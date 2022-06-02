В последние три месяца главным инвестиционным инструментом для украинцев стали Вооруженные силы — население как напрямую донатит ВСУ или волонтерам, так и покупает военные облигации, посредством которых правительство финансирует расходы на оборону.

К концу мая в военные облигации вложили деньги 76 000 физических лиц и компаний на сумму, эквивалентную почти 11 млрд грн.

Но остались ли другие возможности для инвестирования в условиях военной агрессии?

Мы спросили об этом профильных аналитиков: основателя и президента инвестиционной группы "Универ" Тараса Козака, руководителя департамента управления активами Concorde Capital Артема Щербину, управляющего локальными активами группы ICU Григория Овчаренко и инвестбанкира из Dragon Capital Сергея Фурсу.

Депозиты, облигации и валюта

Ставки по депозитам сейчас ниже уровня инфляции и не удовлетворяют потребности клиентов, указывает Григорий Овчаренко: "Это постепенно превращает их, как и во всем мире, больше в инструмент сохранения сбережений, чем инвестирование".

Военные облигации стали лучшей альтернативой депозитам, ведь доходность по депозитам из-за войны снизилась, а облигации на 100% гарантированы государством, и с них не нужно платить налоги (с депозита нужно платить НДФЛ и военный сбор).

Депозиты и военные облигации — лучший вариант для инвестирования в нынешних условиях в Украине, и облигации выглядят предпочтительнее, считает Сергей Фурса. Раньше мы подробно рассказывали, что такое военные облигации.

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Самым большим "хитом" военного периода у украинцев стал доллар, в том числе из-за разницы курсов, напоминает Григорий Овчаренко. До недавнего времени украинцы могли снимать за границей наличную валюту по фиксированному курсу (максимум на 10% больше официального), тогда как внутри страны в обменниках валюта стоит дороже.

Поэтому появились спекулянты, которые зарабатывали "карточным туризмом" — снимали валюту за границей и продавали в Украине по более выгодному курсу. Недавно НБУ закрыл эту лазейку, но появились новые проблемы — мы рассказывали о них.

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Тарас Козак сомневается, что валюта и валютные облигации (военные облигации есть в гривнях, долларах и евро) сейчас очень привлекательны.

"Сегодня есть курс 36 грн/$, он уже дважды доходил до 40 грн/$. По моему мнению, он вполне может вернуться к 32-33 грн/$, если большая часть помощи, которую обещает Запад, начнет приходить в страну", — говорит он.

Дело в том, что расходы правительства, например соцвыплаты и расходы на оборону, — в гривнях, поэтому Кабмин будет продавать валюту. "Курс может вернуться к достаточно низким показателям, поэтому сидеть в валюте может быть не оптимальным", — считает Козак.

Земля и недвижимость

"Недвижимость сейчас — это рынок смелых. Цены действительно упали, но риски еще сверхвысокие. Также существенно снизились ставки по аренде", — отмечает Артем Щербина из Concorde Capital.

На западе страны недвижимость может иметь инвестиционную привлекательность, однако аналитик советует фокусироваться на логистической и офисной инфраструктуре, а не на жилом фонде.

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Тарас Козак указывает, что сейчас невозможно угадать, когда будет нижняя точка на рынке недвижимости, ведь война продолжается и враг захватывает территории.

"Киев вроде бы в безопасности, но мы понимаем — и в Киев прилетает. Во-вторых, мы не понимаем, какой будет спрос на недвижимость, ведь чем дольше длится война, тем меньше людей вернутся в Украину, и еще вопрос, вырастет ли после войны недвижимость, и где вырастет", — говорит он.

Кроме того, миллионы украинцев могут остаться за границей, и свое жилье здесь они выставят на продажу, что также может сильно повлиять на рынок, добавляет президент группы "Универ".

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Сергей Фурса считает недвижимость плохим вариантом, землю — лучшим, однако указывает, что там пока фактически нет рынка. Тарас Козак согласен с последним и напоминает о риске отката реформы.

"Земля — неплохой актив. С другой стороны, сейчас в Конституционном суде рассматривается вопрос конституционности этой реформы. То есть снова подвесили это все и так может произойти, что завернут назад. Поэтому от земли я бы тоже воздержался", — подчеркнул он.

Акции зарубежных компаний

Сейчас у украинцев есть возможность инвестировать только в зарубежные акции, а не в отечественные, и только у того, кто имеет деньги на иностранных счетах. Дело в том, что из-за войны Нацбанк ограничил возможности для вывода капитала из Украины, поэтому вариант с акциями западных компаний можно рассматривать, если у вас есть деньги за границей.

Но даже при наличии таких средств вне Украины нужно быть осторожным. Как отмечает Григорий Овчаренко, сейчас поведение западных рынков больше отпугивает инвесторов.

"Все ведущие индексы, кроме сырьевых и индустрии здравоохранения (healthcare), понесли значительные потери, и, по мнению большинства экспертов, еще далеко до роста. Так, индекс ведущих технологических акций NASDAQ потерял более 20% с начала года", — объясняет он.

С таким мнением согласен и Тарас Козак. По его словам, западный мир, возможно, стоит на пороге рецессии.

"Мы не можем знать поведение рынка в будущем — он может вырасти или упасть. Однако, когда рецессия, обычно акции падают. Поэтому, по моему мнению, это не самая оптимальная точка входа", — говорит он.

Виртуальные активы

В случае с криптовалютой также существуют ограничения от НБУ. С начала войны установленные регулятором ограничения на вывод капитала украинцы обходили в частности благодаря так называемым quasi cash — это пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов (в основном криптовалюты) и т.д.

В итоге Нацбанк ввел ограничения и на этом треке. С 21 апреля физические лица могут покупать активы для сделок с quasi cash только за собственную иностранную валюту с лимитом 100 000 грн в месяц (в эквиваленте).

Ни один из аналитиков, с которыми поговорила LIGA.net, не посоветовал инвестировать деньги в криптовалюту. Сергей Фурса и Тарас Козак даже слово "инвестировать" в таком контексте употреблять не хотят, потому что считают крипту спекулятивным активом.

"Конечно, есть баланс спроса-предложения, но как только правительства больших стран запустят свои криптовалюты — государственные деньги на блокчейне, то они будут бороться со всем этим, запрещать вывод средств из крипы в нормальную валюту, и это все исчезнет. Поэтому в крипту я вообще рекомендую никак не вкладываться", — объясняет Тарас Козак.

Золото — для пессимистов

Защитой для сбережений может стать золото, считает Григорий Овчаренко из ICU, однако он уточняет — "золотые" депозиты предлагают лишь некоторые украинские банки.

Сергей Фурса отмечает, что цена на золото может как падать, так и расти (то есть невозможно спрогнозировать — Ред.), и обычным людям очень трудно разобраться в этом инвестиционном инструменте.

Тарас Козак называет золото инструментом для сохранения сбережений, такой себе выбор пессимистов.

"Золото в слитках, наверное, стоит покупать в качестве актива последней надежды — если война перерастет в Третью мировую, то золото будет в цене, а все остальное может обесцениться очень существенно", — говорит он.

Другие варианты

В условиях ограниченного инструментария вырос спрос на новые автомобили, говорит Григорий Овчаренко.

Увеличение спроса на авто можно легко объяснить — с апреля в Украине отменили пошлины на ввоз машин из-за границы для собственного пользования. Так, украинцы ввезли без пошлины почти 100 000 автомобилей.

Если вам интересна такая инвестиция, нужно спешить, ведь Рада планирует отменить возможность беспошлинного ввоза авто.

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Также инвесторы могут покупать нетрадиционные активы, как предметы искусства или NFT, говорит Тарас Козак: "Я это не рассматриваю, потому что это не для широкого круга инвесторов, а для каких-то любителей этого дела".

Резюмируя, президент группы "Универ" дает такие советы: "Когда мы говорим об инвестировании, важна диверсификация — часть в гривнах, часть — в иностранной валюте, и, наверное, еще часть — в золоте. Активы в виде недвижимости, биткоинов, земли или картин я бы не рассматривал.

Главные инвестиции

Вдобавок ко всему мы спросили экспертов о том, как выдерживать баланс между традиционным инвестированием и помощью близким и собственной стране.

Артем Щербина изложил LIGA.net список с приоритетными, по его мнению, направлениями, куда украинцы со сбережениями и высоким доходом должны тратить свои деньги во время войны:

обеспечить "финансовую подушку" для семьи как минимум на шесть месяцев; донатить волонтерам, ВСУ и государству; финансово помогать коллегам, потерявшим жилье или оказавшимся в затруднительной ситуации; уже потом искать возможности для инвестирования.

Тарас Козак также уверен, что каждый патриот должен отдать часть сбережений на армию: "Каждый определяет, какая это часть, в какой форме [отдать]".

В то же время он призывает не переусердствовать, чтобы самому не пришлось "ходить за бесплатным супом".

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