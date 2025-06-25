Кабмин разрешил установить ежемесячные доплаты тюремщикам на время военного положения
Кабинет министров Украины разрешил устанавливать ежемесячные доплаты сотрудникам Государственной уголовно-исполнительной службы (ГКВС) на период действия военного положения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 25 июня. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Внесены изменения в постановление КМУ от 28 февраля 2022 года №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", которыми урегулирован вопрос установления на период военного положения лицам рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-выполнительной Мельничук в Telegram.
Постановление №168 разрешает министерствам и государственным органам вводить дополнительные выплаты не только за непосредственное участие в боевых действиях, но и за особенности прохождения службы в условиях военного положения.
Пока такая возможность уже предусмотрена для военнослужащих Вооруженных сил Украины, СБУ, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи и Госспецтранспорта.
Теперь к этому перечню приобщаются и работники тюремной системы – в частности, СИЗО и учреждения исполнения наказаний.
- В апреле Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили нарушения в следственном изоляторе Киева, который является крупнейшим в Украине. Задержаны 13 человек, среди которых были работники СИЗО.