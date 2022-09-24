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Более 70% украинцев финансово пострадали из-за полномасштабной войны — опрос

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 16:21
Более 70% украинцев финансово пострадали из-за полномасштабной войны — опрос - Фото
Буча, война (Фото - EPA)

По состоянию на август 2022 года 70% украинцев заявили, что финансово пострадали из-за полномасштабной войны РФ против Украины, около 33% потеряли работу. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии (КМИС) по итогам опроса по заказу NDI Ukraine.

В мае 66% опрошенных украинцев заявили о снижении доходов.

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Кроме того, до 33% достигло количество потерявших работу (четыре месяца назад — 31%). Указывают на определенные материальные трудности 40% мужчин и 35% женщин, серьезные трудности – 34% мужчин и 26% женщин.

Процент людей, столкнувшихся с потерей жилья, увеличился с 6% до 9%, с потерей другого имущества – с 8% до 10%.

95% респондентов отмечают, что не живут комфортно на свой доход.

Более 70% украинцев финансово пострадали из-за полномасштабной войны — опрос

Кроме экономических проблем украинцы страдают также из-за других проблем, спровоцированных войной: ухудшение психического здоровья, ухудшение физического здоровья, утрата друзей или родственников.

Более 70% украинцев финансово пострадали из-за полномасштабной войны — опрос

Более 81% опрошенных заявили, что с начала полномасштабного вторжения России жертвовали средства на ВСУ. 60% — деньги на гуманитарные нужды, 54% — приютили или помогли ВПЛ, 37% — занимались волонтерством.

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Наталія Софієнко
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война в украине экономика Украины
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