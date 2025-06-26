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Сколько зарабатывают СЕО госкомпаний: сравнение зарплат в Украине и Европе
Анастасия Ищенко
Корреспондент, раздел "Финансы" LIGA.net
Назарий Присяжнюк
Редактор по работе с данными
Размер вознаграждений топ-менеджеров государственных компаний существенно отличается в Украине и странах Европы, даже в сферах с похожим масштабом деятельности. Укрпошта, Нафтогаз и Укрнафта – с одной стороны, Deutsche Post, Orlen и MOL Group – с другой. Сравнение их годовых зарплат показывает разрыв в миллионы евро.
Сколько зарабатывают украинские и европейские СЕО – в материале LIGA.net
Информация подготовлена на основе открытых источников, деклараций и годовых отчетов компаний. Все суммы приведены до уплаты налогов.
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