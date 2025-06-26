Розмір винагород топменеджерів державних компаній суттєво відрізняється в Україні та країнах Європи, навіть у сферах із подібним масштабом діяльності. Укрпошта, Нафтогаз і Укрнафта – з одного боку, Deutsche Post, Orlen і MOL Group – з іншого. Порівняння їхніх річних зарплат показує розрив у мільйони євро.

Скільки заробляють українські та європейські СЕО – у матеріалі LIGA.net

Інформація підготовлена на основі відкритих джерел, декларацій та річних звітів компаній. Усі суми наведено до сплати податків.