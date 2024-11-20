Президент и дальше не подписывает законопроект 11416-д о повышении военного сбора, в частности для ФОП.

Как поступить предпринимателям? Платить ли военный сбор? И возможно ли, что этот законопроект вообще не будет подписан?

Ответы на эти вопросы дает адвокат и налоговый консультант Богдан Янкив. LIGA.net с разрешения автора публикует конспект с его YouTube-канала.

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Закон и президент

Чтобы закон вступил в действие, его должен подписать президент. В то же время Конституция содержит определенный лайфхак для президентов на этот счет. Они могут просто "забыть" подписать его без всяких последствий. И тогда законопроект не станет законом.

Один из самых популярных примеров – это законопроект о гарантировании вкладов в ПриватБанке после его национализации. Верховная Рада оперативно приняла документ. Но с 22 декабря 2016 года этот закон находится на свалке неподписанных законопроектов.

Законопроект 11416-д о повышении налогов, принятый еще 10 октября, тоже до сих пор не подписан президентом.

Он, в частности, предусматривает, что ФОП на всех группах должен платить повышенный военный сбор с 1 октября 2024 года. То есть если закон вступает в силу, например, в декабре, то все ФОП становятся автоматическими должниками еще с октября месяца.

Также закон увеличивает военный сбор на зарплаты и доходы граждан до 5%. Но это увеличение происходит только с момента вступления закона в силу, а не задним числом.

Поэтому, по сути, весь бизнес "подвешен в воздухе" и не знает, как действовать дальше.

В Государственной налоговой службе (ГНС) уже есть утвержденная стратегия. Она предусматривает, что для уплаты плательщиками единого налога на военный сбор должен быть создан отдельный счет по его уплате.

Как следствие, всего будет существовать три счета по уплате военного сбора.

Первый – это военный сбор для декларирования доходов физическими лицами по результатам года. Второй – военный сбор по заработной плате и всем остальным доходам, удерживаемым налоговыми агентами. Третий счет – военный сбор, который платят "упрощенцы" на любой системе налогообложения.

Все областные управления ГНС на своих сайтах сначала сделали вкладки с новыми счетами по уплате военного сбора. То есть можно было зайти фактически на любой сайт областной налоговой и увидеть их. Но через несколько дней эти страницы почему-то удалили.

Хотя необходимые для уплаты сбора изменения также можно увидеть в электронном кабинете плательщика. У некоторых предпринимателей в блоке расчета с бюджетом есть этот военный сбор.

Слухи, которые фигурируют вокруг законопроекта 11416-д

Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев 8 ноября в комментариях средствам массовой информации сообщил, что он уверен, что законопроект 11416-д будет подписан президентом. Однако ему неизвестно, когда это произойдет.

Заместитель Гетманцева в комитете Ярослав Железняк описывает ситуацию с законопроектом 11416-д следующим образом: "Или же его не подпишут, а значит, заберут часть военных расходов из бюджета. Или все же приедет миссия МВФ, которая напомнит, что Украине нужно наращивать самостоятельно свои финансовые возможности, и по результатам этих встреч президент все-таки подпишет закон".

Миссия МВФ планируется уже в ближайшие недели. Поэтому потенциально после миссии МВФ будет развязка по законопроекту 11416-д. Его либо подпишут в течение пребывания миссии МВФ, либо он не будет подписан никогда.

Еще вариант – могут предложить новый более "продуманный" законопроект, предусматривающий увеличение налогов. Ибо средств в государственном бюджете не хватает.

План действий, которого следует придерживаться ФОП в этой неопределенности с уплатой военного сбора

Точно НЕ стоит ФОП сейчас платить военный сбор. Ведь до конца непонятно, на какой именно счет платить. А уплаченный на неверный счет налог, по сути, не уплачен.

На все зарплаты, больничные, дивиденды и другие выплаты физическим лицам также пока следует дальше начислять 1,5% этого сбора, не увеличивая его до 5%.

И даже если законопроект будет подписан и вступит в силу, нужно подождать несколько дней до того, как Министерство финансов и Налоговая выпустят свои официальные объяснения по его уплате. Ведь непонятно, что делать со вступлением в силу закона "задним числом".

Однако учитывая, что с этим законопроектом уже так сильно "затянули" – шанс его подписания именно в такой редакции уже невелик.