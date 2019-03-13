Активы Путина: палата представителей США приняла законопроект

Палата представителей США приняла четыре антироссийских законопроекта, включая документ о раскрытии активов президента РФ Владимира Путина, пишет Associated Press.

Все четыре законопроекта приняты при подавляющей поддержке республиканцев. Следующий шаг - рассмотрение законопроектов в сенате.

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Законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина" подразумевает, что в течение 180 дней после его принятия нацразведка США по согласованию с минфином и госдепартаментом подготовят открытый доклад о доходах российского президента и его семьи в России и за рубежом, их активах, инвестициях, банковских счетах, недвижимости и других бизнес-интересах.

В случае принятия документа, спецслужбы будут искать подставные или посреднические структуры, которые может использовать Путин для сокрытия информации.

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Также им предстоит выяснить приближенных к Путину с финансовой точки зрения крупных политиков и олигархов.

Среди других принятых законопроектов - так называемый "Кремлевский акт", требующий оценить политические планы российских властей, включая возможные угрозы для США и НАТО; резолюция об ответственности за убийство оппозиционного российского политика Бориса Немцова и закон, запрещающий администрации США признавать присоединение Крыма к России.

Депутаты палаты представителей конгресса США - демократка Вальдес Демингс и республиканка Элиза Стефаник - представили законопроекты в конце февраля.