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Почему бедные? Ученые объяснили причины низких доходов украинцев. Девять выводов

Почему бедные? Ученые объяснили причины низких доходов украинцев. Девять выводов - Фото
Фото: depositphotos.com
Марина Кучук
08.01.2020, 09:00

Социологи провели исследование "Субкультура бедности в Украине". Тезисы из интервью "Укринформу"

Прошлой осенью Центр ближневосточных исследований и Аналитический центр Украинского католического университета (УКУ) представили пилотное исследование "Субкультура бедности в Украине". В течение года социологи проводили глубинные интервью и фокус-групповые дискуссии в городах Скадовск и Чаплинка Херсонской области. Выбор пал на этот регион, поскольку там население чувствует себя особенно обедневшим после аннексии Крыма Россией.

Ученые хотели установить причины бедности. Выяснить, действительно психология и повседневные привычки людей консервируют их материальное положение и тормозят возможные изменения.

В середине декабря агентство Укринформ опубликовало интервью с авторами исследования - профессором кафедры социологии УКУ Оксаной Михеевой и замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергеем Даниловым.

Интервью, как и сама научная работа, не получили большого резонанса. Мы решили это исправить и опубликовать краткий пересказ беседы.

Перекос между заработком и потреблением

Один из важных выводов исследования: обществу не хватает финансовой грамотности. Семейное бюджетирование пробуксовывает на каждом шагу. Важно понимать, что именно мы покупаем и как тратим заработанные деньги.

Внешние атрибуты часто важнее других характеристик, по которым ты себя позиционируешь в социуме. Это демонстрация того, что в обществе доминируют материальные ценности, причем, важна не реальная их стоимость, а символическая.

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Хочешь чувствовать себя человеком - должен иметь то, что увеличивает твою стоимость в глазах общества. Часто это связывают с советским наследием. В условиях вечного дефицита формируется система ценностей, что какая-то вещь дается очень тяжело, через длинные очереди и неуверенность в результате. Далее это переросло в "ты неполноценный, пока у тебя нет плазмы, крутой тачки под окном, последней модели смартфона". И люди пытаются это компенсировать.

Страх показывать достаток из-за плохой защиты собственности

При всей демонстративности, украинцы боятся похвастаться настоящими успехами из-за отсутствия нормально функционирующей системы защиты собственности.

Защита от краж, нападений, рэкета не гарантирована, а вопрос защиты часто зависит от финансовых возможностей.

Производительность труда - низкая

Только один из 60 респондентов смог описать свой функционал на работе. Если люди не знают, чем занимаются в компании, это не к ним вопрос, а к работодателю - по организации рабочего времени. Но человека такое "необременительное" рабочее место устраивает, потому что остается пространство для личной жизни, для подработки в теневой сфере, которая является более результативной, чем плохо организованная работа. А плохая организация труда истощает, как и низкая зарплата: это тупик.

Сейчас все работодатели сталкиваются с проблемой нехватки кадров. Пора начинать договариваться об организации труда, оптимизации, соответствующих условиях и оплате.

Эйджизм на марше

По сравнению с развитыми странами у нас очень узкий коридор реализации - эйджизм сопровождает вас в любом возрасте. Пока молод и полон сил - сопляк, слишком юн, чтобы давать советы. На работу ищут 18-28-летних "с опытом", а 30-летним возрастом заканчивается запрос на кадры. Максимум 30-35 лет - и все, коридор закрывается. Реализоваться позже слишком сложно. Представьте украинского человека 50+, который пошел переучиваться, стартовать с нуля с новым образованием... Он не очень-то и найдет, где учиться.

Высшее образование не спасает от бедности

В выборке исследования все люди - с высшим образованием. И это говорит о том, что они живут в условиях и в регионах, где высшее образование не является ресурсом, оно ничего им не дает. Там просто структурно не предусмотрены места для человека с таким типом высшего образования.

"Убийцы" мотивации

В обществе уже длительное время отключена опция "социальное одобрение". Если ты что-то делаешь хорошо, все считают, что это так и надо, и не благодарят. А если ты ошибся - общество набрасывается на тебя со всей интенсивностью обсуждения или осуждения. Это риторика обесценивания, которая убивает мотивацию людей.

Средний класс в Украине

Под средним классом в Украине понимают просто людей, получающих, условно, более 15000 грн в месяц. Но одним из ключевых критериев принадлежности к среднему классу, который сформулировали еще во времена Просвещения, является частная собственность. Пока вы не являетесь собственником, вы не можете позволить себе независимую политическую позицию.

Мы живем в таком историческом пространстве, где разбиваются модели накопления семейного имущества, которое при нормальных условиях наследуется. А одно поколение не может это благосостояние сгенерировать.

Новое поколение

Поведение молодежи и ее установки очень изменили социальные сети. Для них модели бедности и богатства уже выглядят по-другому. Изменилось отношение к жилью: зачем его иметь, если можно арендовать, что гораздо рациональнее, если у вас в перспективе мобильность, которая ведет вас за работой. Для чего покупать авто, если можно вызвать такси или "блаблакар". Одежда для них больше не является частью презентации себя, статуса, главное - чтобы было функционально и удобно.

Богатство не является социально одобренным, поэтому к нему не стремятся

Что касается "наворовал в 90-х" - это не зависит от возраста, это общее отношение к богатству. Именно противопоставление "бедные-богатые" и консервирует бедность. Потому богатство в глазах культуры бедности не является легитимным, социально одобренным, а значит к нему не стоит стремиться.

Нужна легитимность богатства, положительная социальная санкция этой группы. Чтобы другим хотелось прилагать усилия, чтобы к ней попасть.

Теги: бедность исследование бедности украинский католический университет центр ближневосточных исследований оксана михеева сергей данилов
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