Мы потратили на эту затею три недели и хотели сдаться. Но система неожиданно заработала

В начале июля Министерство цифровой трансформации объявило о запуске новой электронной услуги Пенсионного фонда - автоматическом назначении пенсии.

Пенсия будет назначена после достижения пенсионного возраста, необходимости обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда - нет, уверяли в Минцифры.

LIGA.net решила провести эксперимент и на живом примере составить инструкцию: как оформить пенсию онлайн. Помочь мы попросили супругов Ларису и Владимира Бровинских. Неделю назад Владимир достиг пенсионного возраста. Лариса взяла на себя все тяготы заполнения заявки на сайте ПФ. Она - уверенный пользователь ПК, но как показала практика, потенциальному пенсионеру не обойтись без сторонней помощи и консультаций.

Со второй попытки и через три недели мы отправили заявку. Спойлер - идти в Пенсионный фонд все же придется.

Сперва - результат



Эксперимент начался в полдень 9 июля. За 5 часов интенсивной работы, а она включала регистрацию на портале фонда, сбор документов, их сканирование, сжатие и загрузку, отправить заявку в тот день так и не удалось.

Проблема – сырая тестовая версия сервиса.

Система блокировала отправку заявки в Пенсионный фонд и просила исправить допущенные ошибки. О каких ошибках идет речь, неясно - обязательные поля мы заполнили, а ошибки в заявке не выделялись. Пока мы пытались решить загадку - перезагружали документы, повторно вводили личные данные - система дважды сообщала об истечении срока сессии и закрывалась. Данные не сохранялись, их приходилось вводить повторно.

После многочисленных звонков в техподдержку Пенсионного фонда и попыток отправить заявку, мы оставили эту затею.

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА. Через три недели, 29 июля, мы решили снова испытать удачу и заполнили заявку. О, чудо! На этот раз, все было в порядке, систему доработали – она подчеркнула все ошибки. После их исправления, мы отправили заявку в Пенсионный фонд.

Дальше было интереснее. Не дождавшись сообщения о судьбе нашей заявки, мы позвонили в техподдержку Пенсионного фонда.

Там сообщили, что в течение 10 дней мы получим ответ, начисляют нам пенсию или нет. Мы уже встречали подобный ответ в ходе прошлого редакционного эксперимента - по оформлению пособия по безработице, поэтому в этот раз заранее уточнили: когда мы можем рассчитывать на выплату пенсии?

Как оказалось, заполнения заявки онлайн - недостаточно. Чтобы получить пенсию, будущему пенсионеру надо лично явиться в Пенсионный фонд и представить набор поданных документов. Сотрудники Фонда назначат ему дату и время встречи, если она будет до 20 числа текущего месяца, пенсию можно будет получить в следующем месяце.

На вопрос, какой был смысл заполнять документы онлайн, в техподдержке объяснили, что сервис ускоряет процесс оформления. Так пенсионерам не надо стоять в очереди в Пенсионный и тратить там время на обработку документов. По словам оператора техподдержки, достаточно явиться в указанное время и показать оригиналы документов.

"Если пенсионер заполнил заявку, пенсия ему назначается автоматически. Но хоть раз в жизни увидеть этого человека и взглянуть на его документы мы должны", - объяснили LIGA.net в Пенсионном фонде.

За неимением другой альтернативы, мы согласились. О том, как войти и зарегистрироваться в системе, рассказываем в нашей инструкции.

Шаг 1. Ищем электронную цифровую подпись

Чтобы воспользоваться онлайн услугами Пенсионного фонда, сначала надо зарегистрироваться в "Личном кабинете" на сайте Фонда. Сделать этого без наличия электронной цифровой подписи (ЕЦП) нельзя, поэтому первым делом отправляемся на поиски ключа ЕЦП.

Персональный ключ электронной цифровой подписи - это аналог рукописной подписи, обладающий той же юридической силой. Его можно получить его в одном из центров сертификации ключей. С их полным списком можно ознакомиться здесь.



Другой вариант - получить его в налоговой, не забудьте взять с собой флешку, туда сотрудник службы загрузит файл персонального ключа. Или удаленно - на сайтах ПриватБанка, УкрСиббанка или Ощадбанка, услуга пока доступна только в трех этих финучреждениях. Мы это сделали в приложении Privat 24. На всю процедуру ушло меньше пяти минут.

Шаг 2. Достаем ключ

В интернет-банкинге Privat24 эта услуга доступна в меню "Все услуги - Бизнес - Электронная цифровая подпись - Скачать сертификат".

Переходим по меню, после этого интернет-банкинг просит проверить имеющиеся у него данные – ФИО, населенный пункт, электронную почту. Если данные правильные, и вы их подтверждаете, вам предлагают выбрать место хранения файла – хранилище ключей, и придумать к нему пароль.

Банк в последний раз запрашивает разрешение, указываете секретный код и подтверждаете операцию. Ключ электронной цифровой подписи загружается.

Шаг 3. Заходим в систему Пенсионного фонда

Заходим на электронный сервис ПФ. Указываем свой доход как физлица, выбираем центр сертификации из перечня предложенных. В нашем случае - это аккредитованный центр сертификации ключей КБ ПриватБанк. Загружаем файл ключа, который предварительно скачали в Privat 24, и вводим пароль ключа.

Завершаем регистрацию на портале.

Бинго, мы в системе! Устанавливаем в настройках логин и пароль. Теперь для входа в систему нам не потребуется ни подпись из Privat24, ни другие личные данные.

Шаг 4. Готовим документы и их сканы

Перед заполнением заявки на автоматическое назначение пенсии, советуем подготовить сканы документов. Если у вас нет сканера, не беда – сейчас в Play Market смартфонов можно найти десяток приложений для сканирования документов. Скачивайте один из них – и вперед. На сканирование у нас ушло меньше получаса. Но будьте готовы потратить около двух часов на загрузку документов. Дело в том, что система просит загружать файлы размером до 1 Мб. А это значит, что вам придется сжимать размер всех PDF документов онлайн. Нередко из-за того, что даже сжатая версия превышала лимит в 1 Мб – мы разделяли документы, а уже потом их сжимали. Для этого вам могут пригодиться следующие онлайн-сервисы: для разделения PDF-файла этот сервис, для сжатия - этот.

О каких документах идет речь:

Документы для расчета стажа – паспорт, идентификационный код, данные про работу из трудовой книжки.





Заявка про способ выплаты пенсии – такую заявку можно получить в банке.





Документы, подтверждающие особенный статус (в случае его наличия) – участник войны, инвалид, участник ликвидации ЧАЭС, право на льготы





Скан подписи - размер файла должен быть от 3 до 5 кБ, подпись нужно выполнить чернилами черного цвета.







Шаг 5. Заполняем анкету

Сначала система просит указать личные данные - ФИО, контакты (телефон, электронная почта), место регистрации и проживания, серию и номер паспорта.



Дальше указываем орган ПФУ и его территориальное отделение. Найти и вписать нужное отделение придется самостоятельно – система (по крайней мере пока) не предлагает варианты.

Нам предлагают выбрать способ оплаты, отделение банка и указать номер банковского счета, куда будет начисляться пенсия.

При наличии инвалидности, указываем группу и подгруппу инвалидности.



Выбираем формат пенсионного удостоверения – он может быть как бумажным, так электронным. В случае если мы заказываем электронное удостоверение, в систему надо дополнительно загрузить скан паспортного фото - снимок должен быть цветным размером от 20 до 24 кБ.

Теперь загружаем в заявление сканы-документов.

После этого нам остается согласиться на обработку данных и отправить заявку. Операция завершена. Теперь за судьбой заявки можно следить через опцию "перечень обращений" - в левом углу Личного кабинета. В течение 10 дней с вами должен связаться Пенсионный фонд и сообщить о сроках выплаты пенсии.

Надеемся, наша инструкция поможет вам или вашим родственникам избежать дополнительных сложностей при заполнении заявки.

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