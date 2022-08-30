В обращение попали поврежденные деньги из оккупации. Как они выглядят и как защититься

Национальный банк Украины зафиксировал появление в денежном обращении купюр, похищенных оккупантами или мародерами из отделений на оккупированных территориях. Такими деньгами нельзя рассчитываться — предупреждают нас.

LIGA.net спросила у регулятора, как похищенные средства из оккупации попали в обращение, как их распознать и как уберечь от них свой кошелек.

Почему эти банкноты повреждены

Оккупация новых украинских территорий привела к тому, что банки потеряли контроль над некоторыми местными отделениями. У них были наличные деньги, которые банк либо мог вывезти в безопасное место, либо не мог и нуждался в "плане Б" по четкому регламенту.

"План Б" означает сделать купюру неплатежной — пояснили LIGA.net в пресс-службе Нацбанка. Так что если есть риск захвата, а работники банка не могут вывезти наличные — они должны повредить их физически (закрасить, сделать сильно изношенными, разрезать и т.п.).

После такой процедуры эти деньги в кассах не будут приниматься. В теории это должно оставить похитителей с "фантиками", что снижает интерес к похищению.

Существует регламент, по которому эти деньги можно обменять: если их удалось вывезти, банк должен доставить наличные в НБУ вместе с соответствующим документом. После проверки поврежденные деньги могут обменять на пригодные для обращения.

Но это не может сделать обычный гражданин, которому дали сдачу испорченными купюрами. Об этом дальше.

Как выглядят поврежденные банкноты

Платежные признаки банкнот гривни регулируются постановлением НБУ №134. Среди распространенных признаков повреждения, в результате которых гривня становится непригодной для расчетов:

разрезание пополам и уничтожение одной части банкноты;

разрезание на две-три части с повреждением серийных номеров;

просверливание в банкноте трех или более отверстий;

окрашивание не менее 50% общей площади банкноты.

Изображение уже обнаруженных в обращении поврежденных купюр, переданных банками регулятору. Фото: НБУ

Если говорить о недавно обнаруженных купюрах, то речь идет о просверливании отверстий. Именно такие деньги — с тремя-четырьмя отверстиями — изъяли из обращения банки и передали на исследования в НБУ.

Как они попали в обращение

В НБУ предполагают, что поврежденные банкноты гривни похитили из отделений украинских банков, которые находятся на временно оккупированных территориях. Как именно они попали на подконтрольную Украине территорию, неизвестно. Но в Нацбанке знают, что впервые в обращение они поступили через терминалы самообслуживания в Одесской области.

Впрочем, сбыть такие гривни могут попробовать и в других регионах, говорят в НБУ. И не только в банках, финансовых организациях или банкоматах, но и торговых сетях.

Как защититься от их использования

НБУ рекомендует при расчете наличными использовать только те деньги, которые не вызывают сомнений — на них нет пятен, отверстий, разрезов и т.д.

Если вам предлагают поврежденную банкноту, имеющую вышеперечисленные признаки, лучше отказаться и попросить другую. Можно также сообщить о распространителях таких банкнот полиции.

Если такая купюра уже есть в вашем кошельке — она недействительна и это фактически утраченные деньги. Вас за это не накажут, но рассчитаться ими невозможно. В первом же банковском отделении их конфискуют без обмена.

Если у купюры нет четких признаков повреждения, но есть сомнения — можно обратиться в ближайший банк. Если это украденные средства из оккупации, их конфискуют. Если купюра просто изношена от обращения — ее стоимость должна быть возмещена после проверки в НБУ.

В конце концов в НБУ советуют во время войны отдавать предпочтение безналичным расчетам, ведь оплата картой — это 100% защита от попадания в кошелек испорченных денег.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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