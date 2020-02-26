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26.02.2020, 18:15

Ставки по депозитам падают. И падают быстро. Где они остановятся? Разбор LIGA.net

Ставки по депозитам падают. И падают быстро. Где они остановятся? Разбор LIGA.net
Фото: depositphotos.com

Увидят ли украинцы доходность 6% по депозитам в гривне и "около нуля" по валютным вкладам уже в 2020 году?

Ставки по депозитным вкладам снижаются уже полгода. Особенно ускорилось падение последние три месяца: с декабря доходность по гривневым вкладам упала в среднем на 2-3 процентных пункта. Сейчас банки берут гривну под 11-12% годовых. Долларовые вклады принесут “символические” 1-1,8% в год. Такие данные на сайте специализированного сервиса Простобанк Консалтинг. И снижение продолжается. Где остановятся ставки, и что делать, чтобы не потерять деньги?

Почему снизились ставки 

В 2019 году была рекордно низкая инфляция за шесть лет - 4,1%. Рост цен замедлился во многом из-за ревальвации гривны (укрепление на 14,5% к доллару США). Благодаря этому Нацбанк начал снижать учетную ставку. С апреля 2019 по февраль этого года НБУ снизил ставку на 6,5 п.п. до 11%.

“Депозиты реагируют на действия НБУ с опозданием в полгода. Стремительное снижение ставок началось в конце декабря. Я ожидаю, что оно продолжится”, - говорит Liga.net финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Украинцы, увидев падение ставок, отреагировали очень грамотно - понесли деньги на депозиты. “Ожидание снижения процентных ставок по вкладам и укрепление нацвалюты стимулировало дополнительный приток гривневых вкладов в конце года”, - рассказал во время круглого стола 21 января зампредседателя правления «Банка Форвард» Андрей Прусов.

Объем депозитов физлиц увеличился на фоне снижения ставок:

(данные за январь 2019 - январь 2020)

Ставки по депозитам падают. И падают быстро. Где они остановятся? Разбор LIGA.net

Что будет с доходностью по депозитам 

Нацбанк прогнозирует, что при благоприятных макроэкономических условиях к концу 2020 года учетная ставка снизится до 7%, а инфляция составит 4,8%. А значит, ставки по депозитам продолжат снижаться. 

«В следующие полгода доходность по гривневым вкладам упадет еще на 4%, а ставки по валютным депозитам будут ниже», - 1%, спрогнозировал во время того же круглого стола первый зампред правления «Индустриалбанка»  Михаил Довбенко.  

“К середине лета в Украине будет сложно найти банк, предлагающий депозитные ставки в валюте больше, чем 1%”, - солидарен с ним Андрей Прусов.

Это значит, банки будут привлекать гривну под 7-8% годовых.

Как изменились ставки по депозитам:

(октябрь 2019-го - февраль 2020-го)

БАНКИ

Гривня

Доллар

3 мес.

6 мес.

12 мес.

3 мес.

6 мес.

12 мес.

Приватбанк

16,5%

10,5%

11%

14,5%

11,5%

14,5%

2,50%

1,25%

2,75%

1,5%

3%

1,75%

Ощадбанк

13,5%

10,5%

11%

13,8%

11%

14,3%

2,75%

1,25%

3,5%

1,5%

4%

2%

Альфа-Банк

16,5%

12,5%

12,3%

16,8%

12%

16,8%

2,10%

0,75%

2,55%

1,25%

3,05%

1,75%

Райффайзен Банк Аваль

14%

8,5%

9%

14,5%

9,5%

14%

0,15%

0,01%

0,25%

0,01%

0,35%

0,01%

Укрэксимбанк

15,4%

11,1%

11,4%

15,6%%

11,4%

16,6%

1,13%

1%

2,95%

1,5%

4,3%

2,2%

Укргазбанк

14,2%

9,7%

10,7%

14,5%

10,7%

15,5%

2,75%

1,25%

3%

1,5%

3,75%

2,25%

ПУМБ

16,5%

12,5%

13,5%

16,9%

13%

17,5%

2%

1,1%

2,4%

1,4%

2,6%

1,6%

ОТП Банк

12%

11,5%

12,5%

13%

12,5%

13%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Универсал Банк

17%

13%

13,3%

17,5%

13,5%

18,5%

2,25%

1,5%

3%

1,75%

3,5%

2%

Какие факторы влияют

Снижение учетной ставки НБУ, укрепление гривны и низкая инфляция – это все продолжит давить на доходность. Но многое будет зависеть от того, начнут ли банки активно кредитовать население и бизнес.

Если да, то банкам понадобятся ресурсы. Спрос на депозиты увеличится, что может притормозить снижение ставок. Основные драйверы, которые называют банкиры - госпрограммы, такие как “Доступные кредиты 5%-7%-9%”, активизация ипотеки и принятие земельной реформы.

Тон в депозитных трендах будут задавать крупнейшие игроки: ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-банк, Райффайзен банк Аваль и Укрэксимбанк. На них равняются остальные. Сейчас Приват с Ощадом предлагают 11-11,25% на срочные гривневые вклады на полгода.

Выгоднее всего можно будет поместить деньги в банках, которые зарабатывают на высокомаржинальных продуктах (рассрочке, кредитных картах, потребкредитовании) и могут удерживать высокую доходность подольше. Это небольшие банки - «Мисто Банк», «Коминвестбанк» и т.д.

Есть ли вероятность, что падение депозитных ставок прекратится? “Пока такие факторы отсутствуют”, - категоричен руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка Аваль Сергей Анников. 

На самом деле вероятность есть. Но для этого должно произойти что-то из ряда вон выходящее - мировой финансовый кризис, эскалация военного конфликта с Россией или разрыв программы с МВФ и, как следствие, дефолт по внешнему долгу.

Бонус - как не потерять деньги

Во время ставкопада надо внимательно следить за окончанием срока депозитов и не допустить автоматической пролонгации вклада. Например, Приватбанк в начале февраля снизил процентную ставку по срочному долларовому вкладу на 3 месяца с 2,5% до 1,5%.

Банк обычно дает вкладчику несколько дней на то, чтобы забрать депозит. Иначе вы можете оказаться заложником ситуации - на рынке есть и более выгодные условия, а деньги уже “заморожены”.

Если все же банк пролонгировал вклад, то забрать деньги будет непросто. Закон на стороне банка - досрочное снятие срочного депозита запрещено, а условия автопродления прописаны в договоре. «Теоретически банк может пойти на уступки и вернуть деньги даже посреди срока», - говорит член наблюдательного совета Ощадбанка Тарас Кириченко. Но на практике в отделении того же Ощада нам сказали, что вернут депозит до срока, только если предоставим справку о серьезной болезни или докажем, что эмигрируем из страны.

“Пишите заявление на имя председателя банка, в отделении должен быть образец. Банк может досрочно расторгнуть депозит. Как правило, если у клиента есть весомые на то причины (расходы на лечение, покупка недвижимости или автотранспорта и т.п.) или просто банк лоялен к клиентам”, - советует экс-начальник департамента розничного бизнеса МТБ Банка Дмитрий Клименков.

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Корреспондент
Ольга Чайка
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Теги: депозит, вклады физлиц, банковский депозит
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