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Деньги єПідтримки можно тратить на любые товары и услуги

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 22:33
Деньги єПідтримки можно тратить на любые товары и услуги - Фото
Фото: Telegram Михаила Федорова

Кабинет министров разрешил тратить деньги єПідтримки без ограничений на любые продукты или товары, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров

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"Мы понимаем, что сейчас каждая гривня может спасти чью-то жизнь или помочь", – сообщил Федоров.

Ограничения с карт для выплат єПідтримки уже сняли Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток и Укргазбанк.

В Альфа-банке и Райффайзен банке сообщили также, что теперь с карты средства можно потратить на любые покупки, снимать наличные в банкоматах и кассах. Также украинцы могут использовать функции онлайн-банков: перевод денег, оплата мобильного.

По-прежнему карту нельзя пополнять своими деньгами.

Федоров также отметил, что "ковидную тысячу" можно отправить на помощь ВСУ. 

По данным Минцифры, за шесть дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд гривень.

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Наталия Фреик
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