Україна готується до реструктуризації китайського кредиту ДПЗКУ

Кабінет міністрів збирається ще раз скористатися законом про мораторій на виплати за зовнішнім боргом

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Україна планує реструктуризувати кредит Державної продовольчо-зернової корпорації України, залучений від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію у 2012 році. Про це повідомляється в проєкті змін до держбюджету-2025, опублікованому нардепом Ярославом Железняком.

Кабінет міністрів попросить Верховну Раду надати йому право тимчасово зупинити платежі за цим кредитом, дата погашення якого припадає на 2030 рік.

Це дозволить провести переговори з китайським банком про нові, більш сприятливі умови повернення боргу.

Зупинення діятиме до моменту укладення домовленості з кредитором.

У 2024 році Кабінет міністрів застосував аналогічний механізм призупинення виплат для переговорів про реструктуризацію державних євробондів, євробондів Укренерго, ВВП-варантів та кредитів Cargill.

З держателями євробондів Україні вдалося домовитися, а з держателями ВВП-варантів – поки що ні, внаслідок чого на початку червня 2025 року Україна пропустила виплату в розмірі $665 млн. Також досі не реструктуризували кредити Cargill.