Україна готується до реструктуризації китайського кредиту ДПЗКУ
Україна планує реструктуризувати кредит Державної продовольчо-зернової корпорації України, залучений від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію у 2012 році. Про це повідомляється в проєкті змін до держбюджету-2025, опублікованому нардепом Ярославом Железняком.
Кабінет міністрів попросить Верховну Раду надати йому право тимчасово зупинити платежі за цим кредитом, дата погашення якого припадає на 2030 рік.
Це дозволить провести переговори з китайським банком про нові, більш сприятливі умови повернення боргу.
Зупинення діятиме до моменту укладення домовленості з кредитором.
У 2024 році Кабінет міністрів застосував аналогічний механізм призупинення виплат для переговорів про реструктуризацію державних євробондів, євробондів Укренерго, ВВП-варантів та кредитів Cargill.
З держателями євробондів Україні вдалося домовитися, а з держателями ВВП-варантів – поки що ні, внаслідок чого на початку червня 2025 року Україна пропустила виплату в розмірі $665 млн. Також досі не реструктуризували кредити Cargill.
- У 2012 році ДПЗКУ домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про кредит розміром $1,5 млрд, які мали використати на закупівлю зерна для експорту за торговельними угодами з КНР. Планувалось, що пізніше китайська сторона виділить ще $1,5 млрд на проєкти зрошення і розвитку зернової логістики.
- У зв'язку з поганим фінансовим станом ДПЗКУ тягар погашення кредиту ліг на державу, яка була його гарантом.