Украина готовится к реструктуризации китайского кредита ГПЗКУ
Украина планирует реструктуризировать кредит Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, привлеченный от Экспортно-импортного банка Китая под государственную гарантию в 2012 году, сообщается в проекте изменений в госбюджет-2025, опубликованном нардепом Ярославом Железняком.
Кабинет министров попросит Верховную Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год.
Это позволит провести переговоры с китайским банком о новых, более благоприятных условиях возврата долга.
Остановка будет действовать до момента заключения договоренности с кредитором.
В 2024 году Кабинет министров применил аналогичный механизм приостановки выплат для переговоров о реструктуризации государственных евробондов, евробондов Укрэнерго, ВВП-варрантов и кредитов Cargill.
С держателями евробондов Украине удалось договориться, а с держателями ВВП-варрантов – пока нет, в результате чего в начале июня 2025 года Украина пропустила выплату в $665 млн. Также до сих пор не реструктуризировали кредиты Cargill.
- В 2012 году ГПЗКУ договорилась с Экспортно-импортным банком Китая о кредите в размере $1,5 млрд, которые должны были использовать на закупку зерна для экспорта по торговым соглашениям из КНР.
- В связи с плохим финансовым состоянием ГПЗКУ бремя погашения кредита легло на государство, которое было его гарантом.