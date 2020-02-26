Ставки по депозитам падают. И падают быстро. Где они остановятся? Разбор LIGA.net

Ставки по депозитным вкладам снижаются уже полгода. Особенно ускорилось падение последние три месяца: с декабря доходность по гривневым вкладам упала в среднем на 2-3 процентных пункта. Сейчас банки берут гривну под 11-12% годовых. Долларовые вклады принесут “символические” 1-1,8% в год. Такие данные на сайте специализированного сервиса Простобанк Консалтинг. И снижение продолжается. Где остановятся ставки, и что делать, чтобы не потерять деньги?

Почему снизились ставки

В 2019 году была рекордно низкая инфляция за шесть лет - 4,1%. Рост цен замедлился во многом из-за ревальвации гривны (укрепление на 14,5% к доллару США). Благодаря этому Нацбанк начал снижать учетную ставку. С апреля 2019 по февраль этого года НБУ снизил ставку на 6,5 п.п. до 11%.

“Депозиты реагируют на действия НБУ с опозданием в полгода. Стремительное снижение ставок началось в конце декабря. Я ожидаю, что оно продолжится”, - говорит Liga.net финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Украинцы, увидев падение ставок, отреагировали очень грамотно - понесли деньги на депозиты. “Ожидание снижения процентных ставок по вкладам и укрепление нацвалюты стимулировало дополнительный приток гривневых вкладов в конце года”, - рассказал во время круглого стола 21 января зампредседателя правления «Банка Форвард» Андрей Прусов.

Объем депозитов физлиц увеличился на фоне снижения ставок:

(данные за январь 2019 - январь 2020)

Что будет с доходностью по депозитам

Нацбанк прогнозирует, что при благоприятных макроэкономических условиях к концу 2020 года учетная ставка снизится до 7%, а инфляция составит 4,8%. А значит, ставки по депозитам продолжат снижаться.

«В следующие полгода доходность по гривневым вкладам упадет еще на 4%, а ставки по валютным депозитам будут ниже», - 1%, спрогнозировал во время того же круглого стола первый зампред правления «Индустриалбанка» Михаил Довбенко.

“К середине лета в Украине будет сложно найти банк, предлагающий депозитные ставки в валюте больше, чем 1%”, - солидарен с ним Андрей Прусов.

Это значит, банки будут привлекать гривну под 7-8% годовых.

Как изменились ставки по депозитам:

(октябрь 2019-го - февраль 2020-го)

БАНКИ Гривня Доллар 3 мес. 6 мес. 12 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Приватбанк 16,5% 10,5% 11% 14,5% 11,5% 14,5% 2,50% 1,25% 2,75% 1,5% 3% 1,75% Ощадбанк 13,5% 10,5% 11% 13,8% 11% 14,3% 2,75% 1,25% 3,5% 1,5% 4% 2% Альфа-Банк 16,5% 12,5% 12,3% 16,8% 12% 16,8% 2,10% 0,75% 2,55% 1,25% 3,05% 1,75% Райффайзен Банк Аваль 14% 8,5% 9% 14,5% 9,5% 14% 0,15% 0,01% 0,25% 0,01% 0,35% 0,01% Укрэксимбанк 15,4% 11,1% 11,4% 15,6%% 11,4% 16,6% 1,13% 1% 2,95% 1,5% 4,3% 2,2% Укргазбанк 14,2% 9,7% 10,7% 14,5% 10,7% 15,5% 2,75% 1,25% 3% 1,5% 3,75% 2,25% ПУМБ 16,5% 12,5% 13,5% 16,9% 13% 17,5% 2% 1,1% 2,4% 1,4% 2,6% 1,6% ОТП Банк 12% 11,5% 12,5% 13% 12,5% 13% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% Универсал Банк 17% 13% 13,3% 17,5% 13,5% 18,5% 2,25% 1,5% 3% 1,75% 3,5% 2%

Какие факторы влияют

Снижение учетной ставки НБУ, укрепление гривны и низкая инфляция – это все продолжит давить на доходность. Но многое будет зависеть от того, начнут ли банки активно кредитовать население и бизнес.

Если да, то банкам понадобятся ресурсы. Спрос на депозиты увеличится, что может притормозить снижение ставок. Основные драйверы, которые называют банкиры - госпрограммы, такие как “Доступные кредиты 5%-7%-9%”, активизация ипотеки и принятие земельной реформы.

Тон в депозитных трендах будут задавать крупнейшие игроки: ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-банк, Райффайзен банк Аваль и Укрэксимбанк. На них равняются остальные. Сейчас Приват с Ощадом предлагают 11-11,25% на срочные гривневые вклады на полгода.

Выгоднее всего можно будет поместить деньги в банках, которые зарабатывают на высокомаржинальных продуктах (рассрочке, кредитных картах, потребкредитовании) и могут удерживать высокую доходность подольше. Это небольшие банки - «Мисто Банк», «Коминвестбанк» и т.д.

Есть ли вероятность, что падение депозитных ставок прекратится? “Пока такие факторы отсутствуют”, - категоричен руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка Аваль Сергей Анников.

На самом деле вероятность есть. Но для этого должно произойти что-то из ряда вон выходящее - мировой финансовый кризис, эскалация военного конфликта с Россией или разрыв программы с МВФ и, как следствие, дефолт по внешнему долгу.

Бонус - как не потерять деньги

Во время ставкопада надо внимательно следить за окончанием срока депозитов и не допустить автоматической пролонгации вклада. Например, Приватбанк в начале февраля снизил процентную ставку по срочному долларовому вкладу на 3 месяца с 2,5% до 1,5%.

Банк обычно дает вкладчику несколько дней на то, чтобы забрать депозит. Иначе вы можете оказаться заложником ситуации - на рынке есть и более выгодные условия, а деньги уже “заморожены”.

Если все же банк пролонгировал вклад, то забрать деньги будет непросто. Закон на стороне банка - досрочное снятие срочного депозита запрещено, а условия автопродления прописаны в договоре. «Теоретически банк может пойти на уступки и вернуть деньги даже посреди срока», - говорит член наблюдательного совета Ощадбанка Тарас Кириченко. Но на практике в отделении того же Ощада нам сказали, что вернут депозит до срока, только если предоставим справку о серьезной болезни или докажем, что эмигрируем из страны.

“Пишите заявление на имя председателя банка, в отделении должен быть образец. Банк может досрочно расторгнуть депозит. Как правило, если у клиента есть весомые на то причины (расходы на лечение, покупка недвижимости или автотранспорта и т.п.) или просто банк лоялен к клиентам”, - советует экс-начальник департамента розничного бизнеса МТБ Банка Дмитрий Клименков.