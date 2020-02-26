Ставки по депозитам падают. И падают быстро. Где они остановятся? Разбор LIGA.net

Ставки по депозитным вкладам снижаются уже полгода. Особенно ускорилось падение последние три месяца: с декабря доходность по гривневым вкладам упала в среднем на 2-3 процентных пункта. Сейчас банки берут гривну под 11-12% годовых. Долларовые вклады принесут “символические” 1-1,8% в год. Такие данные на сайте специализированного сервиса Простобанк Консалтинг. И снижение продолжается. Где остановятся ставки, и что делать, чтобы не потерять деньги?
В 2019 году была рекордно низкая инфляция за шесть лет - 4,1%. Рост цен замедлился во многом из-за ревальвации гривны (укрепление на 14,5% к доллару США). Благодаря этому Нацбанк начал снижать учетную ставку. С апреля 2019 по февраль этого года НБУ снизил ставку на 6,5 п.п. до 11%.
“Депозиты реагируют на действия НБУ с опозданием в полгода. Стремительное снижение ставок началось в конце декабря. Я ожидаю, что оно продолжится”, - говорит Liga.net финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
Украинцы, увидев падение ставок, отреагировали очень грамотно - понесли деньги на депозиты. “Ожидание снижения процентных ставок по вкладам и укрепление нацвалюты стимулировало дополнительный приток гривневых вкладов в конце года”, - рассказал во время круглого стола 21 января зампредседателя правления «Банка Форвард» Андрей Прусов.
(данные за январь 2019 - январь 2020)
Нацбанк прогнозирует, что при благоприятных макроэкономических условиях к концу 2020 года учетная ставка снизится до 7%, а инфляция составит 4,8%. А значит, ставки по депозитам продолжат снижаться.
«В следующие полгода доходность по гривневым вкладам упадет еще на 4%, а ставки по валютным депозитам будут ниже», - 1%, спрогнозировал во время того же круглого стола первый зампред правления «Индустриалбанка» Михаил Довбенко.
“К середине лета в Украине будет сложно найти банк, предлагающий депозитные ставки в валюте больше, чем 1%”, - солидарен с ним Андрей Прусов.
Это значит, банки будут привлекать гривну под 7-8% годовых.
(октябрь 2019-го - февраль 2020-го)
|
БАНКИ
|
Гривня
|
Доллар
|
3 мес.
|
6 мес.
|
12 мес.
|
3 мес.
|
6 мес.
|
12 мес.
|
Приватбанк
|
16,5%
|
10,5%
|
11%
|
14,5%
|
11,5%
|
14,5%
|
2,50%
|
1,25%
|
2,75%
|
1,5%
|
3%
|
1,75%
|
Ощадбанк
|
13,5%
|
10,5%
|
11%
|
13,8%
|
11%
|
14,3%
|
2,75%
|
1,25%
|
3,5%
|
1,5%
|
4%
|
2%
|
Альфа-Банк
|
16,5%
|
12,5%
|
12,3%
|
16,8%
|
12%
|
16,8%
|
2,10%
|
0,75%
|
2,55%
|
1,25%
|
3,05%
|
1,75%
|
Райффайзен Банк Аваль
|
14%
|
8,5%
|
9%
|
14,5%
|
9,5%
|
14%
|
0,15%
|
0,01%
|
0,25%
|
0,01%
|
0,35%
|
0,01%
|
Укрэксимбанк
|
15,4%
|
11,1%
|
11,4%
|
15,6%%
|
11,4%
|
16,6%
|
1,13%
|
1%
|
2,95%
|
1,5%
|
4,3%
|
2,2%
|
Укргазбанк
|
14,2%
|
9,7%
|
10,7%
|
14,5%
|
10,7%
|
15,5%
|
2,75%
|
1,25%
|
3%
|
1,5%
|
3,75%
|
2,25%
|
ПУМБ
|
16,5%
|
12,5%
|
13,5%
|
16,9%
|
13%
|
17,5%
|
2%
|
1,1%
|
2,4%
|
1,4%
|
2,6%
|
1,6%
|
ОТП Банк
|
12%
|
11,5%
|
12,5%
|
13%
|
12,5%
|
13%
|
0,25%
|
0,25%
|
0,25%
|
0,25%
|
0,25%
|
0,25%
|
Универсал Банк
|
17%
|
13%
|
13,3%
|
17,5%
|
13,5%
|
18,5%
|
2,25%
|
1,5%
|
3%
|
1,75%
|
3,5%
|
2%
Снижение учетной ставки НБУ, укрепление гривны и низкая инфляция – это все продолжит давить на доходность. Но многое будет зависеть от того, начнут ли банки активно кредитовать население и бизнес.
Если да, то банкам понадобятся ресурсы. Спрос на депозиты увеличится, что может притормозить снижение ставок. Основные драйверы, которые называют банкиры - госпрограммы, такие как “Доступные кредиты 5%-7%-9%”, активизация ипотеки и принятие земельной реформы.
Тон в депозитных трендах будут задавать крупнейшие игроки: ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-банк, Райффайзен банк Аваль и Укрэксимбанк. На них равняются остальные. Сейчас Приват с Ощадом предлагают 11-11,25% на срочные гривневые вклады на полгода.
Выгоднее всего можно будет поместить деньги в банках, которые зарабатывают на высокомаржинальных продуктах (рассрочке, кредитных картах, потребкредитовании) и могут удерживать высокую доходность подольше. Это небольшие банки - «Мисто Банк», «Коминвестбанк» и т.д.
Есть ли вероятность, что падение депозитных ставок прекратится? “Пока такие факторы отсутствуют”, - категоричен руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка Аваль Сергей Анников.
На самом деле вероятность есть. Но для этого должно произойти что-то из ряда вон выходящее - мировой финансовый кризис, эскалация военного конфликта с Россией или разрыв программы с МВФ и, как следствие, дефолт по внешнему долгу.
Во время ставкопада надо внимательно следить за окончанием срока депозитов и не допустить автоматической пролонгации вклада. Например, Приватбанк в начале февраля снизил процентную ставку по срочному долларовому вкладу на 3 месяца с 2,5% до 1,5%.
Банк обычно дает вкладчику несколько дней на то, чтобы забрать депозит. Иначе вы можете оказаться заложником ситуации - на рынке есть и более выгодные условия, а деньги уже “заморожены”.
Если все же банк пролонгировал вклад, то забрать деньги будет непросто. Закон на стороне банка - досрочное снятие срочного депозита запрещено, а условия автопродления прописаны в договоре. «Теоретически банк может пойти на уступки и вернуть деньги даже посреди срока», - говорит член наблюдательного совета Ощадбанка Тарас Кириченко. Но на практике в отделении того же Ощада нам сказали, что вернут депозит до срока, только если предоставим справку о серьезной болезни или докажем, что эмигрируем из страны.
“Пишите заявление на имя председателя банка, в отделении должен быть образец. Банк может досрочно расторгнуть депозит. Как правило, если у клиента есть весомые на то причины (расходы на лечение, покупка недвижимости или автотранспорта и т.п.) или просто банк лоялен к клиентам”, - советует экс-начальник департамента розничного бизнеса МТБ Банка Дмитрий Клименков.