Украина готовится к реструктуризации китайского кредита ГПЗКУ

Кабинет министров собирается еще раз воспользоваться законом о моратории на выплаты по внешнему долгу

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Украина планирует реструктуризировать кредит Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, привлеченный от Экспортно-импортного банка Китая под государственную гарантию в 2012 году, сообщается в проекте изменений в госбюджет-2025, опубликованном нардепом Ярославом Железняком.

Кабинет министров попросит Верховную Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год.

Это позволит провести переговоры с китайским банком о новых, более благоприятных условиях возврата долга.

Остановка будет действовать до момента заключения договоренности с кредитором.

В 2024 году Кабинет министров применил аналогичный механизм приостановки выплат для переговоров о реструктуризации государственных евробондов, евробондов Укрэнерго, ВВП-варрантов и кредитов Cargill.

С держателями евробондов Украине удалось договориться, а с держателями ВВП-варрантов – пока нет, в результате чего в начале июня 2025 года Украина пропустила выплату в $665 млн. Также до сих пор не реструктуризировали кредиты Cargill.