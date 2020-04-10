Страховка от пандемии: стоит ли покупать страховой полис от COVID-19. Разбор

Число заболевших коронавирусом (COVID-19) в Украине приближается к 2000 человек, а в мире - превысило 1,5 млн человек (по состоянию на 9 апреля). Прогнозы о том, сколько еще будет бушевать вирус - разные, сроки называют от трех месяцев до двух лет. Страховые компании (СК) быстро адаптировались и предложили украинцам “коронавирусный” продукт, который позволит им неплохо заработать на ажиотаже вокруг вируса.

Спрос на страховки есть. Уже около 10-ти страховщиков предлагают клиентам купить страховки от COVID-19. Среди них есть как малоизвестные компании, так и достаточно крупные СК: Арсенал Страхование (страхуют пока только юрлиц), ВУСО, Обериг, Краина, УПСК, Гардиан, Универсальна и другие.

“За первые два дня мы получили заявок на сумму свыше 5 млн грн. страховых платежей. Клиенты в основном: торговые сети, курьерские службы, банки. В общем, те, кто на передовой. Физлица интересуются в еще большей степени”, - говорит управляющий акционер СК “Арсенал Страхование”, Марина Авдеева.

Но в компании пока думают - запускать ли такое страхование для физлиц.

Цена на страховки очень разные - от 100 до 1500 грн за полис, с суммами страховых выплат от 10 000 грн до 120 000 грн, сроком действия 3-12 месяцев (больше всего предложений на 6 месяцев). На первый взгляд актуальный и полезный продукт. Но как обычно – есть много нюансов. Давайте разберемся.

Вирусный случай

Фактически страховка от коронавируса - это обычное страхование на случай заболевания. Некоторые компании так и пишут – страхование на случай коронавирусной инфекции. Это означает, что ответственность СК в такой страховке ограничена наступлением конкретного риска – это заболевание вирусной инфекцией COVID-19, которое подтверждено лабораторными методами (ПРЦ-тест), лечение (госпитализация), и/или смерть из-за коронавируса.

«В первую очередь – это определенная финансовая гарантия на случай заболевания», – говорит и.о. генерального директора СК Гардиан, Александр Кориненко.

Возможно, эта “финансовая гарантия” не очень поможет.

Во-первых, денег по страховке может банально не хватить. Во сколько обходится лечение пациентов с коронавирусом пока неизвестно. Как и то, хватит ли у государства средств, чтобы обеспечить всем необходимым заболевших.

Пресс-секретарь Национальной службы здоровья Украины Лилия Куликовская сообщила журналисту ЛИГА.net, что в Кабинет Министров подан пакет с расчетами стоимости лечения и госпитализации пациентов с COVID-19. Но пока он не принят, озвучить цифры не могут. Тем не менее, в сети уже есть сообщения заболевших граждан, которые утверждают, что пока приходится покупать лекарства за свои деньги.

Во-вторых, деньги могут прийти не тогда, когда они больше всего нужны.

Застрахованный клиент может получить выплату от компании только в случае подтвержденного диагноза. А подтвердить диагноз не так просто, поскольку тестов все еще не хватает и ПРЦ-тестирование используют выборочно, чаще в сложных случаях. Его результат приходит через 3-5 дней. То есть рассчитывать сразу на деньги страховых не приходится.

Дальше мы разберем нюансы страхования от COVID-19, на которые надо обязательно обратить внимание прежде, чем ставить свою подпись в договоре страхования.

Привязка суммы выплаты к тяжести болезни

Страховые программы и условия получения выплаты сильно разнятся в зависимости от компании. Выплата обычно разовая и ее сумма зависит от того, что конкретно произошло с застрахованным. Большинство страховок прописаны так, что полную страховую сумму выплатят только в случае смерти пациента. Но за минусом тех выплат, которые уже были произведены до этого.

Например, страховая программа «Турбота 24/7:COVID19» компании УПСК предполагает, что страхователь получит 5 000 грн в случае подтверждения и лечения коронавируса в амбулаторно-поликлинических условиях (то есть на дому). 15 000 грн компания выплачивает, если придется лечить в стационаре пневмонию. А если заболевание даст осложнения и человек попадет в реанимацию, страховщик выплатит 30 000 грн. Варианта с летальным исходом компания не предлагает вовсе.

Некоторые СК указывают конкретный срок пребывания в стационаре необходимый для выплаты. Например СК Универсальная выплачивает 5000 или 10 000 грн (в зависимости от программы), если человек пробыл в стационаре больницы больше 5 дней, независимо от тяжести лечения. А СК Обериг платит за каждый день, проведенный в больницы от 200 до 1000 грн в зависимости от класса страховки.

Возрастная “дискриминация”

Статистика говорит о том, что от коронавирусной инфекции чаще умирают люди в пожилом возрасте, тогда как у молодых и здоровых заболевание чаще проходит, как обычное ОРЗ. Поэтому страховщики установили предел для возраста застрахованных по таким полисам. Большинство компаний не хотят страховать людей старше 60-ти лет. В СК Краина стоимость страховки привязана не только к размеру суммы страхового покрытия, но и непосредственно к возрасту застрахованного. Чем моложе человек, тем дешевле обойдется ему полис.

Таблица1

Временная франшиза

Есть СК, которые согласны страховать граждан до 70 лет, например СК Гардиан. Впрочем, почтенный возраст потенциальных клиентов компания компенсирует другой опцией – большой временной франшизой.

Наличие временной франшизы – пункта, который говорит о том, что действие договора начинается не с момента его подписания, а через 14-30 дней - прописали в своих договорах практически все страховые компании. Таким образом страховщики хотят обезопасить себя от тех, кто уже заразился, знает об этом и хочет «заработать на коронавирусе» - получить гарантированную компенсацию от СК.

В уже упомянутой выше СК Гардиан временная франшиза - месяц, а срок действия полиса – шесть месяцев. Благодаря франшизе реальное действие страхового договора сокращается, а, значит, компания несет меньше рисков, а у клиента меньше вероятность получить выплату.

Отдельные страховые компании предлагают купить не один полис, а несколько и таким образом увеличить размер страховой защиты. Но больше трех полисов на одного человека не оформляют, сообщают в СК Универсальна.

А обычная страховка работает?

Надо ли думать о страховки от коронавируса тем, у кого уже есть полис добровольного медицинского страхования. К сожалению, да. Обычный полис в случае коронавируса не работает. Все заболевания, которые решением Всемирной организацией здравоохранения причислены к пандемиям, являются форс-мажором и не входят в перечень страховых случаев. ВОЗ признала COVID-19 пандемией 11 марта. Чуть позже приказом Министерства здравоохранения новый вирус внесли в перечень «особо опасных инфекционных заболеваний», а этот список в исключениях практически всех договоров ДМС.

Страховщики даже при желании не смогли бы организовать лечение больного коронавирусом. Поскольку МОЗ разработал четкий протокол оказания медицинской помощи таким больным.

«Классического ДМС не может быть, так как лечение и диагностика происходит за счет государства. И у СК нет возможности на это повлиять», - комментирует Татьяна Пастер, экс- директор департамента личного страхования СК Брокбизнес .

Приказ МОЗ №521 говорит о том, что если заболевший человек имеет симптомы заболевания, а также последние две недели пребывал за рубежом или имел контакт с потенциальным переносчиком, ему обязаны организовать вызов государственной скорой помощи для транспортировки в госмедучрждение для дальнейшей диагностики.

В отличие от других стран, в Украине частные клиники не могут заниматься лечением и госпитализацией больных с подозрением на коронавирус. Для этого есть определенные государством больницы. Только с 7 апреля МОЗ разрешил частным лабораториям и клиникам проводить ПРЦ-тестирование заболевших.

Страховка от коронавируса точно не поможет облегчить заболевание или провести качественное его лечение в хорошей клинике, но как небольшая финансовая поддержка на случай негативного сценария развития событий в непредсказуемых условиях пандемии - она имеет право на жизнь.