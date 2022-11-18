Борису Джонсону заплатили более $320 000 за восемь часов работы на конференции – Bild
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил гонорар в $328 000 за выступление перед американскими страховыми агентами и брокерами на конференции в Колорадо-Спрингс. Об этом пишет Bild.
Организаторы встречи заплатили Джонсону за восемь с половиной часов работы, включая 30 минут выступления и 45-минутный разговор у камина.
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Как подсчитали в Bild бывший британский премьер получил $38 480 за час работы на конференции.
Встреча состоялась в октябре, когда Джонсон отдыхал со своей семьей в Доминиканской Республике. Джонсон прервал отпуск на один день ради поездки в США.
Сумма гонорара Джонсона стала известна благодаря учету дополнительных расходов, которые члены британского парламента должны ежемесячно публиковать в специальном реестре.
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