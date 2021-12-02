Ежемесячно из зарплаты каждого официально оформленного сотрудника в пользу государства отчисляется налог на доход физических лиц (НДФЛ). Процент налога ощутимый – 18%. Но его часть можно вернуть. Как, на каких условиях и в какие сроки?

Мы попросили ответить на эти вопросы консультанта Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александру Томашевскую. Вот, что она рассказала.

Кто может претендовать на налоговую скидку?

Законодательство предусматривает возврат налога только для тех, кто получил доходы в виде заработной платы, несмотря на то, что видов доходов, с которых уплачивается НДФЛ, гораздо больше.

Информацию о размере такого дохода можно получить в виде справки о выплаченных доходах в бухгалтерии работодателя.

Доходы, полученные физическим лицом-предпринимателем (ФЛП), в расчет налоговой скидки не попадают, так как единый налог – это не тот налог, возврат которого заявляет гражданин.

В каких случаях я могу претендовать на возврат части НДФЛ?

Налоговая скидка предполагает, что можно вернуть налог лишь за определенный список расходов, который прописан в статье 166 Налогового кодекса Украины.

Часть процентов, уплаченных по договору ипотечного кредитования. Но есть целый ряд оговорок, в частности, это должно быть основное место проживания заемщика, также существует поправочный коэффициент, если площадь жилья превышает 100 кв. м. Кроме того, в платежах по ипотеке должна быть детализация сумм тела кредита и процентов. Стоимость расходов на приобретение или строительство дома по программе "доступное жилье". Сумма официальных пожертвований в пользу благотворительных организаций, но не более 4% от общей суммы годового дохода. Сумма средств, уплаченных украинским дошкольным, внешкольным, общеобразовательным учебным заведениям, а также учебным заведениям профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения образования самого гражданина или членов его семьи первой степени родства. Расходы на оплату лечения учреждениям сферы здравоохранения как самого налогоплательщика, так и родных первой линии родства. А также – на приобретение жизненно необходимых для лечения медикаментов. Пункт закона содержит большой список расходов, которые не могут быть заявлены. Взносы в негосударственные пенсионные фонды, в фонды добровольного медицинского страхования для самого налогоплательщика и родных первой линии родства. Стоимость переоборудования автомобиля под использование биотоплива. Стоимость аренды жилья для внутренне перемещенных лиц (при оформлении официального договора аренды).

В чем может возникнуть проблема? Многие расходы, которые мы оплачиваем, не подтверждаются документами или не подпадают под список для заявления возврата НДФЛ.

Например, в части приобретения медикаментов речь лишь о жизненно необходимых препаратах, донорских компонентах, протезно-ортопедических приспособлениях, изделиях для лиц с инвалидностью.

Расходы на лечение или обучение за границей не включаются в перечень для возврата части налога.

Хорошо. Какие подтверждающие документы о затратах подойдут?

Это квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера, акты выполненных работ и так далее. Они должны идентифицировать продавца товаров, работ или услуг и получателя (человека, обращающегося за налоговой скидкой).

Если услугу оказывали по договору – понадобится копия договора. Учтите, что налоговые органы будут изучать подтверждающие документы и могут отказать в возврате налога, если документы оформлены неверно или с дефектами. Для подтверждения родства с членом семьи также следует приложить копию паспорта заявителя, свидетельства о браке или о рождении.

Если вы подаете декларацию онлайн, все скан-копии документов прикрепляются в виде файлов приложений к декларации. Если подача декларации проводится физически, например, по почте или непосредственно налогоплательщик подает все документы в налоговую инспекцию по месту регистрации, прилагаются заверенные копии.

Как рассчитать налоговую скидку?

Определяем годовую зарплату. Если в месяц она составляет 10 000 грн, годовой доход в виде зарплаты – 120 000 грн. Работодатель с этой зарплаты удержал у вас и перечислил в бюджет 21 600 грн налога с доходов граждан.

Теперь суммируем траты за год, которые подпадают под компенсацию. К примеру, оплата за учебу ребенка – 20 000 грн, проценты за ипотеку – 30 000 грн, страховка – 10 000 грн и лечение – 15 000 грн. В сумме затраты составили 75 000 грн.

18% НДФЛ от суммы расходов (75 000 грн) составляет 13 500 грн. Это и есть сумма налога к возврату.

Есть ли предел суммы налога, которую я хочу вернуть?

Да, конечно. Нельзя вернуть налог в сумме, превышающей налог, который был уплачен. Например, если работник за год заработал 120 000 грн дохода в виде заработной платы, сумма удержанного налога составит 18% или 21 600 грн, это и есть максимальный предел суммы для возврата налога. Если человек работал не весь год, а лишь, к примеру, полгода или девять месяцев за год, то право на возврат налога, безусловно, сохраняется. То есть, если затраты, которые входят в вышеперечисленный перечень, были сделаны в месяцы, когда человек не работал – он может претендовать на налоговую скидку.

Могут ли возникнуть вопросы к гражданину, который все заработанные средства потратил на ту статью расходов, которая позволяет заявить возврат налога? То есть, не ел, не тратил на проезд или одежду, а все до копейки отдавал на лечение или проценты по ипотеке? Нам такие ситуации в практике не встречались, но советуем придерживаться критериев здравого смысла при подаче налоговой декларации с требованием вернуть налог.

Как, когда и куда подаваться на возврат налога?

Мы рекомендуем подавать декларацию через кабинет налогоплательщика, онлайн, подписав ее ключом электронной цифровой подписи.

Во-первых, вы сможете проверить правильность ее заполнения и исправить ошибки до подачи в налоговую, так как есть автоматический контроль заполнения. Если декларация была заполнена неверно – придет квитанция о том, что документ содержит ошибки. При отправке документов почтой придется ждать от налоговой письменного ответа почтой, а затем подавать весь пакет документов снова, устранив недостатки.

Во-вторых, вы подадите документ точно в правильную налоговую инспекцию своего района, по месту регистрации гражданина. Электронный кабинет делает невозможной ошибку такого рода.

Если документов, приложенных к декларации, не хватает, инспектор может вам позвонить и в телефонном режиме попросить подать декларацию повторно, добавив те или иные документы или сведения.

Возврат суммы налога производится на счет налогоплательщика в банке, этот счет вы указываете в декларации. Наличными, конечно же, сумму налога забрать нельзя.

В какие сроки следует подать декларацию?

Предельный срок подачи декларации за 2020 год, предполагающей возврат налога, – до конца 2021 года.

Если вы не пользуетесь этой возможностью, то вернуть налог за прошлые периоды уже нельзя.

Так просто? Может это долго?

Если вы скрупулезно собирали все документы в течение года, и все они верно оформлены, вы правильно провели расчет налоговой скидки, верно заполнили декларацию, не забыв ни о каких доходах и прикрепив все необходимые документы, то с момента подачи декларации до возврата налога на банковский счет проходит до 1 месяца.

Рекомендуем не подавать декларацию в последние дни декабря, так как устранить недостатки в такой декларации вы попросту не успеете и потеряете возможность вернуть налог в этом году.

Вероника Гаврилюк

замредактора деловой редакции LIGA.net

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