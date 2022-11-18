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Борису Джонсону заплатили более $320 000 за восемь часов работы на конференции – Bild

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 16:25
Борису Джонсону заплатили более $320 000 за восемь часов работы на конференции – Bild - Фото
Борис Джонсон (Фото: ЕРА)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил гонорар в $328 000 за выступление перед американскими страховыми агентами и брокерами на конференции в Колорадо-Спрингс. Об этом пишет Bild. 

Организаторы встречи заплатили Джонсону за восемь с половиной часов работы, включая 30 минут выступления и 45-минутный разговор у камина. 

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Как подсчитали в Bild бывший британский премьер получил $38 480 за час работы на конференции. 

Встреча состоялась в октябре, когда Джонсон отдыхал со своей семьей в Доминиканской Республике. Джонсон прервал отпуск на один день ради поездки в США. 

Сумма гонорара Джонсона стала известна благодаря учету дополнительных расходов, которые члены британского парламента должны ежемесячно публиковать в специальном реестре. 

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Роман Бриль
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Борис Джонсон гонорар декларация доходов
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