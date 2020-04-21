Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Что будет с зарплатами украинцев в 2020 году: консенсус-прогноз

Что будет с зарплатами украинцев в 2020 году: консенсус-прогноз
21.04.2020, 15:42

По прогнозам Минэкономики, средняя зарплата в Украине 2021 году увеличится на 10%

Среднемесячная зарплата в этом году составит от 10 686 до 12 300 грн, а в следующем году увеличится примерно на 1200 грн. Такие данные содержит консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", подготовленный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с Представительством ЮНИСЕФ в Украине.

Экономисты прогнозируют, что в следующем году средняя зарплата составит от 11 804 до 13 540 грн.

Уровень безработицы в текущем году составит от 8,1 до 10,8%, а в 2021 году - от 8,0% до 12,4%.

Вместе с тем экономисты ухудшили прогноз минимальной зарплаты. В апреле 2019 года ожидалось, что в 2021-м она составит 5500 грн. Сейчас прогнозируют, что в следующем году минималка будет равна 5134 грн. Это лишь на 411 грн больше, чем сейчас.

  • Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства на 2020 год номинальная среднемесячная заработная плата работников составляет 10 706 грн, безработица составляет 9,4%.
  • По состоянию на начало апреля почти 1800 украинцев раскрыли свои миллионные доходы.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Ольга Чайка
Напишите нам
зарплата минэкономразвития консенсус-прогноз
Комментарии
Последние новости
 