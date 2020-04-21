Что будет с зарплатами украинцев в 2020 году: консенсус-прогноз

Среднемесячная зарплата в этом году составит от 10 686 до 12 300 грн, а в следующем году увеличится примерно на 1200 грн. Такие данные содержит консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", подготовленный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с Представительством ЮНИСЕФ в Украине.
Экономисты прогнозируют, что в следующем году средняя зарплата составит от 11 804 до 13 540 грн.
Уровень безработицы в текущем году составит от 8,1 до 10,8%, а в 2021 году - от 8,0% до 12,4%.
Вместе с тем экономисты ухудшили прогноз минимальной зарплаты. В апреле 2019 года ожидалось, что в 2021-м она составит 5500 грн. Сейчас прогнозируют, что в следующем году минималка будет равна 5134 грн. Это лишь на 411 грн больше, чем сейчас.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"