова, 8, прим.604 Одеса прооспект Академiка Глушка, 16, прим.146 Одеса вулиця Фонтанська дорога, 55 Олександрія прооспект Соборний, 87 Острог вулиця Схiдна, 2 Павлоград вулиця Озерна, буд.90 Полтава вулиця Соборностi, 70-А Прилуки вулиця Юрiя Коптєва, 37 Ромни вулиця Соборна, 8 Сарни вулиця Бєлгородська, 9 Славута вулиця Соборностi, 17 Сміла бульвар графа О.Бобринського, 9 Стрий вулиця Шевченка, 66 Суми вулиця Козацький Вал, 1 Суми вулиця Харкiвська, 32 Суми вулиця Горького, 5А Суми проспект Курський, буд.111 Суми проспект М.Лушпи, 22/1 Тернопіль вулиця Шептицького, 4-А Тернопіль прооспект Ст.Бандери, 38 Трускавець вулиця Героїв УПА,2 Тульчин вулиця Миколи Леонтовича, 46 Умань вулиця Європейська, буд.1 Умань вулиця Європейська, 52 Умань вулиця Велика Фонтанна, 31-А Харків вулиця Хмельницького Богдана, 32-б Харків вулиця Ахсарова, 8 Харків вулиця Гвардiйцiв-Широнiнцiв, 15/46 Харків вулиця Валентинiвська, 29-Б Хмельницький вулиця Зарiчанська, 5/3 Хмельницький вулиця Проскурiвська, 19 Хмельницький вулиця Проскурiвського пiдпiлля, 73 Червоноград вулиця Корольова, 14-А Червоноград вулиця Шашкевича, 9 Черкаси вулиця Байди Вишневецького, 40 Черкаси вулиця В'ячеслава Чорновола, 122/41 Черкаси бульвар Шевченка, 305 Черкаси вулиця Унiверситетська, 33 Черкаси бульвар Шевченко, 150 Чернівці вулиця Небесної Сотнi, 14-А Чернівці вулиця Унiверситетська, 1 Чернівці вулиця Героїв Майдану, 69 Чернівці вулиця Шкiля Василя,1 Чернігів вулиця Серьожнiкова, 6 Шепетівка вулиця Судилкiвська, 1/2 Шостка вулиця Свободи, 39-А

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Вінниця вулиця Микола Оводова, 38 Дніпро вулиця Троїцька, 10 Запоріжжя вулиця Незалежної України, 57 Київ вулиця Андріївська, 4 Кременчук вулиця Перемоги, 32/3 Кривий Ріг вулиця Віталія Матусевіча, 2 Луцьк пр. Волі, 41 Львів вулиця Грюнвальдска, 5а Миколаїв вулиця Чкалова, 20/8 Одеса вулиця Військовий узвіз, 5/1 Павлоград пр. Музейний, 2/1 Харків вулиця Алчевських, 25

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Біла Церква вулиця Логінова, 39/2. Богодухів площа Свято-Духівська, 3. Вінниця вулиця Замостянська, 35. Дніпро 49044, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 33. Дніпро вулиця Січових Стрільців, 4-Д. Житомир площа Перемоги, 10. Жовті Води бульвар Свободи, 90. Іванків вулиця Проскури, 9. Івано-Франківськ вулиця Незалежності, 19. Ізмаїл проспект Миру, 20/1. Кам'Янське вулиця Слав'янська, 7-а. Київ вулиця Генерала Алмазова, 4а. Київ проспект Лобановського Валерія, 9/1. Київ вулиця Пирогова, 7-7Б. Конотоп пр. Миру, 25. Кривий Ріг вулиця Соборності, 25. Кривий Ріг вулиця Співдружності, 13-а. Кринички вулиця Виконкомівська, 1. Кропивницький вулиця Володимира Панченка, 2/14. Луцьк прооспект Перемоги, 15 Львів вулиця Матейка, 8. Миколаїв вулиця Артилерійська, 19а. Мукачево вулиця Роглєва Миколи, 13. Ніжин вулиця Московська, 2. Новомосковськ вулиця Гетьманська, 31. Одеса вулиця Велика Арнаутська, 72/74 Павлоград пр. Шахтобудівників, 3. Петропавлівка вулиця Героїв України, 59 Полтава вулиця Монастирська, 5а. Прилуки вулиця Київська, 186. Рівне вулиця С. Петлюри, 35. Суми майдан Незалежності, 1. Тернопіль вулиця Кардинала Йосипа Сліпого, 8. Харків вулиця Новгородська, 11. Харків вулиця Молочна, 6. Хмельницький вулиця Грушевського, 54 Черкаси вулиця Гоголя, 224. Чернівці вулиця Головна, 143. Чернігів проспект Перемоги, 21.

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Бровари б-р Незалежності, 7 Вінниця вулиця Привокзальна, буд. 2/1 Дніпро вулиця Барикадна, б.7 Житомир вулиця Київська, 96 Запоріжжя вулиця Південноукраїнська, 2а Івано-Франківськ вулиця Василіянок, 1 Київ вулиця М.Тимошенка, 21 Київ вулиця Р.Окіпної, буд 4 Київ вулиця С. Петлюри, 30 Київ вулиця Дегтярівська, 4а Кропивницький вулиця Шевченко, 16-Б Луцьк пр. Волі, 17 Львів вулиця Грабовського, б.11 Львів вулиця Грабовського, б.11 Миколаїв вулиця Погранична, 248 Мукачево вулиця Валенберга, буд.4 Одеса прооспект Шевченка, 23 Полтава вулиця Соборності, буд. 46 Рівне вулиця Соборна, буд. 15 Суми площа Покровська, 2 Тернопіль вулиця М. Шептицького, 4а Ужгород вулиця Швабська, б.71-А Харків вулиця Котляра, 8/10-А Хмельницький вулиця Кам'янецька, 52 Черкаси вулиця Хрещатик, б. 200/2 Чернівці вулиця Героїв Майдану, б. 69

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Ананьїв вулиця Незалежності, 20 Бердичів вулиця Житомирська, 23-А Болград проспект Соборний, 132 Борислав вулиця Шевченка, 55-а Бориспіль вулиця Київський шлях, 83 Вінниця вулиця Івана Бевза, 34 Вінниця вулиця Р.Скалецького, 4 Дніпро вулиця Челюскіна, 12 Житомир вулиця Київська, 74 Житомир вулиця Велика Бердичівська, 16 Запоріжжя бульвар Вінтера, 40 Івано-Франківськ вулиця Мельника Андрія, 11-а Київ вулиця Січових Стрільців, 10-б Київ вулиця Єреванська, 1 Київ бульвар Гавела Вацлава, 16 Київ вулиця Б. Хмельницького, 16-22 Київ вулиця Старонаводницька, 19-21 Київ вулиця Руставелі Шота, 40/10, літ. А Кіцмань вулиця Незалежності, 28а/1 Ковель вулиця Олени Пчілки, 7 Кременчук вулиця Халаменюка, 5 Крижопіль вулиця Соборна, 7 Кропивницький вулиця Соборна, 17 Кропивницький вулиця В'ячеслава Чорновола, 20 Луцьк вулиця Шопена, 1 Львів вулиця Стрийська, 98 Миколаїв вулиця Декабристів, 1/1 Новоселиця вулиця Хотинська, 1-а Одеса вулиця Пушкінська, 7 Одеса вулиця Малиновського, 1/1 Полтава вулиця Соборності, 19 Рівне вулиця Княгиницького, 5-а Рівне вулиця П. Могили, 31 Ромни бульвар Шевченка, 18-а Суми вулиця Герасима Кондратьєва, 4 Ужгород вулиця Швабська, 70 Умань вулиця Горького, 1-а Харків вулиця Космічна, 20 Хмельницький вулиця Проскурівського підпілля, 105 Хуст вулиця Б. Хмельницького, 15 Черкаси вулиця Гоголя, 221 Чернівці вулиця Героїв Майдану, 77 Чортків вулиця Степана Бандери, 8-а Шепетівка вулиця Героїв Небесної Сотні, 39

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Дніпро пр. Яворницького, 13/15а Київ Автозаводська, 54/19 Київ пр. Героїв Сталінграду, 10а Київ пр. Бажана, 26 Київ пр. Перемоги, 74а Київ Велика Васильківська, 132а Львів Федьковича, 51

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