Что будет с зарплатами украинцев в 2020 году: консенсус-прогноз

Среднемесячная зарплата в этом году составит от 10 686 до 12 300 грн, а в следующем году увеличится примерно на 1200 грн. Такие данные содержит консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", подготовленный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с Представительством ЮНИСЕФ в Украине.

Экономисты прогнозируют, что в следующем году средняя зарплата составит от 11 804 до 13 540 грн.

Уровень безработицы в текущем году составит от 8,1 до 10,8%, а в 2021 году - от 8,0% до 12,4%.

Вместе с тем экономисты ухудшили прогноз минимальной зарплаты. В апреле 2019 года ожидалось, что в 2021-м она составит 5500 грн. Сейчас прогнозируют, что в следующем году минималка будет равна 5134 грн. Это лишь на 411 грн больше, чем сейчас.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства на 2020 год номинальная среднемесячная заработная плата работников составляет 10 706 грн, безработица составляет 9,4%.

По состоянию на начало апреля почти 1800 украинцев раскрыли свои миллионные доходы.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"