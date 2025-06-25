Кабмін дозволив встановити щомісячні доплати тюремникам на час воєнного стану

Уряд схвалив доплати для працівників тюрем на час воєнного стану - зміни внесли до постанови №168

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Кабінет міністрів України дозволив встановлювати щомісячні доплати співробітникам Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) на період дії воєнного стану. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у вівторок, 25 червня. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до постанови КМУ від 28 лютого 2022 року №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям і особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", якими врегульовано питання встановлення на період воєнного стану особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України додаткової щомісячної винагороди", – зазначив Мельничук у Telegram.

Постанова №168 дозволяє міністерствам та державним органам запроваджувати додаткові виплати не лише за безпосередню участь у бойових діях, а й за особливості проходження служби в умовах воєнного стану.

Наразі така можливість вже передбачена для військовослужбовців Збройних сил України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку та Держспецтранспорту.

Тепер до цього переліку долучаються і працівники тюремної системи - зокрема, СІЗО та установ виконання покарань.