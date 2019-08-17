Проверь будущую пенсию, стаж и работодателя. Инструкция в 3 шага и 15 минут

В начале августа Пенсионный фонд Украины запустил сервисный центр Е-пенсия, позволяющий пользователям "в один клик" обратиться за оформлением пенсии. Но мало, кто знает, что электронный сервис ПФУ открывает новые возможности не только своим прямым клиентам - пенсионерам, но и тем, кто только задумывается о своей будущей пенсии.

Поскольку ее размер напрямую зависит от уровня зарплаты и страхового стажа, не лишним будет проверить, не обманывал ли вас работодатель и платил ли пенсионные отчисления.

LIGA.net составила пошаговую инструкцию, как проверить на сайте Пенсионного фонда свой стаж, места работ и отчисления работодателя в Фонд.

Шаг 1. Получаем электронную цифровую подпись

Для получения информации пользователям нужно зарегистрироваться в "Личном кабинете" на сайте Пенсионного фонда. Сделать этого без наличия электронной цифровой подписи (ЕЦП) нельзя, поэтому первым делом отправляемся на поиски ключа ЕЦП.

Персональный ключ электронной цифровой подписи - это аналог рукописной подписи, обладающий той же юридической силой. Этот ключ, например, содержится в электронных пенсионных удостоверениях, в документах ФОП. Но если вы пока не перешли на электронный документ, не стали пенсионером или не открыли предприятие, можете оперативно получить его в одном из центров сертификации ключей. С полным их списком можно ознакомиться здесь.



Такой ключ, например, можно бесплатно получить в налоговой – не забудьте взять с собой флешку, туда сотрудник службы загрузит файл персонального ключа. Или удаленно - на сайтах ПриватБанка или УкрСиббанка, услуга пока доступна только в двух этих финучреждениях. Мы это сделали в приложении Privat 24. На всю процедуру ушло меньше пяти минут.

Шаг 2. Достаем ключ

В интернет-банкинге Privat24 эта услуга доступна в меню "Все услуги - Бизнес - Электронная цифровая подпись - Скачать сертификат".

Переходим по меню, после этого интернет-банкинг просит проверить имеющиеся у него данные – ФИО, населенный пункт, электронную почту. Если данные правильные, и вы их подтверждаете, вам предлагают выбрать место хранения файла – хранилище ключей, и придумать к нему пароль.

Банк в последний раз запрашивает разрешение, указываете секретный код и подтверждаете операцию. Ключ электронной цифровой подписи загружается.

Шаг 3. Проверяем стаж и работодателя

Электронная система ПФ предлагает четыре способа входа систему. По логину, для тех, кто уже зарегистрирован на сайте ПФ и сохранил данные цифровой подписи; по электронному пенсионному удостоверению (ЕПП) – для пенсионеров, оформивших электронный документ; по токену – если ключ цифровой подписи находится на информационном носителе, или же по цифровой подписи. Собственно, последним вариантом мы и воспользуемся.

Указываем свой доход как физлица, выбираем центр сертификации из перечня предложенных. В нашем случае - это аккредитованный центр сертификации ключей КБ ПриватБанк. Загружаем файл ключа, который предварительно скачали в Privat 24, и вводим пароль ключа. Завершаем регистрацию на портале.

Бинго, мы в системе! Устанавливаем в настройках логин и пароль. Теперь для входа в систему нам не потребуется ни подпись из Privat, ни другие личные данные.



На главной странице выводится общий страховой стаж - именно этот показатель является главным при назначении пенсии. Он учитывает, в течение какого периода и сколько оплачивал работодатель за работника в Пенсионный фонд.

Например, сейчас, чтобы уйти на пенсию в возрасте 60 лет, нужно иметь страховой стаж не менее 26 полных лет.

Е-пенсия рассчитывает страховой стаж только с 2004 года, если вас интересует более поздняя информация стоит обратиться в Техподдержку ПФ. Тут же вы можете проверить, когда в последний раз работодатель платил страховые взносы. И есть ли признаки нарушения законодательства о труде.

В личном кабинете нам предлагают несколько инструментов, среди ключевых – "моя зарплата", "мой страховой стаж" и "моя пенсия". Идем дальше и проверяем добросовестность работодателя.





В фильтре "моя заработная плата" выдают информацию об общем и помесячном доходе. Здесь показаны все предприятия, которые платили налоги с официальных выплат вам в качестве вашего личного дохода. Информация также собрана в одном документе, выписку можно скачать или распечатать.

Проверить, как рассчитывался страховой стаж можно в фильтре "мой страховой стаж". Там показано, сколько страховых дней было насчитано на каждой отдельной работе.

Помимо прочего, сервис E-пенсия предлагает ряд других услуг. Там можно оформить заявление на получение пенсии, на перерасчет пенсии, перевод с одного вида пенсии на другой, прекращение выплаты в связи с выездом за границу и т.д. Для всех этих услуг требуется заявление и копии документов, заверенные электронной подписью.

Эксперимент закончен. При выходе из личного кабинета система просит закрыть вкладку в веб-браузере и извлечь носитель, содержащий нашу цифровую подпись, если, конечно, вы его использовали.