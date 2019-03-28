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28.03.2019, 17:01

Гольфкар, квадроцикл и 17 млн. Глава НБУ опубликовал декларацию

Гольфкар, квадроцикл и 17 млн. Глава НБУ опубликовал декларацию

Годовая зарплата Смолия в НБУ составила 3,7 млн грн

Глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий задекларировал 17,3 млн грн дохода за 2018 год, 3,7 млн грн из них - это зарплата. Декларация чиновника опубликована в Едином госреестре.

В сумму дохода Смолия также входят 5,5 млн грн дивидендов от компании по управлению активами Эталон Эссет Менеджмент, 4,3 млн грн - в виде процентов от вкладов в Укрэксимбанке, 3,4 млн грн - от предоставления имущества в аренду.

У главы НБУ есть также деньги на счетах в УкрСиббанке, Райффайзен Банке Аваль, Дельта Банке, Ощадбанке и накопления в пенсионном фонде Нацбанка.

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Кроме того, Смолий владеет несколькими земельными участками, тремя автомобилями марок Mitshubishi Colt, Toyota LC100 и VOLKSWAGEN Multivan, а также квадрациклом, гидроциклом и гольфкаром. 

Напомним, в 2017 году Яков Смолий задекларировал 15,2 млн грн дохода.

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Теги: Яков Смолий, НБУ, декларация
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