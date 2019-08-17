Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Король наркоинтернета" Амос Дов Сильвер задержан
17.08.2019, 11:00

Проверь будущую пенсию, стаж и работодателя. Инструкция в 3 шага и 15 минут

Проверь будущую пенсию, стаж и работодателя. Инструкция в 3 шага и 15 минут
Инфографика: Liga.net / Евгений Адаменков

Как проверить стаж и пенсию с помощью Приват24, цифрой подписи и сайта Пенсионного фонда

В начале августа Пенсионный фонд Украины запустил сервисный центр Е-пенсия, позволяющий пользователям "в один клик" обратиться за оформлением пенсии. Но мало, кто знает, что электронный сервис ПФУ открывает новые возможности не только своим прямым клиентам - пенсионерам, но и тем, кто только задумывается о своей будущей пенсии.

Поскольку ее размер напрямую зависит от уровня зарплаты и страхового стажа, не лишним будет проверить, не обманывал ли вас работодатель и платил ли пенсионные отчисления.  

LIGA.net составила пошаговую инструкцию, как проверить на сайте Пенсионного фонда свой стаж, места работ и отчисления работодателя в Фонд. 

Шаг 1. Получаем электронную цифровую подпись 

Для получения информации пользователям нужно зарегистрироваться в "Личном кабинете" на сайте Пенсионного фонда. Сделать этого без наличия электронной цифровой подписи (ЕЦП) нельзя, поэтому первым делом отправляемся на поиски ключа ЕЦП.  

Персональный ключ электронной цифровой подписи - это аналог рукописной подписи, обладающий той же юридической силой. Этот ключ, например, содержится в электронных пенсионных удостоверениях, в документах ФОП. Но если вы пока не перешли на электронный документ, не стали пенсионером или не открыли предприятие, можете оперативно получить его в одном из центров сертификации ключей. С полным их списком можно ознакомиться здесь.

Читайте также

Половина пенсионеров получают пенсии в ПриватБанке: инфографика 27.05.2019Отмена национализации ПриватБанка. Реакция Минфина и НБУ 18.04.2019Зе президент и ПриватБанк: 4 возможных сценария развития ситуации 18.04.2019

Такой ключ, например, можно бесплатно получить в налоговой – не забудьте взять с собой флешку, туда сотрудник службы загрузит файл персонального ключа. Или удаленно - на сайтах ПриватБанка или УкрСиббанка, услуга пока доступна только в двух этих финучреждениях. Мы это сделали в приложении Privat 24. На всю процедуру ушло меньше пяти минут.

Шаг 2. Достаем ключ

В интернет-банкинге Privat24 эта услуга доступна в меню "Все услуги - Бизнес - Электронная цифровая подпись - Скачать сертификат".

Переходим по меню, после этого интернет-банкинг просит проверить имеющиеся у него данные – ФИО, населенный пункт, электронную почту. Если данные правильные, и вы их подтверждаете, вам предлагают выбрать место хранения файла – хранилище ключей, и придумать к нему пароль.

Банк в последний раз запрашивает разрешение, указываете секретный код и подтверждаете операцию. Ключ электронной цифровой подписи загружается.

Шаг 3. Проверяем стаж и работодателя 

Электронная система ПФ предлагает четыре способа входа систему. По логину, для тех, кто уже зарегистрирован на сайте ПФ и сохранил данные цифровой подписи; по электронному пенсионному удостоверению (ЕПП) – для пенсионеров, оформивших электронный документ; по токену – если ключ цифровой подписи находится на информационном носителе, или же по цифровой подписи. Собственно, последним вариантом мы и воспользуемся.

Указываем свой доход как физлица, выбираем центр сертификации из перечня предложенных. В нашем случае - это аккредитованный центр сертификации ключей КБ ПриватБанк. Загружаем файл ключа, который предварительно скачали в Privat 24, и вводим пароль ключа. Завершаем регистрацию на портале.

Бинго, мы в системе! Устанавливаем в настройках логин и пароль. Теперь для входа в систему нам не потребуется ни подпись из Privat, ни другие личные данные. 

На главной странице выводится общий страховой стаж - именно этот показатель является главным при назначении пенсии. Он учитывает, в течение какого периода и сколько оплачивал работодатель за работника в Пенсионный фонд.

Например, сейчас, чтобы уйти на пенсию в возрасте 60 лет, нужно иметь страховой стаж не менее 26 полных лет.



Е-пенсия рассчитывает страховой стаж только с 2004 года, если вас интересует более поздняя информация стоит обратиться в Техподдержку ПФ.  

Тут же вы можете проверить, когда в последний раз работодатель платил страховые взносы. И есть ли признаки нарушения законодательства о труде.

В личном кабинете нам предлагают несколько инструментов, среди ключевых – "моя зарплата", "мой страховой стаж" и "моя пенсия". Идем дальше и проверяем добросовестность работодателя.

В фильтре "моя заработная плата" выдают информацию об общем и помесячном доходе. Здесь показаны все предприятия, которые платили налоги с официальных выплат вам в качестве вашего личного дохода. Информация также собрана в одном документе, выписку можно скачать или распечатать.

Проверить, как рассчитывался страховой стаж можно в фильтре "мой страховой стаж". Там показано, сколько страховых дней было насчитано на каждой отдельной работе.

Помимо прочего, сервис E-пенсия предлагает ряд других услуг. Там можно оформить заявление на получение пенсии, на перерасчет пенсии, перевод с одного вида пенсии на другой, прекращение выплаты в связи с выездом за границу и т.д.  Для всех этих услуг требуется заявление и копии документов, заверенные электронной подписью.

Эксперимент закончен. При выходе из личного кабинета система просит закрыть вкладку в веб-браузере и извлечь носитель, содержащий нашу цифровую подпись, если, конечно, вы его использовали. 


корреспондент LIGA.net
Диана Манучарян
Отправить:
Распечатать:
Теги: пенсионный фонд, ПриватБанк, пенсия, страховой стаж, белая зарплата
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 