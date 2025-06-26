Размер вознаграждений топ-менеджеров государственных компаний существенно отличается в Украине и странах Европы, даже в сферах с похожим масштабом деятельности. Укрпошта, Нафтогаз и Укрнафта – с одной стороны, Deutsche Post, Orlen и MOL Group – с другой. Сравнение их годовых зарплат показывает разрыв в миллионы евро.

Сколько зарабатывают украинские и европейские СЕО – в материале LIGA.net

Информация подготовлена на основе открытых источников, деклараций и годовых отчетов компаний. Все суммы приведены до уплаты налогов.