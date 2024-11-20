Президент і надалі не підписує законопроєкт 11416-д щодо підвищення військового збору, зокрема для ФОПів.

Як діяти підприємцям? Чи платити військовий збір? І чи можливо, що цей законопроєкт взагалі не буде підписаний?

Відповіді на ці питання дає адвокат та податковий консультант Богдан Янків. LIGA.net із дозволу автора публікує конспект із його YouTube-каналу.

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Закон і президент

Аби закон вступив у дію, його має підписати президент. Водночас Конституція має певний лайфхак для президентів щодо цього. Вони можуть просто "забути" підписати його без жодних наслідків. І тоді законопроєкт не стане законом.

Один із найпопулярніших прикладів цього – це законопроєкт про гарантування вкладів у ПриватБанку після його націоналізації. Верховна Рада оперативно ухвалила документ. Але з 22 грудня 2016 року цей закон перебуває на звалищі непідписаних законопроєктів.

Законопроєкт 11416-д щодо підвищення податків, який був ухвалений ще 10 жовтня, теж досі не підписаний президентом.

Він, зокрема, передбачає, що ФОПи на всіх групах мають платити підвищений військовий збір із 1 жовтня 2024 року. Тобто, якщо закон набуває чинності, наприклад, у грудні, то всі ФОПи автоматично стають боржниками ще з жовтня місяця.

Також закон збільшує військовий збір на зарплати та будь-які доходи громадян до 5%. Та це збільшення відбувається тільки з моменту набрання чинності законом, а не заднім числом.

Через це, по суті, весь бізнес "підвішений у повітрі" і не знає, як діяти далі.

У Державній податковій службі (ДПС) вже є затверджена стратегія. Вона передбачає, що для сплати платниками єдиного податку військового збору має бути створений окремий рахунок щодо його сплати.

Як наслідок, загалом буде існувати три рахунки щодо сплати військового збору.

Перший – це військовий збір для декларування доходів фізичними особами за результатами року. Другий – військовий збір із заробітної плати та всіх інших доходів, які утримують податкові агенти. Третій рахунок – військовий збір, який платять "спрощенці" на будь-якій системі оподаткування.

Всі обласні управління ДПС на своїх сайтах спершу пододавали вкладки з новими рахунками щодо сплати військового збору. Тобто можна було зайти фактично на будь-який сайт обласної податкової та побачити їх. Але за декілька днів чомусь ці сторінки видалили.

Та необхідні для сплати збору зміни також помітні в електронному кабінеті платника. У деяких підприємців у стані розрахунку з бюджетом є цей військовий збір.

Чутки, які є навколо законопроєкту 11416-д

Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев 8 листопада у коментарях засобам масової інформації повідомив, що він впевнений, що законопроєкт 11416-д буде підписано президентом. Проте – йому невідомо, коли це відбудеться.

Заступник Гетманцева у комітеті Ярослав Железняк описує ситуацію із законопроєктом 11416-д наступним чином.

"Або ж його не підпишуть, а отже заберуть частину військових видатків із бюджету. Або все ж таки приїде місія МВФ, яка нагадає, що Україні потрібно нарощувати самостійно свої фінансові спроможності, та за результатами цих зустрічей президент все-таки підпише закон".

Місія МВФ планується вже найближчими тижнями. Тому, потенційно, після місії МВФ буде розв'язка щодо законопроєкту 11416-д. Його або підпишуть впродовж перебування місії МВФ, або ж він не буде підписаний ніколи.

Ще варіант – можуть запропонувати новий більш "продуманий" законопроєкт, який буде передбачати збільшення податків. Бо коштів у державному бюджеті не вистачає.

План дій, якого варто дотримуватися ФОПам у цій невизначеності зі сплатою військового збору

Точно НЕ варто ФОПам зараз сплачувати військовий збір. Адже до кінця незрозуміло, на який саме рахунок платити. А сплачений на невірний рахунок податок, по суті, є несплаченим.

На всі зарплати, лікарняні, дивіденди та інші виплати фізичним особам також поки варто далі нараховувати 1,5% цього збору, не збільшуючи його до 5%.

І навіть якщо законопроєкт буде підписаний і набуде чинності, потрібно почекати декілька днів до того, як Міністерство фінансів та Податкова випустять свої офіційні пояснення щодо його сплати. Адже незрозуміло, що робити з набранням чинності законом "заднім числом".

Проте враховуючи, що з цим законопроєктом вже так сильно "затягнули" – шанс його підписання саме в такій редакції вже невеликий.