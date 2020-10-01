Основатели ЛИГА.Мoney: изменим отношение украинцев к деньгам и кредитам

Ми поговорили з засновниками проєкту CEO Ligamedia Дмитром Бондаренком та керівником проєкту USAID "Трансформація фінансового сектора" Робертом Бондом

Сьогодні, 1 жовтня, розпочинає свою роботу сайт ЛІГА.Моney – спільний проєкт Ligamedia та USAID "Трансформація фінансового сектора". Сервіс стане в нагоді українцям, які намагаються розібратися в тонкощах фінансів. Окрім цього на сайті розміщено інструмент порівняння реальної вартості кредитів, включаючи річну відсоткову ставку, комісії та навіть витрати на страховку.

Розкажіть, чому USAID вирішила започаткувати проєкт з фінансової грамотності та інструменту порівняння споживчих кредитів в Україні? В чому цінність ЛІГА.Money для USAID?

Роберт Бонд (Р.Б.): Якщо Україна хоче досягти довгострокового, збалансованого економічного зростання, їй треба розвивати сучасну фінансову систему. Одним з кроків у цьому напряму є розвиток ринку споживчого кредитування. Наше дослідження свідчить про те, що споживачі не довіряють фінансовим установам, бояться потрапити у борги, а отже уникають користування банківськими кредитами та картками, тому що не можуть розібратися, скільки насправді вони сплачують за ці послуги. Чи вигідна запропонована ставка або вони переплачують? Також споживачі скаржаться, що порівнювати банківські продукти в Інтернеті дуже довго та складно.

USAID підтримує фінансову інклюзію та захист прав споживачів і ми сподіваємося, що ЛІГА.Money допоможе змінити ставлення українських споживачів до грошей та користування ними.

Розкажіть, про що буде цей проєкт?

Дмитро Бондаренко (Д.Б): Ми прагнемо зробити ЛІГА.Моney путівником з особистих фінансів для кожного українця. Це і сайт з фінансової грамотності, де можна доступно, зрозуміло прочитати й розібратись в складних для більшості українців фінансових питаннях. Також, це прозорий інструмент порівняння споживчих банківських кредитів. У ньому українці зможуть побачити повну вартість кредиту, попередній графік погашення, детально порівняти пропозиції різних банків між собою та обрати найкращий для себе варіант. Мета ЛІГА.Моney - надати українцям інформацію легкою та зрозумілою усім мовою. А окрім цього забезпечити дієвий інструмент для ухвалення зважених фінансових рішень для зростання власного добробуту.

На сайті Ліга.Money розмістять кредитометр, за допомогою якого споживач може підібрати найкращий кредит для себе. Але такі інструменти є на багатьох українських веб-ресурсах, в чому відмінність вашого кредитометра?

Р.Б.:Насправді такого інструмента порівняння як ЛІГА.Моney в Україні немає. ЛІГА.Моney використовує методологію, яка дає можливість здійснювати достовірне пряме порівняння реальної вартості кредитів з урахуванням усіх платежів та комісій. Банки безпосередньо завантажують свої дані в кредитометр за допомогою узгоджених стандартних форм, і подану в цих формах інформацію адміністратори Ліги можуть перевірити. Ми очікуємо, що подані таким чином кредитні пропозиції будуть точними, достовірними та їх можна буде перевірити. Також хотілося би зазначити, що у ЛІГА.Моney прозора бізнес-модель: реклама фінансових установ на сайті заборонена. Більше того, керівництво ЛІГА.Моney здійснюється координаційним комітетом, до складу якого входять проєкт USAID "Трансформація фінансового сектору", Ligamedia та банки-учасники.

ЛІГА.Money абсолютно соціальний проєкт, так би мовити, "про фінанси без купюр". У чому його цінність для вас?

Д.Б.: Проєкт ідеально вписується в місію Ligamedia: "Ми надаємо достовірну інформацію і пояснюємо важливі події, аби ви могли ухвалювати зважені рішення". Вже більше 20 років основною перевагою Liga.net перед іншими ресурсами є достовірність. І саме тому нам довіряють читачі. Читацька аудиторія порталу Liga.net становить близько 7 млн унікальних користувачів щомісяця. І проєкт ЛІГА.Money – це ще один крок на шляху підтримання довіри читачів.

Яка модель монетизації проєкту, чи буде в ньому реклама?

Д.Б.: Реклами послуг фінансових установ в проєкті Ліга.Money не буде. Це основна умова неупередженості та чесності перед читачами. Наше завдання – розповісти клієнту правду про фінансові послуги, про приховані платежі і комісії, про послуги третіх осіб і про те, як вплинути на фінустанову, що порушила свої зобов’язання. Ми прагнемо не нав’язати клієнту рішення, а надати йому всю необхідну інформацію, аби він ухвалив його самостійно та зважено.

Проте проєкт ставить перед собою мету стати самодостатнім за рахунок використання читачами інструменту порівняння реальної вартості кредитів. Обираючи кредит, читачі зможуть залишити заявку банку на оформлення цієї послуги. І за кожну таку заявку ЛІГА.Money отримуватиме оплату від банків. Це стандартний підхід – плата за leads, але ми жодним чином не спонукатимемо клієнта надати перевагу одному банку перед іншим. Умови для банків будуть прозорими і однаковими. Жодних переваг у тому, що читач вирішить надіслати заявку до того чи іншого банку у Ліга.Money не буде. Не буде й рейтингів, де за гроші банк може обирати будь-яке місце, неправдивих відгуків про банк. Якісні оцінки банків формуватимуться в результаті проведення дослідження методом "таємного покупця", коли "таємні покупці" отримуватимуть фінансову послугу в банку і оцінюватимуть його за рядом визначених критеріїв.

Які закордонні аналоги стали прототипом ЛІГА.Money? Які успішні проєкти з фінансової грамотності в інших країнах вас надихали?

Р.Б.:У всьому світі існують сотні веб-сайтів порівняння, які дозволяють порівнювати іпотечні пропозиції, кредитні картки, кредити на особисті потреби, ставки на депозити і багато іншого. Жоден з них не став прототипом або моделлю. Ми самостійно вивчили багато з них і скористалися послугами міжнародного консультанта. Як стандарт ми обрали принципи CARE (турботи): Зрозумілість (Clear), Точність (Accurate), Відповідальність (Responsible) та Простоту (Easy) для користувачів. Платформу ЛІГА.Money побудовано з урахуванням цих принципів та особливостей споживчого кредитування в Україні. Це "доморощена" платформа і потенційним позичальникам буде зручно нею користуватися.

Запуску проєкту передувала більш ніж річна підготовка. З якими труднощами ви стикнулись на цьому етапі?

Р.Б.: Проєкт стикався з багатьма викликами. Перший – розробити спільно з банками-партнерами надійну методології порівняння чотирьох кредитних продуктів. Це було важко з огляду на велике розмаїття продуктів, різні види платежів та комісій, а також відсутність єдиної форми подання інформації. Другий виклик – перетворити нашу методологію порівняння на точне та зручне у користуванні програмне забезпечення. Ми були готові відкрити веб-сайт наприкінці квітня, але на кредитних ринках виникли проблеми через COVID-19 і деякі банки порадили нам відтермінувати запуск. Зараз ми готові!

Чому проєкт стартує саме зараз, коли доходи українців в умовах коронакризи зменшились, а кредитна активність суттєво сповільнилася?

Д.Б.: Нам здається, що саме зараз українці як ніколи потребують зважених рішень, щоб не погіршити і без того кризовий стан. У цей непростий період, коли доходи більшості українців за період карантину зменшились, у багатьох виникла гостра потреба у залученні кредитних коштів. Кредитометр допоможе людям обґрунтовано і зважено ухвалити рішення при виборі кредиту, з урахуванням усіх пов’язаних із ним витрат. Зниження кредитної активності, яке завжди відбувається на ринку в період кризи свідчить про відкладений споживацький попит. Люди просто не впевнені, чи зможуть обслуговувати борг у період нестабільності. Але кредитування – це основа економічного розвитку, тому щойно економіка почне оговтуватися від кризи, попит на кредитні ресурси знову зросте.

Які плани з розвитку ЛІГА.Money ви для себе ставите?

Д. Б.: Забезпечити самодостатність проєкту найближчим часом. Для цього ми маємо стати дійсно корисними для читачів та завоювати їх довіру і в цьому аспекті. Саме довіра є запорукою довготривалих відносин. Також ми будемо допрацьовувати функціонал для зручності читачів і банків. Звісно, ми ставимо для себе амбітні плани і щодо подальшого розвитку запропонованих послуг на інструменті порівняння, з метою надавати ще більше користі українцям.

Р.Б.: Ми, ймовірно, розглянемо можливість доповнення інструмента новими фінансовими продуктами, такими як страхування або кредити від фінансових компаній. Може бути цікавим додати кредити для малого бізнесу. Обов’язково подумаємо, як прив’язати до кредитометра кредитні історії/звіти. Але спочатку – невеликі кроки. Наш наступний виклик – проведення дослідження за методом "таємного покупця", щоб розробити рейтингову систему і призначати зірки за найкращу практику в розкритті інформації, дотриманні законодавства, задоволенні споживачів та в інших категоріях.

* Погляди та думки автора, висловлені в цій статті не обов'язково співпадають або відображають думки Уряду США та USAID

Інтерв'ю публікується у рамках інформаційного партнерства LIGA.net та ЛІГА.Money

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