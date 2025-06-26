Розмір винагород топменеджерів державних компаній суттєво відрізняється в Україні та країнах Європи, навіть у сферах із подібним масштабом діяльності. Укрпошта, Нафтогаз і Укрнафта – з одного боку, Deutsche Post, Orlen і MOL Group – з іншого. Порівняння їхніх річних зарплат показує розрив у мільйони євро.

Скільки заробляють українські та європейські СЕО – у матеріалі LIGA.net

Інформація підготовлена на основі відкритих джерел, декларацій та річних звітів компаній. Усі суми наведено до сплати податків.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?
Нафтогазукрнафтаукрпоштазарплата